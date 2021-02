¿Cómo reactivar economía? Aquí receta de gremios y analistas

Luego del peor choque que ha tenido la economía colombiana en toda su historia con un retroceso del 6,8% en 2020, ahora el país analiza qué se debería hacer para revertir ese impacto y recuperar lo que se perdió por culpa de la pandemia. Los pronósticos apuntan que el 2021 es el año de la reactivación total debido no solo a que ya el país empezó la vacunación masiva contra el coronavirus, sino que ya casi todos los sectores de la economía están en plena capacidad para producir, generar empleo y desarrollo.

Ante esta situación, EL NUEVO SIGLO decidió auscultar la opinión de los principales gremios del país y de investigadores para conocer cuáles serían las propuestas para salir del atolladero y poder alcanzar un crecimiento por encima del 4% como casi todos lo prevén.

“Recuperar a los consumidores”: Jorge Enrique Bedoya, presidente de SAC

"El campo le cumplió a Colombia garantizando la seguridad alimentaria pero, desafortunadamente, el consumo se cayó por la pérdida de empleo y todo eso se ve evidenciado en la contracción general de la economía, y la razón de ser de los productores del campo son los consumidores" afirma Jorge Enrique Bedoya, presidente de SAC.

Entonces, ¿qué se requiere para 2021? se cuestiona. "Recuperar a los consumidores y eso es recuperar el mercado laboral pero depende, en primer lugar, de la capacidad que tengamos como ciudadanos de tomarnos en serio el tema de la covid con el uso del tapabocas, higiene en las manos y el distanciamiento social. Eso aliviaría mucho, que los alcaldes y gobernadores y el mismo Gobierno nacional tuvieran que tomar medidas de restricciones".

Lo segundo, señala, es el tema de las obras públicas. "La reactivación y en general darle la vuelta a esta ecuación depende mucho de lo que hagamos en el corto plazo y para eso, evidentemente es importante el tema de construir carreteras, construir vivienda de interés social y todo lo que genere empleo. Además de generar empleo, hay que generar demanda de productos que producen empleo, evidentemente eso es una cosa que puede ser muy favorable".

Afirma Bedoya que "con el Presupuesto General de la Nación para 2021 y los recursos de la bolsa de asignación regional en la ley de regalías se pudiera llegar a hacer una inversión de más de $1.5 billones este año para vías terciarias que le sirven a la generación de empleo, es decir, a la reactivación y, obviamente, le sirven a la ruralidad y a reducir los costos de transporte y mejorar la competitividad de los productores, eso sería una gran ganancia".

Entre las propuestas del consejo gremial nacional que se le han enviado al Gobierno nacional, también está "generar un régimen laboral propio para el campo que proteja a los trabajadores rurales que hoy tienen una informalidad laboral del 86%. Sin duda alguna, otros proyectos de ley vienen en esta última legislatura que contribuirían a dinamizar la inversión y, por supuesto, que sigamos buscando de manera efectiva mercados de exportación. Fíjese que el crecimiento de las exportaciones del agro el año pasado fue del 6.9% con nuevos productos, con nuevos países, eso puede ser un elemento muy dinamizador. El gobierno se ha comprometido a hacer una revisión con los países andinos de las reglas de juego para el comercio bilateral en materia agropecuaria".

"A Colombia se le vence la presidencia pro témpore ahorita en el mes de julio-agosto de la CAN, así que confiamos en que va a saber aprovechar el tiempo, ya le hemos enviado una propuesta para que se siente con los ministros de Comercio de Perú, Ecuador y Bolivia y se haga una reformulación de cómo es que podemos aprovechar bilateralmente la CAN, porque de allá nos llegan muchos productos de nuestro sector, pero desafortunadamente no llegan los que quisiéramos, ni en el volumen, ni en el valor que se necesita para generar más empleo en Colombia" finalizó.

“Empezar la reactivación”: Rosmery Quintero, presidenta de Acopi

Según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi "estudios realizados por esta organización han mostrado datos importantes de cómo la crisis actual por la covid-19 ha afectado a las mipymes del país. El 41% de los empresarios consultados afirma que a partir de las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno nacional, sus ingresos se han visto afectados en más de un 50%".

