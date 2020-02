Besaile admitió pago por $2.000 millones para evitar su captura

Admitió el excongresista Musa Besaile que pagó $2.000 millones al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para garantizar que la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica saliera a su favor.

Las declaraciones de Besaile se hicieron luego de de que compareciera como testigo de la Fiscalía, en el juicio a Ricaurte ante el juez 10 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

En estas, insistió que no había mencionado antes Ricaurte porque tenía temor de las represalias de Gustavo Malo en su investigación.

"En ningún momento me contradije, que omití decir algunas cosas, es diferente... lo que pasa es que Ricaurte en todas las reuniones que tuvo conmigo, me decía que él había ayudado a meter en la Corte Suprema de Justicia al exmagistrado Gustavo Malo y en ese momento mi proceso de parapolítica aún seguía en manos de Malo y por miedo, por mucho temor, traté de no hablar del exmagistrado Ricaurte, pero no me contradije", aseguró Besaile.

Por su parte, la defensa del expresidente de la Corte Suprema impugnó la declaración de Besaile por considerar que está mintiendo y le pidió al juez, que invalide su testimonio.

El abogado de Ricaurte indicó que el excongresista testificó ante tres instancias judiciales y nunca mencionó a su defendido dentro del escándalo del 'Cartel de la Toga'.