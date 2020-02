Arrancó pulso en Concejo por Personero y Contralor de Bogotá

El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó porque el proceso de selección de personero está blindado gracias a la presencia de la Universidad Distrital.

Se sometió ayer a consideración de la Plenaria, la aprobación del proyecto de resolución que le da luz verde al concurso público de selección de Personero Distrital

Con las fuerzas en el Concejo de Bogotá claras, pues hasta ayer tenían plazo los partidos y las colectividades políticas para declararse en independencia o en oposición, o como parte del nuevo Gobierno Distrital, ayer se realizó una plenaria en el Concejo de Bogotá, en donde se puso a prueba la fortaleza de la coalición de gobierno y el margen de acción de los partidos que se declararon en independencia.

¿El tema del debate? La elección del personero de Bogotá, la primera gran decisión política de este Concejo. Recordando que el pasado 21 de enero el Cabildo Distrital de Bogotá revocó las resoluciones que dejó a este respecto el Concejo que sesionó hasta el 31 de diciembre del año pasado, ayer se sometió a consideración de la Plenaria, la aprobación del proyecto de resolución, “por medio de la cual se ordena el inicio del concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero Distrital”.

Un concurso blindado en lo técnico

Si bien es cierto que el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que este concurso para la elección de Contralor y Personero está blindado, no cabe duda de que esta será una primera prueba de lo que podría estarse viendo en este recinto por el resto del 2020.

“El blindaje es que aquí hay una entidad que creo que tiene experiencia en procesos de convocatoria similares a este, como es la Universidad Nacional, entidad que va a garantizar que el proceso sea transparente, en lo que tiene que ver con las pruebas y con la valoración de los temas que se definieron como criterios, cumpliendo obviamente la ley y la Resolución que revisó la Contraloría General. Entonces ese proceso queda blindado desde ese punto de vista”, dijo el vocero de “Bogotá para la gente”.

Pero, aunque este es un blindaje desde el punto de vista técnico, en donde la Universidad Nacional es carta de garantía, será el Concejo quien seleccione de una terna al futuro Contralor y Personero Distrital de la ciudad de Bogotá, y frente a ello Galán no descartó que frente a este tema se tomen decisiones de partidos.

“Ese proceso queda blindado desde ese punto de vista, y ya quedará el Concejo de Bogotá en libertad, cuando tenga los tres nombres de las tres personas que queden en los primeros lugares del proceso, de tomar una decisión. Obviamente ahí es posible que se tomen decisiones de partidos. Es lo lógico, así ha sucedido en todas partes y siempre sucede, pero la clave es que el proceso previo es uno que verifica la idoneidad, la capacidad y el conocimiento de la persona, entonces el Concejo queda obligado a escoger sobre de esas personas, que queden de primeras en el proceso”, finalizó diciendo el presidente del Concejo.

Expectativas

El concejal del Polo Democrático Alternativo, Manuel Sarmiento le dijo a EL NUEVO SIGLO que este no fue el primer pulso político de este Concejo, que este proceso debe ser transparente, debe enmarcarse en la Constitución, “y debe ser una elección que se aparte de lo que se ha hecho en otras ocasiones, en donde priman los cálculos políticos”.

“Este va a ser otro de los pulsos. El primero de ellos fue el de la elección de las mesas directivas, y con lo que coincidimos en el polo con la alcaldesa, es que este debe ser un proceso transparente que cumpla con los criterios de mérito que ha señalado la Constitución y la ley”, precisó.

En esto coincidió el concejal Fabián Puentes del partido Mira, la otra bancada que hará parte de Gobierno. “Esta es una de las primeras y mayores responsabilidades que asume el Concejo y pues obviamente se estarán mirando las posiciones de cada uno de los partidos políticos, pero nosotros esperamos que todo se haga bajo la norma para que tengamos un buen proceso”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Puentes.

Finalmente, para la concejal de partido Alianza Verde, Lucia Bastidas, “yo no creo que este vaya a ser un pulso político, pues hay unos criterios establecidos nacionales en donde se debe priorizar la meritocracia. Tengo una discusión, por el contrario, frente a los puntos que tienen doctorado, pues en la función propia del cargo de personero, los doctorados están más en función de la investigación”, preciso la cabildante de los verdes.

Las nuevas resoluciones

A mediados de enero el Concejo publicó las nuevas resoluciones a través de las cuales se ordenó el inicio de la convocatoria pública. Así mismo, convocó a concurso público de méritos para proveer los cargos de Contralor y Personero Distrital.

El actual Concejo refirió una extralimitación de funciones de la antigua mesa directiva, que expidió el acto administrativo sin haberlo sometido a aprobación de la Plenaria y sin tener las especificaciones de la Universidad Nacional para abrir el concurso de méritos.

“Se concluye que la Mesa Directiva anterior se extralimitó en sus funciones, toda vez que para la fecha en que fue expedida la Resolución No. 0906 del 30 de diciembre de 2019, la Universidad, en cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la suscripción del Contrato No. 190513-0-2019, la Universidad no había presentado el proyecto de Resolución, por medio del cual se convoca a concurso público de méritos para proveer el cargo de personero”, precisa la resolución del 16 de enero del presente año, firmada por el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán.