Bogotá dejó de percibir US$1.624 millones del turismo en 2020

A comienzos del 2020, EL NUEVO SIGLO tuvo la oportunidad de hablar con Karol Fajardo sobre las metas que tenía el Instituto Distrital de Turismo para dicho año. En aquel momento, la entonces nueva directora le dijo a este medio que en 2019 el turismo de la ciudad había generado US$2.500 millones, y la meta de ese periodo era elevar esa cifra en US$400 millones más. Pero la pandemia llegó, transformó la realidad y redibujó el escenario. Hoy el IDT tiene una proyección de recuperación moderada, que calcula poder llegar a los números prepandemia entre junio y agosto del año entrante.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su balance del año pasado?

KAROL FAJARDO: El año pasado teníamos unas proyecciones de subir en un 10% los resultados que habíamos tenido en el 2019 (US$2.500 millones) y la meta era alcanzar los US$2.900 millones. Sin embargo, con la llegada de la pandemia nosotros nos planteamos unos escenarios positivos, neutros y pesimistas. El pesimista planteaba solo el 20% y el optimista una recepción del 36% en el número de turistas.

Nosotros alcanzamos una recuperación del 32% en número de turistas, porcentaje que se logró con la llegada de personas entre enero y febrero, antes de la pandemia, pero también recibimos un número importante a partir de septiembre hasta diciembre cuando se abrieron los servicios no esenciales con el Decreto 207 del 21 de septiembre.

Con esta apertura logramos ese pronóstico que, para un año en el que nosotros estamos viendo que en todo el mundo está cayendo en un 74% el número de viajeros internacionales, tener un 32% para nosotros como destino turístico es conservadoramente positivo.

ENS: Respecto a esos datos ¿en cuántos turistas se traduce esa cifra y cuántos visitantes esperan recibir este año?

KF: Para el 2021 se tiene estimado que 62.201 turistas nacionales e internacionales visiten la ciudad, comparativamente con los 303.590 que visitaron la capital en 2019. Aún así hay que tener en cuenta que se manejará una alta variabilidad en la información disponible, debido a las medidas restrictivas cambiantes.

ENS: ¿Cuánto perdió Bogotá en el 2020?

KF: De los US$2.500 que recibió el sector turístico al cierre del 2019, el año pasado Bogotá dejó de percibir US$1.624 millones. En otras palabras, en 2020 Bogotá solo recibió US$800 millones, la mayoría después de septiembre. Por eso para nosotros es fundamental la apertura y permanencia de esa apertura de las fronteras terrestres y aéreas. Octubre y diciembre fueron dos meses que se movieron muy bien y no solamente porque ya teníamos las rutas autorizadas, sino porque progresivamente fueron entrando más.

ENS: ¿Cuál es la principal meta que tiene el IDT para este año?

KF: Nosotros lo que queremos para el 2021 es seguir recuperándonos progresivamente, mantenernos abiertos la mayoría del año pese a las olas de contagio que tenemos previstas que pueden regresar, y tener una recuperación de alrededor del 48 al 50% con relación a lo que nos estábamos moviendo en el 2019. Esa es la proyección que tenemos este año y que dependerá de las medidas que se tomen a nivel sanitario.

Empleo

ENS: ¿Cómo están en materia de empleo?

KF: En materia de empleo el IDT tiene un reto muy grande, primero porque la medición del DANE incluyó otros CIIU. Frente al conglomerado total, nosotros teníamos 300.000 empleos en el 2019 y eso ya no es comparable porque en el 2020 por ejemplo se incluyó el CIIU 6020 de transporte urbano colectivo. Ese ya no me aplica a mí.

Sin embargo, si hablamos únicamente de sectores directos del turismo como agencias y alojamiento, la disminución de empleos fue del 3,3% el año pasado. Solamente en agencias de viaje y alojamiento. Pero si incluimos bares, restaurantes, esparcimiento etc., podríamos llegar a unas disminuciones en empleo superiores al 40%.

ENS: ¿Cuál es la principal meta del IDT en la generación de puestos de trabajo?

KF: Los empleos los generan las empresas de nuestro sector. Lo que hace el IDT es generar las condiciones para que la empleabilidad sea más certera. En ese orden de ideas vamos a acompañar a las empresas del sector precisamente para que aumenten el número de empleos.

Vamos a enfocarnos en que las compañías puedan recuperar su productividad; revisar sus modelos de negocios para que cada vez sea más efectiva su caja; a generarles el mercado o la atracción de la demanda que les permita tener un mayor flujo de ventas, y por último vamos a acompañarlos con temas como el biochecking de seguridad, lo que les va a permitir mayores ventas.

Eso, sumado a toda la canalización de todas las ayudas como auxilios a la nómina, liquidez etc.

ENS: ¿Cuándo pronostican volver a cifras prepandemia?

KF: Nosotros tenemos varios pronósticos. Unos muy desalentadores incluso nos muestran que la recuperación de nuestro sector se podría ir hasta el 2023 (hay uno del Banco de la República que habla del 2024).

Ese es el escenario más drástico que tenemos. Sin embargo hay otros qué nos hablan de una recuperación hacia junio-agosto del 2022 y ese es el escenario que tenemos planteado. Y uno muy positivo que plantea una recuperación del sector en el primer trimestre del año entrante.

La recuperación no debe estar orientada en número de empresas, sino que tengan demanda y eso depende mucho del poder adquisitivo que tenga la clase media para poder viajar. En conclusión: la recuperación del sector puede demorarse entre dos y cuatro años para llegar a los mismos niveles del 2019.