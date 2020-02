Bancos sí cumplen con servicios gratuitos: Asobancaria

En respuesta al senador David Barguil, quien pidió investigar a los bancos del país por presuntamente incumplir con la ley que establece un paquete de servicios gratuitos, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, afirmó que las entidades sí están cumpliendo con la normativa.

El dirigente gremial dijo que la ley establece que los tres servicios gratuitos solo serán otorgados si se cobra una cuota de manejo a los clientes. "No es que hay unos servicios gratuitos, es que a quienes se les cobra una cuota de manejo, esa misma está representada en unos servicios gratuitos, bien sea en la cuenta de ahorros, en la tarjeta de crédito o cuenta corriente”, sostuvo.

Señaló además que la ley establece que esos servicios gratuitos serán definidos por la entidad financiera cada mes y deberá ser comunicado a los usuarios que tienen alguna cuota de manejo.

Manifestó que, de los 33 millones de colombianos que tienen una cuenta débito, el 70% no tienen cuota de manejo. Y de los 15,8 millones con tarjetas de crédito el 40% tampoco tienen dicha cuota.

Indicó que “muchos de estos servicios estaban siendo ofrecidos por los bancos gratuitamente, por temas de competencia y sin necesidad de ninguna ley, así lo demuestran las cifras: el 64 % de los bancos no cobran los retiros en red propia, el 27 % no cobran las transferencias a otro banco, el 36 % no cobra la consignación nacional y el 73 % no cobra por la certificación bancaria”.

La Superintendencia Financiera de Colombia trabaja en una circular con la que se establecerán los mecanismos para que las entidades bancarias den a conocer a sus clientes cuáles son los productos a los que podrán acceder de forma gratuita.

La semana pasada el senador Barguil, del Partido Conservador, pidió a la Superintendencia investigar a los 25 bancos del país por presuntamente incumplir con la ley de paquete de servicios gratuitos.

El congresista aseguró haber recibido “decenas de quejas” porque algunas entidades no estarían implementando la norma, que entró en vigencia el pasado 27 de diciembre.

"A la fecha, la información que tenemos, la investigación yo he hecho, que mi equipo ha realizado, la gente no ha recibido dicha notificación. No ha existido esa publicidad y por eso hemos elevado una denuncia ante la Superintendencia Financiera para que inicie una investigación a los bancos del país", expresó.

La ley estipula que por la cuota de manejo que le cancelan al banco por su tarjeta de crédito y débito los usuarios reciban tres servicios adicionales sin ningún costo. Entre los servicios incluidos están: retiros en otra red, red propia, consignación nacional, certificación bancaria, consulta de saldo, avances con tarjeta de crédito y cambio del plástico por deterioro.

En el caso de las cuentas de ahorro, el paquete mínimo sin costo adicional estará compuesto por el acceso a por lo menos tres de los siguientes productos o servicios: talonario o libreta para cuentas de ahorro, consignación nacional, retiro por ventanilla en una oficina diferente a la de radicación de la cuenta con talonario o libreta, copia de extracto en papel, certificación bancaria y expedición de cheque de gerencia.

Según el articulado “las entidades autorizadas para captar recursos del público deberán informar a sus usuarios de manera clara y oportuna a través de todos sus canales de comunicación la composición del paquete mínimo de productos o servicios a los que tendrán acceso sin costo adicional en el respectivo mes”.

Además, sostiene que en ningún caso las entidades financieras podrán realizar cobros por las operaciones fallidas de sus cajeros o por las operaciones de consulta de saldo o descarga de extractos realizada en operaciones electrónicas.