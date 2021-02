Solo tres colegios manejados por el Distrito abrieron sus puertas

Ocho colegios públicos de Bogotá abrieron ayer sus puertas a los estudiantes en el modelo de reapertura gradual, progresiva y segura. Se trata de las unidades Montebello, Enrique Olaya Herrera, José Félix Restrepo, Bellavista, Santa Lucía, Gimnasio Sabio Caldas, Débora Arango Pérez y el Rogelio Salmona. Cabe resaltar que todos participaron de la prueba piloto el año pasado.

Frente al bajo número de instituciones que iniciaron operaciones (la Administración Distrital tenia presupuestado el regreso de por lo menos 120 planteles que al 8 de febrero ya cumplían con todos los protocolos), el presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación (ADE) William Agudelo, llamó la atención sobre una cosa: ayer ingresaron ocho instituciones de las cuales cinco son manejadas por un concesionario. Eso quiere decir que solamente tres colegios públicos de Bogotá manejados por el Distrito entraron a funcionar.

“De los 400 colegios públicos que hay en Bogotá, primero que todo, solamente ingresaron ocho y cinco de los mismos hacen parte del esquema de educación contratada a concesión. Es decir que son colegios que se le entregaron en concesión al sector privado. Del Distrito, administrados por la Secretaría de Educación, solo ingresaron 3 colegios”, explicó a EL NUEVO SIGLO William Agudelo.

Los tres colegios que maneja la Secretaría son el Enrique Olaya Herrera, el José Félix Restrepo y el colegio Débora Arango Pérez, en la localidad de Bosa. Por su parte las instituciones Santa Lucia y Cafam Bellavista son administrados por Cafam; mientras que Montebello, el Gimnasio Sabio Caldas y el Rogelio Salmona, dependen de la Salle.

“Son un total de 33 colegios concesionados en Bogotá. Y muchos concesionados que tenían que entrar no entraron por miedo y presión de los padres de familia, con quienes nosotros nos hemos reunido”, añadió el profesor Agudelo.

Condiciones para el retorno

Refiriendo que a algunos padres de familia les parece irresponsable la reapertura, y más después de que la misma Alcaldesa anunciara una tercera ola y una nueva cepa brasileña, el profesor Agudelo dijo que el Distrito no logró garantizar las condiciones de bioseguridad para el retorno.

“La Alcaldesa había anunciado que había 123 colegios con todos los protocolos listos para la reapertura, pero cuando fuimos a mirar, escasamente habían llegado los lavamanos y unos tapabocas. De resto no habían hecho nada por la infraestructura. La Alcaldía hace varios llamados a la ventilación, pero a los vidrios de los colegios distritales toca ponerles una reja para que no los partan y se pueden abrir las ventanas. Esas no son condiciones óptimas y esos son los temas que hemos venido planteando. Los venimos planteando desde abril del año pasado”, añadió a este medio el profesor Agudelo.

Distrito hace balance de mejoras

No obstante, tanto la alcaldesa mayor, Claudia López, como la secretaria de Educación, Edna Bonilla, afirmaron que se han dado condiciones y se ha avanzado en las mismas. En este marco, a través de Colombia Compra Eficiente, la Secretaría de Educación realizó la compra de elementos de bioseguridad que facilitarán el cumplimiento de los protocolos en cada uno de los establecimientos educativos.

A la fecha, se han adquirido y distribuido en los colegios oficiales 1.150 termómetros digitales, 1.263 lavamanos portátil autónomo y dual, 1.371 lavamanos portátil autónomo con dispensador, 11.328 bases para dispensadores y dispensadores en gel, 5.057 dispensadores de toallas, 4.820 tapetes biocomponente y poco más de 1 millón y medio de tapabocas para niños y jóvenes.

Asimismo, durante el 2020 se realizaron obras de mejoramiento en 110 sedes educativas con reparaciones a baños, cubiertas, aulas y otros espacios de recreación, lo que significó una inversión de $20.000 millones.

Cronograma de ingreso

El proceso de reapertura GPS de los colegios públicos en la capital irá hasta el 12 de abril, y arrancará hoy con las instituciones que ya tienen experiencia en esta modalidad tras haber participado el año pasado del piloto de regreso a clases presenciales.

El turno siguiente para iniciar clases será el 1 de marzo, para aquellos colegios oficiales que hayan sido habilitados a corte del 31 de diciembre de 2020. Quince días después, el 15 de marzo, estarán aquellos colegios oficiales habilitados con corte al 5 de febrero de 2021.

El 5 de abril el turno será para la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de aquellas instituciones que adelanten su proceso de habilitación con corte al 19 de febrero de 2021, y el último grupo volverá a clases presenciales, con alternancia, el 12 de abril y corresponde a aquellos colegios que adelanten su habilitación con posterioridad al 19 de febrero de 2021.