General (r) Barrero niega ser alias 'El Padrino'

De acuerdo con Informes de inteligencia de la Fiscalía General el general (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, sería alias ‘El Padrino’, señalado de colaborar con La Cordillera, tentáculo del Clan del Golfo en Nariño y Eje Cafetero.

La investigación de la Fiscalía acusa a Barrero de ser parte de la organización criminal al mando de Juan Larinson Castro alias ‘Matamba’, la cual se dedicaba a la compra de base de coca para luego ser procesada en laboratorios clandestinos para posteriormente ser enviada al exterior.

“Se logró establecer que se trataba de un grupo de personas dedicadas inicialmente a la compra o adquisición de toda la base de cocaína que se producía en los municipios de Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario (Nariño), actividad que era liderada por Juan Larinson Castro Estupiñán alias ‘Matamba’ o ‘El Viejo’ principal cabecilla del Grupo Armado Organizado ‘Cordillera Sur del Clan del Golfo". dice el documento.

Esta renta criminal pagaba presuntamente 400 millones de pesos mensuales a los militares señalados, para que permitieran el tránsito de estos estupefacientes y suministraran información de inteligencia militar.

“Se coordinaba el traslado de integrantes del Ejército hacia la zona de alias “Matamba’, los cuales eran de su confianza para que trabajaran en conjunto con el GAO de ‘Matamba’, suministraba a alias ‘Matamba’ información acerca de operativos en su contra, ubicación de tropas en la zona, reportes de inteligencia técnica; además, coordinaba la compra de base de cocaína”, asegura la Fiscalía.

Del mismo modo el expediente de esta institución de investigación señala que gracias ayuda de los uniformados alias ‘Matamba’ logró derrotar el grupo residual y se quedó con el control de los cultivos de hoja de coca, laboratorios de producción de estupefacientes, comercialización y tráfico de drogas ilícitas.

Acusaciones contra el general Leonardo Barrero

Según la Fiscalía, Leonardo Alfonso Barrero Gordillo alias ‘padrino’ "coordinaba los traslados de personal del Ejército contra comandantes de batallones y personal de inteligencia que adelantaran operativos en contra de alias ‘Matamba”. Del mismo modo suministraba a alias ‘Matamba’ información acerca de operativos en su contra, ubicación de tropas en la zona, reportes de inteligencia técnica; además, coordinaba la compra de base de cocaína en grandes cantidades en las ‘mesas’".

Del mismo modo acusan a Barrero de "la compra y envío de intendencia para la estructura criminal, desde Bogotá hacia Pasto (pantalones militares, buzos pixelados, pavas pixeladas, parches alusivos a las AGC ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’) las cuales algunas eran de uso privativo de las Fuerzas Militares”, dice el informe.

Al respecto, Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, respondió en Blu Radio asegurando que los señalamientos, por parte de la Fiscalía, en su son falsos.

"Duré muchos años de servicio, no me presté para ilícitos estando tanto tiempo en áreas álgidas como ustedes lo han referido, en Cauca o Valle, años críticos del narcotráfico, también en Caquetá, Putumayo, Amazonas, el mejor referente son los subalternos, la población civil. Son testigos de todo lo que se hizo en contra del narcotráfico, en control de combustible", dijo Barrero.

Del mismo modo señaló que consideró injustas las acusaciones y aseguró que colaborará con la Fiscalía para demostrar su inocencia.

"Yo no tenía absolutamente idea de nada. Por eso estoy poniendo la cara. Esta es la acusación más ruin que yo pueda ver en mi vida militar, que me acusen de pertenecer a una banda criminal".

Finalizó diciendo que "llegué a comandante general , el máximo cargo y máximo grado, no por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando a uno lo nombran ahí, le esculcan toda la vida, lo investigan para que no haya ninguna crítica cuando se asume el mando (...) Me duele en el alma, yo no soy un bandido, no soy un delincuente".