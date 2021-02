Usar semillas certificadas piden a agricultores

Un llamado a los productores agrícolas del país para que cumplan con todas las normas sanitarias que establece el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), hizo el gerente general de la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas) Leonardo Ariza Ramírez, al inicio de las siembras de este primer semestre.

El líder gremial insistió en la necesidad de que los productores agrícolas, que van a iniciar siembras este primer semestre como es el caso del arroz, maíz y algodón utilicen semillas certificadas, que son avaladas por el ente de control del sector agro colombiano.

El directivo aseguró además que el Plan de Siembras de arroz de este año, que fue presentado por el Ministerio de Agricultura en la reunión del Consejo Nacional del Arroz, tiene una meta de 520.000 has. “El año anterior se cerró con 581.000 has. por lo que se hace un llamado a ordenar la producción arrocera especialmente en la región de los Llanos Orientales y del Bajo Cauca, para no incrementar las áreas a sembrar y no afectar el precio interno del arroz”, comentó Ariza.

El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, insistió esta semana en la necesidad de seguir creciendo en la productividad del cultivo con menores costos de producción y se unió a la solicitud de Acosemillas de seguir haciendo esfuerzos en el posicionamiento de la semilla certificada. El funcionario manifestó que es la semilla certificada la que asegura un 30% de mayores rendimientos y ello genera ahorros por su calidad, resistencia y genética.

“El uso de semillas certificadas por el ICA garantiza el éxito de los productores”, insistió el viceministro. Por su parte, Ariza Ramírez subrayó que en el primer semestre del año se espera sembrar alrededor de 352.500 hectáreas de arroz en el país (aprox. 68%) y 167.500 has. (aprox. 32%) para el segundo semestre.

Recordó que en el cultivo del maíz es importante tener en cuenta las recomendaciones del ICA en cuanto a implementar medidas de manejo integrado de plagas.