A su juicio, estos datos muestran que la economía y principalmente las mipymes han tenido pérdidas en ingresos, disminución en sus ventas y pérdida de empleos.

"De manera que la disminución era, digamos, previsible y era claro que una situación de cierre empresarial, de aumento del desempleo y caída del consumo del PIB caería porque las principales variables del PIB como son inversión y consumo, pues iban a caer drásticamente y esto no es una situación exclusiva de Colombia, sino que fue el panorama en todo el mundo" sentencia.

En este sentido, su recomendación es "empezar la reactivación económica y salvar empresas, apoyar al sector productivo a solventar su estructura de costos y dinamizar la demanda agregada, en muy corto plazo. No hacerlo en estos momentos, sería lamentable para la economía colombiana".

Lo que se esperaría entonces bajo ese tema es que para el 2021, dice, una vez se reactive el sector empresarial, se reenganche la mano de obra y todas las nuevas empresas que crecieron bajo el nuevo modelo de la pandemia, se genere un crecimiento económico importante.

“Apuntar a otros sectores”: Camilo Herrera, presidente de Raddar

"En el mediano plazo nuestra economía tiene que apuntarle a sectores nuevos porque ya sabemos que la minería se va a reducir como se ha mermado con el tema de carbón y, seguramente, el petróleo. Lo importante es tener derivados, más es el tema de las vaselinas y los plásticos que, obviamente, esa es la gran apuesta que tenemos con la planta de refinación que se hizo en la Costa Atlántica" expresa Camilo Herrera, presidente de Raddar.

En su criterio hay dos noticias buenas: "el gasto de los hogares solo cayó 5,8%, lo cual fue muy cercano a lo que proyectamos desde Raddar porque el gasto de los hogares mantiene un ritmo importante en función de la compra de bienes no durables, mayormente el mercado".

Y por otro lado, "la otra noticia es el gasto público. No termino de entender por qué el gobierno no ha hecho bulla con esto, pero evidentemente, mientras toda la demanda cayó, la única categoría que no lo hizo fue el gasto público que tuvo un crecimiento positivo de 3,7%. De hecho, en los últimos más o menos 4 años el gasto público se ha mantenido por encima del crecimiento de la economía, mostrando la gran importancia de este gasto dentro de la demanda y, obviamente, la inversión social y el gasto social que hace el país hacia la sociedad. Creo que ahí hay un tema grande para analizar".

“Construir confianza de empresarios y hogares”: Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo "la contracción del 6,8% de la economía colombiana el año anterior está en línea con nuestro pronóstico desde Fedesarrollo que había sido de una contracción del 7%".

Hacia adelante pensando en este año, continua, "nosotros estimamos un crecimiento del 4,8% que no es, por supuesto, tampoco lo suficiente para recuperar el terreno perdido, pero es una noticia positiva en el contexto de lo que fue un año muy malo".

Ante la inquietud ¿qué se debe hacer? considera que "la palabra clave en este momento debe ser ejecutar, ejecutar, especialmente los planes de inversión no solo a nivel nacional sino a nivel territorial. La inversión en infraestructura pública es fundamental para acelerar la recuperación del crecimiento económico y el empleo. También se debe continuar, por supuesto, con los apoyos a los hogares más vulnerables que todavía tienen una situación difícil en el contexto de la recuperación, especialmente en la primera mitad del año, y de igual forma seguir con los apoyos, especialmente, subsidios a la nómina focalizados en las microempresas formales que tienen actualmente problemas importantes de liquidez".

De igual forma asegura que "va a ser muy importante para este año, para construir confianza de hogares y empresarios, una rápida implementación de la primera fase de vacunación que ya arrancó en el país afortunadamente. Es fundamental que se pueda acelerar esa implementación porque eso va a ser un elemento esencial para construir confianza y generar esas condiciones hacia la recuperación económica".

"Repensar la reforma tributaria": Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco

La solicitud de este gremio al Gobierno nacional es que repiense el proyecto de reforma tributaria ante los resultados presentados para la economía en 2020 y el pésimo inicio de año.

"Hasta hace un mes las proyecciones de crecimiento para 2021 rondaban el 5%, pero ante los desastrosos resultados que se conocieron de enero y la muy frágil confianza de consumidores y empresarios, hay que ser realistas y ajustar hacia la baja la proyección de crecimiento para este año".

