Financial Times destaca capital humano de Bogotá

La más reciente versión del Ranking Global Cities of the Future 2021-2022, publicado por el Financial Times, destacó a Bogotá como una de las ciudades del Top 10 Human Capital and Lifestyle, que resalta el talento humano y el nivel educativo de sus ciudadanos, ambos factores claves para atraer inversión extranjera.

La capital de Colombia ocupó la séptima posición en esta categoría, de la que hacen parte ciudades con una población de entre 5 y 10 millones de habitantes. Y aunque la lista está liderada por Melbourne, Sídney y Singapur, en esta ocasión Bogotá superó a ciudades como Toronto, Madrid y Ciudad de México.

“El talento humano es uno de los principales atributos que han posicionado a Bogotá como el destino de inversión más importante de América Latina. En un escenario como el que enfrenta el mundo en la actualidad, tener una fuerza laboral joven y preparada nos permite estar a la par de grandes ciudades internacionales, tal y como lo muestra este reconocimiento”, destacó ayer Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de la agencia de promoción de inversión, Invest in Bogota.

La clasificación Human Capital and Lifestyle considera aspectos como el porcentaje de la fuerza laboral sobre el total de la población, el índice de progreso social, y el número de universidades dentro de top 500 en el mundo.



De hecho, la categoría en la que Bogotá fue destacada por la publicación del Financial Times también tiene en cuenta el número de estudiantes de educación superior como porcentaje del total de la población, expectativa de vida, habilidades de atracción y retención de capital, y otras áreas relacionadas con calidad de vida.

A este respecto, que la Universidad de Los Andes (6) y la Universidad Nacional de Colombia (10) se encuentren ubicadas entre las 10 mejores universidades de América Latina, hizo que Bogotá, junto con Santiago, fueran las únicas dos ciudades que cuentan con dos universidades dentro del top 10 regional, de acuerdo con el ranking QS.