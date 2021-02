Bogotá: miércoles llegan vacunas y jueves arranca inmunización

Con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, arrancará este jueves en el hospital de Kennedy la jornada de vacunación.

Así lo indicó anoche la alcaldesa Claudia López, quien dijo que los dos simulacros se mantendrán y la inmunización se hará simultáneamente en los siete lugares seleccionados para ello. En la madrugada del jueves comenzará la distribución y entrega de las dosis para comenzar a vacunar al personal agendado a las siete de la mañana.

Punto aparte, la mandataria le ofreció al departamento del Amazonas 330 vacunas para que este territorio atienda a su personal de primera línea.

“Entiendo el llamado del Gobernador del Amazonas y del Alcalde de Leticia. Allá su personal de primera línea registrado, el personal de salud del Amazonas es de 330 personas. Bogotá, con generosidad, está dispuesta, si el Ministerio de Salud así lo requiere, a dar unas de nuestras vacunas para que se alcance a inmunizar a las 330 personas del personal de primera línea de allá, que no solamente ha sido el departamento más afectado por el covid, sino que enfrentan en este momento la circulación de la cepa brasilera ya en su territorio”, precisó.

Medidas

De otro lado, la Administración Distrital hizo pública la Resolución 208 del 16 de febrero mediante la cual en la ciudad de Bogotá se eliminaron, desde anoche, todas aquellas medidas que son poco efectivas para luchar contra la propagación del covid-19. ¿Cuáles se suprimieron?

El uso de tapetes desinfectantes, la toma de temperatura, el registro de personas al ingreso de los establecimientos y la limpieza de las llantas de los vehículos.

“Según la evidencia, prácticas cotidianas como la desinfección de zapatos, registros de temperatura y listado de personas al ingreso de establecimientos no generan mayor aporte en el control frente a la transmisión del virus, por lo que es posible prescindir de estas medidas. La evidencia más reciente se enfoca a transmisión por aerosoles por lo que retoma mayor preponderancia mantener una buena ventilación en espacios cerrados, sin hacinamiento y con una adecuada higiene respiratoria o de la tos”, precisa el texto compartido anoche por la Administración Distrital

Desde el pasado 11 de febrero, cuando la alcaldesa Claudia López priorizó el autocuidado en los “tres detalles que salvan vidas”, refirió que varias de las medidas que se llevan aplicando durante meses, como la toma de temperatura y la limpieza de los pies con tapetes desinfectantes, no son prácticos para prevenir el contagio.

“Las disposiciones de la presente resolución tienen por objeto establecer las medidas de mitigación a nivel individual, comunitario y poblacional, para disminuir la transmisión del covid-19 en la ciudad de Bogotá, acorde a la actualización de la evidencia internacional”, comienza por resolver el documento rectificado por el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

“A lo largo de este año hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido qué sirve y qué no en materia de cuidado epidemiológico. Sirve el tapabocas, la aireación y evitar reuniones con no convivientes. Hay otros que hemos utilizado que no tienen tanto valor como la toma de temperaturas, los tapetes y el aseo de los zapatos (o llantas) y llenar planillas. Esto entonces, lo reconocemos, no sirve tanto”, indicó el secretario Gómez.

Así mismo, en materia de mitigación a nivel individual quedaron establecidas el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento físico no inferior a 2 metros, no gritar o hablar duro en espacios cerrados o con limitada ventilación como transporte público, centros comerciales y oficinas, y el lavado de manos frecuente, considerando que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud debe realizarse por lo menos cada 2 horas con agua y jabón o antes si se tiene contacto con otras personas.

Establece, a nivel colectivo, fomentar el teletrabajo, mantener el distanciamiento social tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, mantener áreas internas de los hogares, zonas residenciales, edificios, salones, oficinas, ascensores u otros, bien ventilados.

También establece el aumento en la limpieza y desinfección de superficies, mantener el tapabocas en los baños públicos y la recolección oportuna y correcta de los desechos y los materiales no reutilizables, minimizando la exposición a los mismos. Por último, a nivel colectivo esta resolución reitera el control de aforos al interior de establecimientos, oficinas u otros espacios de atención al público.