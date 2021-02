Apertura de colegios distritales arranca con 8 instituciones educativas

En medio del llamado que han hecho Fecode y la Asociación Distrital de Educadores (ADE) a los colegios públicos para que no abran sus puertas, hoy volverán a la presencialidad ocho instituciones distritales. La Administración López espera que de manera progresiva se sigan incorporando a este esquema los 400 colegios oficiales que tiene Bogotá, y que la última semana de febrero haya 25 planteles en presencialidad.

A este respecto, ayer la alcaldesa Claudia López dijo que “estamos listos para recibir, así sea a un niño, en presencialidad. Ni los niños ni los adultos podemos dejar de vivir, aprender y crecer porque hay covid-19. Al contrario, tenemos que aprender más y mejores competencias emocionales, sociales y cognitivas que necesitamos para enfrentar los desafíos de nuestra era y tiempos”.

López además se refirió a la apremiante necesidad que tienen los padres de familia de que vuelva la presencialidad en la escolaridad de sus hijos.

Adicionalmente, dijo que no se puede pretender que no haya coronavirus como condición para volver al colegio, y afirmó que los sindicatos no pueden reclamar que los problemas estructurales de la educación, que estaban antes de la pandemia, se resuelvan para volver a las aulas.

De hecho, refirió que no se puede pretender que todos los maestros estén vacunados, y que el llamado a no abrir las puertas de las instituciones educativas es una postura que sacrifica a los niños quienes, como lo ha dicho en varias oportunidades la mandataria, han sido los más perjudicados por la pandemia.

"No son todos los maestros; de hecho, muchos ya estaban haciendo presencialidad gradual, pero aquí no podemos condicionar el derecho constitucional a la educación de los niños a los intereses particulares de los sindicatos”, enfatizó la Alcaldesa.

Habrá medidas de seguridad

Por su parte, la secretaria de Educación, Edna Bonilla afirmó que hoy regresarán los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá a través de un retorno a clases presenciales con base en el Modelo de Reapertura, Gradual, Progresiva y Segura, GPS, que prestará especial atención a los más pequeños.

“Durante el proceso, se priorizará el regreso de las niñas y niños de prejardín, jardín y transición, ya que son quienes más necesitan el acompañamiento para apoyar su desarrollo emocional y cognitivo”, anunció la secretaria Edna Bonilla.

Cronograma de ingreso

El proceso de reapertura GPS de los colegios públicos en la capital irá hasta el 12 de abril, y arrancará hoy con las instituciones que ya tienen experiencia en esta modalidad tras haber participado el año pasado del piloto de regreso a clases presenciales.

El turno siguiente para iniciar clases será el 1 de marzo, para aquellos colegios oficiales que hayan sido habilitados a corte del 31 de diciembre de 2020. Quince días después, el 15 de marzo, estarán aquellos colegios oficiales habilitados con corte al 5 de febrero de 2021.

El 5 de abril el turno será para la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de aquellas instituciones que adelanten su proceso de habilitación con corte al 19 de febrero de 2021, y el último grupo volverá a clases presenciales, con alternancia, el 12 de abril y corresponde a aquellos colegios que adelanten su habilitación con posterioridad al 19 de febrero de 2021.

“Se espera que los 400 colegios públicos de la capital regresen a las aulas entre el 15 de febrero y el 12 de abril. 135 instituciones educativas distritales ya están habilitadas e irán abriendo las puertas a la presencialidad de manera gradual”, concluyó la funcionaria de educación, quien recalcó que en todos los procesos será fundamental la observancia estricta de todas las medidas de bioseguridad estipuladas.

Uno de los colegios que reabrirá hoy es el Olaya Herrera que, de acuerdo con su rector, Edgar Riveros Leal, está listo para la presencialidad.

De hecho, antes de la pandemia este colegio de 23.000 metros cuadrados acogía a 5400 estudiantes, y con las nuevas normas impuestas por la pandemia podrá albergar a unos 2.500 de los diferentes niveles, sin dejar de cumplir con todos los protocolos de distanciamiento por lo que en los salones en que habitualmente estaban 36 alumnos ahora solo podrán estar entre 12 y 16.