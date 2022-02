“No es el momento de eliminar el tapabocas": Ministerio de Salud

En el momento que se cumple un año del inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez destacó que este periodo ha sido transcendental en la salud de los colombianos.

En tal sentido, continuar con la vacunación y mantener las medidas no farmacológicas siguen siendo un objetivo. Justamente sobre el hecho de mantener el tapabocas, Ruiz Gómez señaló que “se mantienen conversaciones con el Comité Asesor Epidemiológico, en donde se ha considerado que Colombia va atrás en lo que corresponde a la afectación por covid-19, en relación con otros países de Europa” que ya superaron la ola de Ómicrón, por ejemplo, y donde ya se han tomado decisiones sobre las medidas.

Por ello añadió que Colombia “tiene un pico, que de acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Salud (INS), ya está en bajada en términos de casos, pero seguramente sólo hasta la tercera semana de marzo estaremos llegando al nivel mínimo”.

Este panorama plantea la pregunta de cuál será el futuro de la pandemia. Para el ministro es claro que aún no existe la información suficiente, “pero el escenario que estamos construyendo, es posiblemente de una situación endémica que no implica que no haya picos”.

Por lo pronto lo que ha mostrado Ómicron es que el virus tiene la tendencia a una adaptación a transformarse a una forma menos mortal que las cepas anteriores.

Con tal escenario, el ministro enfatizó en que aún no es el momento de eliminar el tapabocas, aunque es una posibilidad a futuro. “Seguramente en las próximas semanas el Comité seguirá analizando el tema y tomará una decisión”, dijo, pero aclaró que depende de la incertidumbre de la aparición de una nueva variante en el mundo.

Lo que es cierto es que, tras delta y Ómicron, no se ha dado la alerta de una nueva variante de interés. “Lo clave es que todavía hay países en África y Asia, particularmente, que no tienen cobertura superior al 40 % en la vacunación, lo que representa el riesgo de la aparición de una nueva cepa en estos lugares.

“Yo creo que aún tendremos un tiempo importante en el que tenemos que protegernos en espacios cerrados”, precisó el ministro de Salud.

Un año del Plan Nacional de Vacunación

En retrospectiva al panorama del Plan Nacional de Vacunación un año atrás, el ministro expresó que el 17 de febrero de 2021 representó un alivio como autoridad sanitaria. “Llevaba mucho tiempo con mucha tensión, principalmente por las negociaciones de las vacunas que fueron tan complejas. Finalmente logramos concretarlas”, dijo.

El resultado es que al final de diciembre de 2021, el 100 % de las vacunas adquiridas por el Gobierno Nacional en convenios bilaterales, ya habían sido despachadas, y el 74 % en el caso de Covax.

“De manera que al final, después de todo ese esfuerzo, logramos que en Colombia hubiera toda esa disponibilidad de vacunas y en este momento tenemos un horizonte de tener 105 millones de vacunas ya aseguradas”, pronunció Ruiz.

En el actual momento y con un Plan Nacional de Vacunación consolidado, el ministro aclaró que la vacuna obligatoria no está en los horizontes del Gobierno Nacional. “Lo que sí es que hacemos un llamado a los padres de familia para que vacunen a sus niños, ya que llevamos 56 % de niños y niñas con una dosis y 28 % con esquema completo”.

En el caso de mayores de 30 años a nivel nacional, todos los grupos están por encima del 70 % con esquema completo. “Lo que nos queda, prácticamente, son todos los menores de 19 años y la población de 20 a 29 años que son los que estamos impulsando en estos días”, indicó.

Frente a la posibilidad de una cuarta dosis, el ministro indicó que la evidencia científica sugiere que no representa una ganancia apreciable en términos de inmunidad. “Lo importante es completar con la tercera dosis, en lo cual ya vamos en los 7.5 millones de personas; la población mayor de 60 años tiene una buena cobertura, pero hay buscar a todos los mayores de 18 años”, puntualizó.