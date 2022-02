Miguel Uribe presentó demanda en contra del POT de Claudia López

Nueva demanda contra el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, esta vez impuesta por el exsecretario de Gobierno de Bogotá y ahora candidato al Senado, Miguel Uribe Turbay.

La cabeza de lista del Centro Democrático instauró demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa del circuito de Bogotá al POT de la alcaldesa Claudia López por ilegal, inconveniente e ilegítimo , e incluyó una medida cautelar de suspensión provisional la cual busca detener de manera inmediata los efectos del decreto del POT mientras se adelanta el proceso de nulidad.

De acuerdo con Turbay faltaron 48 días para la tomar la determinación y realizar los respectivos ajustes del proyecto de organización de la capital ya que la facultad por la cual la Alcaldesa puede adoptar por decreto la decisión era válida al vencer el plazo de 90 días calendario, contados a partir de que se radicó el documento en el Concejo de Bogotá, el 10 de septiembre de 2021 venciendo el plazo, el 8 de diciembre del mismo año.

El exsecretario, mediante un video en su cuenta de twitter aseguró que "48, de los 90 días se perdieron atendiendo más de 150 recusaciones y conflictos de interés, que fueron promovidos como una estrategia mañosa, para dilatar la discusión y distraer las críticas de este proyecto".

En este sentido aseguró que " El concejo de Bogotá debería tener 48 días más para haber terminado la evaluación del proyecto y así dale cumplimiento al termino legal".

Por otro lado, el demandante señaló que al incumplir con el plazo la alcaldesa no tenía competencia para expedir el POT por decreto ya que la ley ordena suspender los términos del trámite durante la votación de estos impedimentos y acusaciones. Es decir, el tiempo en que el Concejo tardó en resolver dichos impedimentos y recusaciones, no debían correr los términos, pues la ley prohíbe a los concejales adelantar cualquier tipo de actuación como el debate y de no ser así los mismos se hubiesen visto expuestos a procesos de pérdida de investidura.

Por su parte, el ex concejal de Bogotá Andrés Forero, y ahora cabeza de lista a la Cámara por el Centro Democrático, respaldó la argumentación de la demanda y aseguró que “Esta decisión de la Alcaldía no solamente es ilegal, sino que además es equivocada. La norma dice que la discusión de impedimentos recusaciones suspende los términos de la actuación administrativa. Si bien el Concejo se tomó 90 días, no lo hizo para discutir el contenido del proyecto, sino un asunto de procedimiento como eran las recusaciones y los impedimentos”, agregó el candidato a la Cámara de Representantes Andrés Forero.