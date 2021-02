“Buenaventura nunca ha sido vista como una ciudad”: Mayolo

ENTREVISTA CON LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la situación hoy de Buenaventura?

ANGÉLICA MARÍA MAYOLO OBREGÓN: Buenaventura atraviesa una situación de seguridad muy difícil debido a los enfrentamientos entre dos organizaciones criminales por el control del territorio y eso, por supuesto, genera zozobra y temor. A esto hay que sumarle la condición económica de la comunidad que se ha visto más afectada por cuenta de la pandemia porque se generó la disminución de puestos de trabajo y aumentó la pobreza en el territorio.

ENS: El Gobierno aumentó el pie de fuerza, se han realizado operativos y capturas. ¿Qué más necesita el puerto?

AMMO: Estas crisis no se solucionan únicamente con aumentar el pie de fuerza y medidas coyunturales. Lo que necesitamos son soluciones de fondo. Eso quiere decir que al lado de la intervención de la Fuerza Pública debemos tener las soluciones estructurales y para eso es fundamental que se avance de manera urgente en la formulación y estructuración de proyectos. Hoy Buenaventura tiene diversas fuentes de financiación pero no tiene un banco de proyectos, por eso los anuncios se quedan en el papel.

ENS: ¿Cuál es la principal necesidad que tiene hoy Buenaventura?

AMMO: Definitivamente es la falta de ingreso. Buenaventura es una ciudad con una tasa de desempleo de aproximadamente 10% por encima de la tasa de desempleo nacional, con una tasa de informalidad superior a 65%, de cada diez personas en edad de trabajar solo una tiene empleo formal. Los problemas de inseguridad son el reflejo de la falta de ingresos.

ENS: En el paro cívico de 2019 se firmaron varios acuerdos con el Gobierno nacional. ¿Se han cumplido?

AMMO: En Buenaventura las intervenciones del Gobierno nacional han sido fruto de medidas reactivas a paros cívicos y olas de violencia, no han sido políticas de largo plazo con una visión de desarrollo. Mire, el plan Todos Somos Pacífico se adoptó en 2016 a través de un crédito con BID que designó los recursos para acueducto y alcantarillado de la ciudad por valor de US$80 millones, y en 2017 se creó el FonBuenaventura a través del cual se buscaba ejecutar recursos iniciales alrededor de $1,5 billones y construir un plan de diez años para la ciudad.

Del plan Todos Somos Pacífico después de cinco años solo se ha logrado ejecutar el 18% de los recursos. En el caso de FonBuenaventura, tres años después no se ha nombrado el Gerente por dilaciones del Gobierno central y no se cuentan con proyectos estructurados por debilidades en las capacidades técnicas de la entidad territorial.

ENS: Pero hace pocos días el Ministro del Interior dijo que el Gobierno ha cumplido todos los compromisos y ha invertido un billón de pesos en ese Distrito. ¿Es cierto?

AMMO: Pues yo creo que los trámites administrativos para implementar acciones en Buenaventura han sido lentos y poco eficientes. Ya le puse dos ejemplos con el FonBuenaventura y con el plan Todos Somos Pacífico. Creo que hay que fortalecer las acciones desde los tres niveles: Gobierno nacional, regional y municipal para que pasemos de los anuncios a verdaderas obras en el territorio.

ENS: Buenaventura es el principal puerto del país y hace grandes aportes al desarrollo colombiano. ¿Por qué el Gobierno lo tiene tan descuidado?

AMMO: Buenaventura cumple un rol trascendental para la competitividad y el comercio exterior porque es el principal puerto sobre el océano Pacífico que conecta a Colombia con Asia y con los mercados de mayor crecimiento económico en el mundo.

Lastimosamente para el país, Buenaventura nunca ha sido ciudad sino simplemente un puerto por el que entra y sale mercancía. El Estado nunca ha focalizado esfuerzos desde ninguna de sus instituciones para crear las condiciones mínimas de desarrollo: servicios públicos, capacidad institucional local, formación de capital humano, ordenamiento territorial.

En esta crisis tienen responsabilidad todas las partes, los gobiernos locales por no haber hecho las inversiones necesarias, el Valle del Cauca por no entender la importancia de desarrollar Buenaventura y el Gobierno nacional por no desarrollar su principal ciudad puerto.

ENS: Hay varios dirigentes presos por irregularidades administrativas. ¿Es muy fuerte la corrupción en Buenaventura?

AMMO: En Buenaventura confluyen varias responsabilidades. La primera es la deuda histórica del estado, que si bien existe y es determinante, los locales debemos reflexionar sobre cómo hemos contribuido a aumentar la crisis por las malas administraciones que hemos tenido.

Pero también creo que los locales tenemos que cambiar ya la narrativa y entender que la problemática de la ciudad no solo obedece a la deuda histórica sino que también requiere de un compromiso mayor para empezar a trabajar en soluciones reales que permitan pasar esa página.

ENS: ¿Qué papel juega el sector privado en esta crisis?

AMMO: Yo creo que se necesita que todas las partes contribuyamos más. El sector privado ha hecho unas contribuciones importantes pero creo que pueden aportar mucho más a la construcción de tejido social. Es cierto que el sector portuario hace unas inversiones muy importantes en materia de impuestos predial y de industria y comercio pero también es cierto que se necesita que el sector privado invierta mucho más en la construcción de tejido social.

ENS: ¿Y cuál es la estrategia?

AMMO: Nosotros vemos que el instrumento de Obras por Impuestos es una gran oportunidad para hacer inversiones en el territorio. Algunas fundaciones tienen presencia en Buenaventura y a través de ellas se hace acompañamiento al proceso de formación de capital humano y el fortalecimiento de emprendimientos.

ENS: ¿Cómo está Buenaventura en materia de conectividad?

AMMO: La conectividad de Buenaventura con el resto del país es muy buena, tiene una doble calzada óptima que nos comunica con el resto del país. Además es el terminal marítimo más grande del país y más cercano a las grandes ciudades. Buenaventura es más cercano a Bogotá, Medellín y Cali que Cartagena.

El problema de Buenaventura no es la conectividad sino que la ciudad no tiene las condiciones mínimas para su desarrollo: no tiene servicios públicos, no tiene educación de calidad, no ha modernizado su POT desde hace 20 años, no tiene mecanismos para la simplificación y agilización de trámites para acompañar a los inversionistas.

Lastimosamente las últimas administraciones no han generado condiciones para brindar confianza a los inversionistas, atraer más industrias y generar más empleo.

ENS: ¿Cómo van las obras del canal de acceso al puerto de Buenaventura?

AMMO: Ha habido obras de mantenimiento del canal de acceso, pero aún el Gobierno nacional no ha definido el mecanismo de financiación de la obra más importante que es la profundización del canal de acceso. Es importante que el Gobierno nacional actúe de manera urgente frente a la profundización del canal porque no podemos seguir perdiendo competitividad como país al no tener nuestro único puerto sobre el Pacifico en condiciones de competir con otros puertos de Latinoamérica sobre el Pacífico.

ENS: ¿Cuál es su mensaje para la población bonaverense de cara a las elecciones del año entrante?

AMMO: Buenaventura requiere, independientemente de quién sea el nuevo Presidente, la implementación de todos los instrumentos que ya existen y que el nuevo Gobierno se comprometa a acompañarnos a implementar la capacidad técnica para estructurar los proyectos que necesita la ciudad, tanto en infraestructura como en inversión social además de crear en Buenaventura una zona económica especial que permita atraer inversión para que lleguen más empresas a generar empleo.

