Antes de dos años no se puede hacer piloto de fracking: Acipet

De acuerdo con la Asociación de Ingenieros de Petróleos, ese tiempo se explica por el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de expertos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Este año se va a presentar un incremento de la actividad en relación con la exploración y la explotación de hidrocarburos?

ALFONSO NAVARRO: Dentro de las metas que tenía la Agencia Nacional de Hidrocarburos es poder incrementar el número de pozos exploratorios, poder de una manera establecer esos proyectos en offshore, en proyectos de recobro mejorado y ojalá podamos contar con la venia, llamémoslo así en este caso, del Consejo de Estado para poder cerrar los proyectos piloto de investigación integral relacionado con lo que es el fracking. Creo que desarrollando estas tres variables podemos no solo ahora sino a mediano y largo plazo tener ese ansiado incremento de reservas hidrocarburos.

ENS: Ha habido mucho debate sobre el fracking. ¿Cuál es la posición del gremio?

AN: Desde la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos apoyamos la realización del fracking de una manera sostenible, con los altos estándares de calidad. Lo más importante es que tenemos que realizar estos proyectos pilotos para poder mostrar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de manejo ambiental a la opinión pública que sí se pueden hacer las cosas bien, con un seguimiento adecuado.

ENS: ¿Creen que a corto plazo se pueden empezar a desarrollar los proyectos pilotos?

ALEJANDRO CABEZAS: Desde la comisión de expertos del gobierno nacional se pidió como punto central las líneas base. Tenemos unas línea de base sociales, unas líneas base técnicas, unas líneas base sobre todo ambientales. Estas tienen que estar muy bien estructuradas para poder arrancar los proyectos piloto y no se hacen en un marco de un corto plazo. ¿Cuál es el objetivo? Eso es algo que ya hemos estado hablando y es que tú tienes que tener el marco de cómo estaban las cosas antes y cómo están las cosas después de un proyecto para poder evaluar realmente cuál fue su impacto. A corto plazo- un año- no vamos a estar haciéndolo. Entre dos y tres años estaría pensando que sí, pero no por la técnica sino por el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la comisión de expertos.

Recomendaciones

ENS: Hace poco Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, decía que, si todo marcha bien, este año se podría empezar ya con el proyecto piloto. Es decir, ¿los tiempos se van corriendo?

AC: A mediados del año pasado la Comisión de Expertos emitió el documento con las recomendaciones. Yo tuve oportunidad de leerlo, es extenso, pero muy completo. Cuando tú empiezas a leer ves el asunto de la licencia social, el asunto de la licencia ambiental, el asunto de los estudios previos. Es mejor invertir tiempo y dinero en hacer unas líneas base que acelerar el proceso y luego enfrentarnos a demandas y problemas de litigios. Sobre correr los tiempos, creo que un asunto tan neurálgico como el que tenemos, el asunto de la energía en Colombia, es mejor ir tranquilamente, pero absolutamente seguros.

A partir de los documentos leídos, podría decir que podríamos estar en dos años o en un año y medio. Ahora el asunto es que nosotros también tenemos estudios ya bastante adelantados. Por ejemplo, en el Magdalena medio hay más de 20.000 pozos perforados. Cada uno tiene su registro, entonces haciendo la compilación de todas información podemos tener una gran cantidad acuíferos en la zona de interés. Podríamos usar esas líneas base como insumo, pero de todas maneras hay que ser muy responsables con ese proceso. Lo vuelvo a repetir: es mejor tener una línea base clara para que cuando las personas vengan y digan que hubo un impacto o un problema, decirle con el estudio: esto era lo que teníamos y esta afectación realmente no es por este asunto, venía de antes. O es una afectación que se ha venido desarrollado no por la actividad sino por una actividad paralela que tal vez ni siquiera tenga que ver con el proceso.

ENS: ¿De quién es la urgencia entonces para entrar a desarrollar esos proyectos?

AC: Realmente no hay urgencia. Nosotros hemos estado en varias reuniones no solo con el gobierno sino también con los operadores y los gremios. Lo que se quiere hacer es un muy buen trabajo, que sea de los más altos estándares no sólo latinoamericanos sino mundiales, ser un ejemplo a seguir, eso es lo que queremos hacer porque las historias de casos de éxito se propagan. Estos miedos y estas angustias que se tienen sobre el fracking no tienen una base científica real.

En los pilotos nos estamos jugando futuro. En Polonia hubo una controversia muy similar que la que hay en Colombia sobre si hacer o no el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Hubo una discusión de dos años y se hizo. ¿Cuál fue el resultado final? que los recursos no eran suficientes para ser explotados. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? haciendo los proyectos pilotos de investigación integral. En este momentos podemos tener una discusión sobre el aire. Lo único que nos da la certeza es hacer los pilotos de investigación integral bien hechos y una evaluación de los recursos.

ENS: ¿En América Latina se está haciendo fracking?

AC: Sí, Argentina es un pionero con Vaca Muerta. Ello nos llevan tiempo, empezaron más o menos desde 2009. Ellos son nuestro camino a seguir, pero también nuestros maestros en cuanto a las equivocaciones que cometieron. Ellos inicialmente tuvieron prácticas que no fueron las mejores, pero tuvieron una curva de aprendizaje rápida. Ellos ya tienen para la venta gas. Los yacimientos no convencionales han proveído de crudo liviano a refinerías que lo necesitaban, han mejorado las zonas. Antes eran zonas desiertas y ahora son zonas pujantes.