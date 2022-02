Proyecto del Metro ha hecho pagos por el orden de $1 billón 100 mil

EL NUEVO SIGLO: La Empresa Metro de Bogotá (EMB) indicó en su rendición de cuentas que la obra lleva un avance de ejecución del 2,25%. ¿De haber atraso, de cuánto es?

LEONIDAS NARVÁEZ: Nosotros tenemos unos mecanismos y unas herramientas para evaluar cuál es el avance que está presentando todo el proyecto y el contrato de concesión. Cuando hablamos de todo el proyecto estamos vinculando tanto el traslado de redes como la compra de predios, que son actividades a cargo de la Empresa Metro de Bogotá, como la ejecución del concesionario.

En estos momentos, a cierre de enero, estamos hablando de un avance del 3,58% programado y un ejecutado del 3,44%. Esas son cifras muy frías, pero lo que uno podría decir de una manera menos técnica, es que tenemos un avance del proyecto adecuado, con un cumplimiento del 96% con respecto a la programación general del mismo.

ENS: ¿Y qué proyecciones de avance general tienen para este año?

LN: Aquí hay que resaltar algo que es muy importante: el contrato de concesión se divide en dos etapas: la preoperativa y la operativa. La primera de ellas concluirá cuando se termine la fase de operación de prueba.

Esta misma está dividida en otras dos fases: la previa, que es en la que estamos; y la fase de construcción, que es la que arrancará en enero de 2023. Con esa salvedad, esta fase preoperativa previa debe terminar el 9 de enero del año entrante. Antes de esa fecha se deberá haber cumplido con todos los requisitos para poder seguir con la fase de construcción.

ENS: ¿Y cuáles son esos requisitos? Es decir, ¿Qué estará concluido al finalizar el año?

LN: Por parte de la Empresa Metro, nosotros debemos terminar la adquisición predial y debemos terminar el traslado anticipado de redes. Y por parte del concesionario deberá haber concluido toda la ingeniería de detalle para poder iniciar la fase de construcción.

El patio taller, la parte de adecuación del terreno, deberá tener un avance del 23% al 24%, y el intercambiador vial de la calle 72 deberá tener un avance del 60%. En resumen, a diciembre de este año, estaremos finalizando la fase previa que incluye esas actividades.

Generación de empleos

ENS: ¿Cuántos empleos se generaron el año pasado y cuántos se tienen proyectado para este año?

LN: Nosotros estamos en unos 2.330 empleos que están desarrollándose en este momento. Ahora, en lo que es operativo, es decir el concesionario, la interventoría, el contrato de demolición y la compra de predios hay unos 1.300 empleos, los que están en terreno.

Y los que están asociados al traslado de redes son del orden de unos mil empleos. Yo creo que nos vamos a mantener así hasta final de año, en cuanto a que son los empleos activos que tenemos en actividades que ya están definidas para todo este 2022.

ENS: ¿Y ya tienen proyecciones de empleo para el año entrante, en que arrancará la fase de construcción?

LN: Sí. En la fase de construcción, que arrancará en enero del año entrante, en la medida en la que los frentes de obra inicien, comenzaremos a incrementar los empleos. En el pico de la máxima empleabilidad, esperamos estar llegando a los 17.200 empleos globales aquí en Bogotá.

ENS: ¿Cuándo tendremos ese pico?

LN: Ese pico yo creo que lo podremos estar teniendo alrededor del 2025 a 2026. Pero te aclaro: a ese pico estaremos llegando de una manera sostenida y permanente de incremento desde los 2.300 empleos que ya tenemos.

Extensión y segunda línea

ENS: ¿En qué punto está el avance de la Segunda Línea?

LN: En el mes de abril del año pasado terminamos la fase de prefactibilidad y comenzamos el estudio de factibilidad. En este mes de febrero lo estaremos terminando. Hubo una reunión hace un par de días entre la Alcaldesa, la Ministra de Transporte, la Directora de Planeación Nacional y el Viceministro de Hacienda, en donde se ratificaron los compromisos de financiar este proyecto por parte del Gobierno nacional y del Distrito.

Estamos esperando a que a finales de febrero tengamos los valores de Capex ya definidos para entrar así en la ruta de la definición del aval técnico y fiscal, llegar al Conpes de importancia estratégica y poder firmar el acuerdo de cofinanciación antes de que finalice el Gobierno nacional.

Estamos hablando de una línea de 15,8 kilómetros, 11 estaciones y esta va a ser una línea prácticamente subterránea, monotubo. Solo la última estación será elevada para poder hacer la transición para entrar al patio taller que será en Fontanar del Río. Eso lo tenemos ya muy definido y estamos en una senda de trabajo regida por los cronogramas.

ENS: ¿Cómo va la extensión de la Primera línea hasta la Calle 100?

LN: Esta es una necesidad para la PLMB. Esta se termina en la calle 72, en un sitio muy importante, pero se requiere que la troncal alimentadora de la Calle 68 se conecte con esta primera línea a la AutoNorte para cerrar un circuito fundamental y poder conectar los dos modos de transporte de una manera real en la calle 100.

Desde noviembre estamos, con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), estudiando estos 2,9 kilómetros, y hemos avanzado en el estudio de alternativas y posibilidades de paso, especialmente en el nodo de intercambio vial de la NQS con la calle 92 y la Autopista Norte. Ya tenemos algunas alternativas definidas que se están evaluando para escoger la línea definitiva.

Pienso que a finales de marzo ya estaremos con una definición para saber si son dos o tres estaciones y esperamos tener la definición de factibilidad y el costo de Capex en mayo de este año para poder presentarlo al Gobierno nacional. Creemos que los resultados que vamos a presentar tendrán un efecto positivo y trascendental para la movilidad.

Inversión

ENS: A la fecha, ¿de cuánto ha sido la inversión de la empresa Metro?

LN: Esta pregunta requiere de una aclaración importante porque, si hablamos del contrato de la concesión para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, ahí no hemos realizado ningún pago.

La forma de pago de esta concesión es a través de unidades de ejecución terminadas, 569 unidades, y apenas estamos iniciando con las primeras en patio taller y Calle 72 y ahí no ha habido pagos. Y los estudios de ingeniería de detalle no tienen un pago propio, así que desde el punto de vista del contrato de concesión no se ha efectuado un pago.

Ahora, las inversiones que la Empresa Metro ha realizado en la PLMB están asociadas a la compra de predios, al traslado anticipado de redes, y a los costos de la interventoría y de la consultoría de la PMO.

Ahí hemos tenido pagos por el orden de $1 billón 100 mil. En predios tenemos pagos por el orden de $740 mil millones; en traslado de redes de servicios públicos del orden de $240 mil millones; la PMO $22 mil millones y la interventoría $16 mil millones. A esto se suman otros costos de gestión social, ambiental y pagos de compensaciones sociales de la parte predial del orden de $48 mil millones, para algo menos de $1 billón 100 mil invertidos en el Metro de Bogotá.

ENS: ¿Ha habido sobrecostos en algunos de estos frentes?

LN: No. Y fíjate que en el caso predial incluso estamos por debajo de lo que teníamos previsto que costarían los predios. Vamos bien; los recursos programados y previstos para estas actividades han cubierto totalmente las necesidades.