Mindefensa: cifras que revele JEP deben considerar fuentes oficiales

En medio de la polémica que ha causado el más reciente informe de la JEP que revela un incremento en los casos de 'falsos positivos' registrados entre los años 2002 y 2008, el ministro de Defensa Diego Molano, dijo que las cifras que active o desarrolle el alto tribunal deben considerar las fuentes oficiales como lo hace la Fiscalía.

"El país debe tener claridad que el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército siempre han actuado de acuerdo a la ley, quienes han manchado el uniforme ya han sido judicializados y muchos de ellos han sido condenados", indicó el jefe de la cartera y agregó que quienes deshonren las instituciones, deben ser sometidos a un proceso judicial.

Asimismo, Molano agregó que existe un estricto apego al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares y la Policía.

Por otro lado, también se generaron comentarios por el trino del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, donde manifestó que los soldados "no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos".

Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros pic.twitter.com/UYViskIse8