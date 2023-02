Ocho departamentos crecieron en ventas de bienes no mineros

Quindío, Tolima, Huila, Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca representaron el 58,6% de la canasta exportadora no minera de Colombia en 2022 y hacen parte de los 17 que más aportan a estas ventas, según un análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Estos departamentos, además, tuvieron aumentos en sus ventas al exterior por encima del registrado por el país en esa clase de productos, pues mientras que las exportaciones colombianas de bienes no minero energéticos aumentaron el año pasado 18,8% (llegaron a US$21.608 millones), estos registraron variaciones, cada uno, por encima de ese valor y en conjunto tuvieron un crecimiento del 27,4% frente al 2021.



El análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece que esas 8 regiones pasaron de exportar US$ 9.941 millones en productos del agro, agroindustriales e industriales en 2021, a US$ 12.661 millones en 2022. Y también aumentaron su participación en el portafolio de bienes no mineros del país: de representar el 54,6% en 2021, pasaron al 58,6% en 2022.



En conjunto, los principales bienes exportados por estas regiones fueron café sin tostar; flores; puertas, ventanas y sus marcos; aceite de palma; banano; los demás azúcares y medicamentos para uso humano, entre otros.



“Uno de nuestros propósitos es trabajar en el fomento de la actividad exportadora en las regiones para mejorar el entorno de las cadenas productivas y la consolidación del comercio exterior”, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez.



Quindío, mayor crecimiento



De estos 8 departamentos, que hacen parte del grupo de 17 que vendieron el 99,4% de las exportaciones no mineras del país en 2022, el que mayor crecimiento registró en esta clase de ventas externas fue Quindío.



Pasó de venderle al mundo US$244 millones en 2021 a US$491 millones en 2022, es decir, un aumento del 100,8%. El 95% de las exportaciones que hizo este departamento correspondieron a café y crecieron 112,6%.



También aportaron en este crecimiento las exportaciones de limón Tahití, que participó con el 1,1% y aumentaron 77,4%. Igualmente, están los insecticidas que, si bien participan solo con el 0,2%, aumentaron 23,3%.



El segundo departamento que más crecimiento registró en las exportaciones no mineras fue Tolima. De exportar en estos bienes US$60 millones en 2021, pasó a US$98 millones, un crecimiento del 62,4%.



Los demás extractos, esencias y concentrados de café fueron el principal producto exportado por Tolima, representando el 71% con un aumento del 95,3% frente a las exportaciones del 2021. También contribuyeron en el comportamiento las plantas y semillas usadas para perfumería, medicina o insecticidas, que representaron el 2,8% de la oferta exportable no minera de Tolima y crecieron 163%. Así mismo, exportó aguacate Hass que, aunque representó el 0,8%, tuvo un crecimiento del 43%.



En el tercer puesto de este top 8 se ubicó Huila. En el 2021 exportó US$704 millones y el año pasado logró US$984 millones para un crecimiento de 39,8%. Este resultado estuvo impulsado por café, que representó el 93,5% de estas exportaciones del departamento y crecieron 42,1%.



También aportaron las exportaciones de tilapia que participaron con el 5,5% y aumentaron 16,9%, así como extractos de habas de soya que representan el 0,1% de las no mineras de Huila y crecieron 92,4%.



Otras regiones



El cuarto departamento con mayor aumento en sus exportaciones de estos 8 fue Magdalena. De exportar en bienes no mineros US$753 millones en el 2021, pasó a exportar el año pasado US$1.006 millones, lo que significó un crecimiento del 33,6%.



El banano fue su principal producto no minero exportado y representó el 41,6% de esta canasta. Estas exportaciones tuvieron un crecimiento del 19%. Igualmente, sumaron el aceite de palma que participó con el 40,2% y aumentaron 60,9%; aceites de almendra de palma que representaron el 9,8% y crecieron 56,2% y el limón Tahití, con el 0,2% de las ventas, que aumentaron 124,2%, entre otros.



Atlántico también se destacó por el crecimiento en las exportaciones no mineras. De exportar US$1.597 millones en 2021 pasó a exportar US$2.111 millones en 2022 para un crecimiento del 32,1%. El principal producto exportado por este departamento fueron puertas, ventanas y sus marcos que representaron el 23,2% de este portafolio y aumentaron 73,2%.



Igualmente, fungicidas que representaron 8,7% y crecieron 44,1%; el aceite de palma que participó con el 6,1% y aumentó sus exportaciones en 42,8%; acumuladores eléctricos que fueron el 2,7% de esta canasta y crecieron 12,1%; ropa de tocador o de cocina que participó con el 2,4% y aumentaron 20,4% y globos de látex que participaron con el 1,5% de la canasta no minera y crecieron 14,9%, entre otros.



Valle del Cauca, por su parte, exportó en 2021 US$1.827 millones y en 2022 pasó a US$2.246 millones, un crecimiento del 22,9%. El principal producto exportado y que impulsó el comportamiento fue el azúcar que participó con el 12,7% y sus exportaciones crecieron 38,4%. También aportaron los bombones, caramelos y confites que representaron el 4,9% y crecieron 38,3%, así como jabones que representan 1,7% y crecieron 15,9%, entre otros.



Cierran este ranking Bogotá y Cundinamarca. La primera exportó en 2021 US$3.123 millones y en 2022 US$3.775 millones para un aumento del 20,9%, mientras que el segundo pasó de US$1.633 millones en 2021 a US$1.950 millones en 2022 para un crecimiento de 19,4%.



En el caso de Bogotá el principal producto exportado fue café con una participación del 18% y un aumento del 89,7% y en Cundinamarca las flores que representaron el 41,7% y crecieron 29,1%.