Es alta la probabilidad que el PIB de 2021 no alcance "siquiera" un 4%, por lo que no parece razonable que se esté pensando en un aumento de impuestos, porque se corre el riesgo que se frene el proceso de recuperación.

"En efecto, si miramos nuestra historia reciente en 2017, cuando se aumentó el IVA del 16% al 19%, las ventas del comercio, según el Dane, tuvieron una fuerte caída a lo largo de todo ese año. En febrero, por ejemplo, dicha disminución fue del 7,2 %”, explicó.

Cabal también se muestra inquieto por el comportamiento que mostró el consumo de los hogares en 2020, ya que a pesar de que se pensaba que se iba a ver una mejoría con el día sin IVA, el Black Friday y el anticipo de la prima, en diciembre también se presentó un freno por las nuevas restricciones.

“Definitivamente, los bolsillos de los consumidores están muy menguados y cualquier incremento de IVA en bienes y servicios pronunciaría aún más el desestimulo al consumo y al gasto”, agregó el presidente de Fenalco.

“Más apoyo a las empresas”: Bruce Mac Master, presidente de la ANDI

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió que la economía colombiana tardará varios años en recuperarse totalmente, debido a la crisis que ha ocasionado la pandemia por la propagación de la covid-19.

En un mensaje sobre lo que será la economía este año, el dirigente dijo que “la reactivación, acompañada del proceso de vacunación, ponen a Colombia frente a un panorama más positivo y en el que se debe continuar apoyando a las micro, medianas y grandes empresas como dinamizadoras de la economía y generadoras de empleo, y aunque no será fácil, sí es posible si todos remamos en la misma dirección”.

El líder gremial señaló que las medidas de recuperación se extenderán a los próximos gobiernos. De acuerdo con las proyecciones de ese gremio, la recuperación económica empezaría a darse el año entrante, o incluso en el 2023.

“A Colombia le va a tocar hacer muchas cosas para poder recuperar la tendencia al alza como íbamos, el dato que tenemos es que es entre 2025 y 2027. Es decir, estamos hablando del gobierno entrante y el siguiente”, dijo.

Cabe mencionar que a finales de 2019 el país tenía una económica de unos $1.000 billones en términos del Producto Interno Bruto (PIB), pero con la llegada de la pandemia se tiene previsto que esa cifra haya bajado a $920 billones en el 2020.

“Vamos a generar 150 mil empleos”: Sandra Forero Ramírez, presidenta de Camacol

"Los resultados observados en el 2020, se deben a que las condiciones de salud pública unido a las restricciones a las actividades productivas causaron un daño enorme y profundo no solo al aparato productivo sino a su capacidad para generar valor agregado. Por esto el 2021 y el 2022 debe ser el de la reactivación y por eso el norte de la política nacional, tal como lo afirma el compromiso del Gobierno. Pero también desde las decisiones locales para no frenar las actividades".

Para Sandra Forero se debe eliminar cualquier tipo de restricciones a la movilidad así como al aparato productivo y a todas las actividades.

"En cuanto al comportamiento del sector de edificación, los efectos de los confinamientos tuvieron un impacto en esas actividades en la primera mitad del año, pero que en el segundo semestre, unido a aumentar las iniciaciones para el 2021, nos va a permitir generar 150.000 empleos y tener un crecimiento del valor agregado de al menos 9% para este año" agrega la directiva.

"Crecimiento del sector financiero": Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria

"La dinámica de crecimiento del sector financiero continua siendo positiva, incluso mejor de lo que inicialmente habíamos proyectado. En el cuarto trimestre del año anterior la actividad del sector se habría expandido a un ritmo del 2,9% (inicialmente 2,2% proyectado), con lo cual habría alcanzado una tasa de crecimiento de 2,1% real en 2020 (habíamos proyectado 1,7%)" asegura Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria.

Esta cifra demuestra que la resiliencia de las entidades del sector no solo contribuyó a atenuar la desaceleración de la economía generada por la crisis y preservar la confianza de los ahorradores, agrega, sino que impulsará la recuperación económica en 2021 por medio de una mayor colocación de créditos. "Esperamos un crecimiento del sector cercano a 2,3% en 2021".