Altos precios del crudo han reducido el déficit fiscal del país: exministro Acosta

La escalada global de los precios del petróleo tiene contentos a unos y preocupados a otros. En Colombia la situación es muy buena para los productores y preocupante para los consumidores, que pueden esperar incrementos en las cotizaciones de los combustibles. EL NUEVO SIGLO habló con el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien aseguró que es necesario aprovechar esta bonanza, antes que la transición energética nos deje fuera del mercado de los combustibles fósiles.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la situación actual del petróleo y qué perspectivas existen para este 2022?

AMYLKAR ACOSTA: El repunte de los precios, que empezaron a subir desde mediados del año anterior, debido fundamentalmente a que había tocado fondo la crisis económica que había desplomado los precios en el 2020, como consecuencia de la pandemia y ahora se da un repunte de los precios qué obedecen a un efecto de rebote de la economía que continúa este año con el proceso de reactivación a nivel global.

Ese efecto rebote se ha traducido en que la oferta de crudo no responde, no está a la altura del crecimiento de la demanda, y el incremento de la producción y de la oferta de 400 mil barriles por día que acordaron en la OPEP y sus aliados, encabezados por Rusia, no han sido suficientes como para equilibrar el mercado. De manera que seguimos con un mercado en donde la demanda sigue presionando sobre la oferta y algunos estudios recientes, de algunos centros de pensamiento, calculan que en el curso del año, de seguir esta tendencia, primero podríamos terminar bien con un consumo de aproximadamente de 100 millones de barriles, que no lo veíamos desde el 2018, 2019.

Adicionalmente se estima que los precios podrían estar en elevándose hacia por encima de los US$90 y los US$100 el barril.

La campaña

ENS: En la campaña presidencial se ha hablado de reducir la producción petrolera del país y acabar con la exploración, ¿qué pasaría si esto llegara a suceder?

AA: El señor Petro, al igual que yo, está convencido de que estamos ya en una transición energética y esa transición energética significa que a futuro se va a contraer la demanda por petróleo. Al contraerse la demanda de petróleo, el precio va a caer y ¿qué va a pasar? Qué la demanda, que va a seguir, porque no se va a dejar de consumir petróleo, lo que sí va a pasar es que se dejará de consumir mucho petróleo. Entonces, en un mercado así, ¿quiénes son los que llevan la ventaja? Pues aquellos que tienen menores costos para producir el crudo, que son especialmente los países de la OPEP, porque Colombia realmente es un productor marginal en el mercado mundial, de manera que si no vendemos y no aprovechamos los altos precios que aún tiene el petróleo para venderlo, cuando lo queramos vender, ya no tendremos mercado y nos quedaríamos con ese petróleo enterrado para siempre.

ENS: ¿Qué opina de esos anuncios sobre la industria petrolera por parte del candidato Gustavo Petro?

AA: Los anuncios que ha hecho el candidato Petro en torno a la industria petrolera han sido desalentadores para la industria. Primero anunció que su primer acto de Gobierno, si es elegido una vez que asuma el mando, sería frenar la actividad exploratoria. Esto para Colombia no es un buen mensaje en la medida en que nuestras reservas son muy precarias y la única manera de aumentar nuestras reservas es incorporándole barriles a esas reservas y ello no es posible si no las encontramos y para encontrarlas hay que buscarlas, entonces si se frena la actividad exploratoria más pronto que tarde el país perdería la autosuficiencia petrolera.

ENS: ¿Con ello el país tendría que importar crudo para abastecer la demanda?

AA: El hecho de que se frene esa actividad y las reservas se agoten, pues abocaría al país a tener que importar el crudo, porque por el hecho es: si no lo producimos, lo tenemos que importar. Diariamente todas nuestras refinerías hay que cargarlas para la refinación, para producir el combustible que se consume en el país y estamos hablando aproximadamente entre 370 mil a 380 mil barriles/día, de manera que si no los producimos los tenemos que importar y si a consecuencia de no puede producirlos, eso le significaría al país aproximadamente unos US$16 ml millones qué habría que sacar de alguna parte para poder importar el crudo, no sé de dónde vaya a salir la plata...

La producción

ENS: En ese caso, ¿cuál es la situación de Colombia, ya que en los últimos años la producción de crudo ha bajado, aunque ya se anunciaron más recursos para exploración, será necesario recurrir al fracking?

AA: Lo primero que tenemos que decir es que la producción en Colombia ha venido bajando desde el millón de barriles que alcanzó a la producción hacia el año 2014, 2015. Los promedios a los que hemos llegado recientemente están por debajo de los 750.000 barriles/día. Esa baja en la producción responde también a la disminución que hemos tenido en las reservas y eso pues lógicamente le ha significado a Colombia perder un momento de altos precios como los que tenemos actualmente, por limitaciones en los volúmenes de producción, y por lo tanto, de exportación.

ENS: ¿Pero eso se ha compensado de alguna forma?

AA: Se ha compensado de algún modo esa baja en la producción con el aumento de los precios, pero indudablemente que el beneficio habría sido mayor si nosotros hubiéramos aumentado la producción, que junto con el aumento de los precios pues le habrían significado a Colombia un mejoramiento de su balanza de comercio.

Estamos en un momento realmente crítico en la medida en que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que ya está alrededor de un 6%, se pudo haber corregido en parte en la medida en que pudiéramos alcanzar una mayor producción y vender a mejores precios esa producción.

ENS: ¿Cuánto está dejando de recibir Colombia por esa baja en la producción?

AA: Es bien sabido el sector externo depende aproximadamente de un 40% de las exportaciones de crudo y estas exportaciones son la mayor fuente generadora de divisas. El año anterior le significaron aproximadamente US$19 mil millones de ingresos al país, pero al mismo tiempo, este renglón de la renta petrolera representa actualmente entre el 14 y el 15% de los ingresos corrientes de la nación por vía del impuesto de renta y del giro de dividendos por parte de Ecopetrol a la nación.

También es muy importante el impacto que tienen estos precios y la producción en la generación de regalías, que hoy por hoy, son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las regiones para financiar sus inversiones. A través del sistema general de regalías y naturalmente que esto también es este aumento en los precios está contribuyendo también a reducir el déficit fiscal que traíamos del año anterior aproximadamente el 8% pero que ahora el Gobierno en sus nuevas proyecciones para este año calculan que puede estar por debajo del 7%. Es decir los altos precios del crudo han reducido el déficit fiscal del país.