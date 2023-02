Convocan diálogo para superar crisis de la Triple A

Buscando espacios de diálogo para allanar una salida por la comercialización de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A, de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación programó una mesa de trabajo para el hoy jueves 16 de febrero en Bogotá.

Para tales fines, la Agencia Especial Designada por el Ministerio Público, en cabeza del procurador, Luis Ramiro Escandón, citó al alcalde de Barranquilla, al gerente de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, al representante legal de la Sociedad K-Yena S.A.S., a la Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

La venta de las acciones de la Triple A generó un conflicto entre los negociadores -la SAE y la Sociedad K-Yena S.A.S.- que derivó en la suspensión del proceso ante posibles irregularidades.

Y aunque el Ministerio Público sugirió que no se realizara la asamblea para elegir nueva mesa directiva de la Triple A, mientras no se aclarara la situación, evitando que esto condujera a acciones penales y disciplinarias futuras, la recomendación no fue acatada.

Ahora, como agente facilitador, la Agencia Especial busca alternativas que permitan a las partes llegar a un acuerdo en donde el patrimonio público no se vea en riesgo.