Bancada por Bogotá pide al Gobierno llevar la vacuna a las personas y no al revés

Seis representantes a la Cámara que hacen parte de la Bancada por Bogotá, le mandaron este martes una misiva al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que le solicitan que sea la Administración Distrital la que defina los puntos de vacunación de los bogotanos y no las EPS.

Concretamente, y respondiendo a la lógica de llevar la vacuna al ciudadano y no al revés, lo que solicita el grupo de congresistas firmantes es un cambio de criterio: que los lugares de vacunación de los bogotanos sean establecidos por una lógica de proximidad geográfica y no por la red disponible de instituciones prestadoras del servicio.

Esto, además, está sustentado en experiencias internacionales. “El Gobierno debería prestar atención a esta propuesta. Es muy buena y experiencias como la de Chile e Israel han demostrado que la eficiencia en la aplicación de las vacunas radica en acercar la misma al ciudadano, en especial a personas mayores”, dijo a EL NUEVO SIGLO la representante Katherine Miranda, quien aclaró que es la logística la que están solicitando que asuma el Distrito, no todo el proceso de vacunación que está a manos de las EPS e IPS.

La deserción

Ahora bien, ¿Cuáles son las razones que llevaron a estos parlamentarios a hacer este llamado? En una primera medida hay una razón de facilitar el proceso y aumentar la intención de vacunarse de miles de personas que han manifestado que no lo harán, pero el trasfondo de este requerimiento está enfocado sobre todo en la situación de los adultos mayores.

“Facilitar los lugares de vacunación disminuirá el número de personas renuentes a la misma. El 40% de los bogotanos no se quieren vacunar. Si pones a personas mayores de 80 años a ir al hospital que le asigna la EPS y que en la mayoría de los casos les quedará lejos, eso hará que muchos decidan no vacunarse. Este es un proceso en donde toca ponérsela fácil a la gente y si aplicamos el modelo actual, pues no se le está poniendo fácil a la ciudadanía”, dijo a EL NUEVO SIGLO el representante José Daniel López.

Desplazamiento

En un segundo lugar hay un factor de desplazamiento que no se ha considerado para Bogotá, y todos los representantes firmantes coinciden en que la lógica territorial de la vacunación no puede ser la misma en la capital, como en municipios más pequeños del país.

A este respecto, el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, dijo que Colombia debe adoptar el aprendizaje de los países que ya iniciaron su vacunación, que demuestra que poner a la gente a desplazarse tiene una cantidad de barreras que en un país como el nuestro podrían ser fatales, y los desplazamientos en una ciudad de 1.775,98 km² como Bogotá, van a ser previsiblemente largos, complejos y en algunos casos costosos, lo que afectará especialmente a la población mayor y de bajos recursos económicos.

“¿Cómo funciona ahora? Tú te vas a vacunar en donde tu EPS te indica. Si eres EPS Sanitas, vives en el norte y te hacen ir a la Reina Sofía, eso no te implicará mayores dificultades. Pero los hospitales en Bosa, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy y en especial en el borde sur de la ciudad son muy escasos y es muy probable que tengan que desplazarse grandes distancias para adquirir su dosis. El Distrito tiene la base de datos y la caracterización de la población. Tiene más sentido que sea él mismo el que diga el dónde”, añadió.

Por su parte, con relación al desplazamiento el representante Toro se refirió a otros temas que deben ser considerados como la congestión a la que serán sometidas las personas de la tercera edad, “pues ellos necesitan de un acompañante y después de aplicada la vacuna toca esperar 30 minutos para ver que no haya efectos adversos para poder salir”, eso sin contemplar los costos del transporte público de muchos de ellos.

“Una persona de 90 años que vive en Ciudad Bolívar que tenga que tomar un taxi hasta la Calle 45 o hasta la AutoNorte, en donde están los cluster de IPS del sistema contributivo, tendrá que pagar $40.000 por persona para un total de $80.000, en taxi. De alguna manera termina pagando la vacuna”, añadió Toro.

Puestos de vacunación

Por último, para facilitar este proceso, “lo que debe hacer el Gobierno es descentralizar este proceso y que las EPS e IPS pongan los puestos y el personal de vacunación en escuelas, colegios y puestos de votación, por ejemplo, que es un lugar que todo el mundo tiene muy registrado. ¿Tu sabes en dónde está tu IPS? ¿La asignada por tu EPS? Si te pregunto en dónde votas, eso lo sabes”, finalizó diciendo el representante Toro.

Esta carta también fue firmada por Juanita Goebertus, Juan Carlos Lozada e Intí Raúl Asprilla.

