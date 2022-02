Capturados dos cabecillas de Eln por atentados en Catatumbo

El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó las capturas de alias 'Chavela' y alias 'Jota', cabecillas del Eln encargados de coordinar acciones terroristas contra la Fuerza Pública en la región del Catatumbo.

Asi lo indicó el funcionario, tras un consejo de seguridad que se realizó en Cúcuta, junto al ministro del Interior con funciones delegatarias, Daniel Palacios y las autoridades civiles, militares y de policía de la región.

Según las autoridades alias ''Chavela' capturada en el sector de Las Piedras, eje vial de Cúcuta - Cornejo, sería la encargada de cordinar la instalación de una volqueta con 19 rampas para lanzar artefactos explosivos en el corregimiento de campo dos, detonados controladamente por la Fuerza Pública, el pasado 8 de febrero.

En la vereda Ambato del municipio de Tibú fue capturado alias 'Jota', quien junto a alias 'Chavela' serían los encargados de coordinar la instalación de un campo minado en el sector de la Virgen en el municipio de Tibú, en marzo de 2019, donde fueron asesinados tres militares y dos más resultaron heridos.

Por otro lado, en una operación desarrollada en zona rural del municipio de Ábrego, entre la Policía y el Ejercito Nacional, en coordinación con la Fiscalía fueron capturados cinco presuntos integrantes de los ‘Pelusos’, alias ‘Dani’, ‘Angela’, ‘Dorman’, ‘JC’ y ‘Marino’, presuntos responsables del cobro de extorsiones a comerciantes y agricultores de esta zona, los cuales eran intimidados con panfletos y citaciones a zonas rurales para ser presionados.

Según el ministro Molano, estas capturas obedecen a la presión que viene ejerciendo el Comando Específico de anorte de Santander, que están enfocadas desde hace un año a combatir a los grupos armados ilegales, "Tenemos claro que los enemigos de Norte de Santander son las disidencias de las Farc, frente 33; el Eln y los reductos de los 'Pelusos' y el Clan del Golfo. A ellos ha estado dedicada nuestra fuerza pública para combatir con toda contundencia".

Las autoridades también anunciaron que comenzará a circular el cartel de los explosivistas más buscados de la región, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos. En este cartel se encuentran integrantes del Eln y de las disidencias de las Farc.

Otra de las conclusiones de este consejo de seguridad es la implementación de nuevos puestos de control conjuntos entre la Policía y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad en las principales vías de Norte de Santander.

Además, se anunció el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico con 1.000 nuevos hombres del Conat, quienes llegarán a Norte de Santander para intensificar la destrucción de laboratorios. También se mejorará con 30 nuevos hombres de la Policía, el 'Plan San José', el cual brinda seguridad a la ciudad de Cúcuta.

Finalmente, Molano, pidió rodear a toda la Fuerza Pública y no dejarlos solos en la lucha contra los criminales "a Norte de Santander no la doblega el terrorismo, a nuestra Policía no la doblega el terrorismo, a nuestros soldados de Colombia no los doblega el terrorismo, aquí estamos con toda nuestra fuerza para defender a Norte de Santander".