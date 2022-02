Desde 3,6% hasta 5,5% estiman el crecimiento del PIB para este año

Esta semana la OCDE entregó su pronóstico actualizado de crecimiento para el país, situándolo en 5,5%, es decir, 1% más desde el 4,5% que había proyectado semanas antes.

De por sí, son varios los sectores que han mejorado la perspectiva de crecimiento económico del país. Ya sea por el consumo, la renta petrolera o el manejo del covid-19, lo cierto es que la confianza de una mejor perspectiva económica es el derrotero por estos días.

No obstante, algunos expertos advierten que el desarrollo no puede ser jalonado por la inflación, ni que se debe desligar de la generación de empleo, pues en cualquiera de los dos escenarios el crecimiento proyectado no saneará los problemas coyunturales y de fondo que atraviesa la economía nacional.

De esa manera, estas son las perspectivas de crecimiento del PIB nacional que hasta el momento se han actualizado.

OCDE

La vacunación de la mayoría de la población y el manejo de pandemia fueron las claves para que la organización de “países ricos” cambiara su cifra.

De acuerdo con ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tuvo en cuenta elevar sus previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año de 4,5% a 5,5% y de 3,1% para el 2023.

En el informe sobre el estado de la economía colombiana, presentado en Paris por Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, se señala que “la economía colombiana se ha recuperado de manera notable, y se prevé que sea una de las economías que más crezca en América Latina".

Cormann sostuvo que “las autoridades colombianas adoptaron unas políticas sólidas y bien definidas como respuesta a la pandemia, que han allanado el camino a nuevas reformas estructurales para conseguir un crecimiento sostenible y garantizar que ningún colombiano se quede atrás”.

El Estudio presenta recomendaciones específicas para abordar la pobreza y la informalidad en el mercado laboral. Aboga por desvincular el acceso a la protección social de la condición de formalidad o informalidad de los trabajadores, estableciendo una pensión básica universal, junto con la prestación de un ingreso mínimo garantizado que reforzaría y ampliaría las transferencias monetarias existentes a los hogares de bajos ingresos.

Le puede interesar: Crecimiento del Reino Unido alcanza el 7,5% en 2021

El FMI

De otro lado, el Fondo Monetario Internacional elevó a 4,5% su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia en 2022, en comparación con 3,8% previsto desde el año pasado.

Así mismo, el organismo multilateral proyectó un crecimiento de doble dígito de la economía colombiana, y prevé que se expandió 10,2% en 2021, frente a 7,6% estimado inicialmente. Para 2023, el FMI espera que el PIB colombiano crezca 3,7%, el más alto de la región.

La organización multilateral destacó que el progreso en las vacunas, el apoyo fiscal continuo en algunos países como Chile y Colombia y los ahorros acumulados desde 2020 respaldaron el crecimiento del país y de América Latina el año pasado.

En su reporte de octubre, el FMI ya había elevado desde 3,6% su pronóstico de crecimiento de Colombia para este año, al igual que la proyección de 2021 desde 5,1%.

También cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional redujo a finales de enero a 2,4% su proyección de crecimiento del PIB de América Latina en 2022, en comparación con 3% pronosticado con anterioridad.

ANIF

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), expresó en días recientes que “la economía colombiana ha mostrado un mayor dinamismo al inicialmente esperado, razón por la cual es razonable prever que ya estemos por encima de los niveles de valor agregado de la prepandemia”, según un informe publicado.

De acuerdo a esto, la proyección de crecimiento del PIB estaría cercana al 3,6% en 2022, dato que se encuentra ligeramente por encima del crecimiento potencial estimado en 3,5%.

Según ANIF, este crecimiento se explicaría por un desempeño “relativamente favorable de la economía en ausencia de los efectos estadísticos de base presentes durante la mayoría del 2021”, se lee.

Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que hace parte de las Naciones Unidas, pronosticó que para este 2022 el PIB del país llegaría a 3,7%, un dato similar al que dio la OCDE en noviembre pasado, pero que ajustó desde 3,8%, indicando que el país desaceleraría su crecimiento con respecto a 2021.

Sin embargo, la organización indicó que, comparando los pronósticos de las principales economías de la región, Colombia ocuparía el cuarto puesto como el país con mayor crecimiento económico para el año pasado, después de Perú (13,5%), Chile (11,8%) y Argentina (9,8%). Y para el 2022, nuestra nación se posicionaría como la segunda economía en la región repuntando tras Paraguay, que tendría una tasa de crecimiento económico de 3,8%, un punto porcentual por encima de Colombia.

Además, de acuerdo con las estimaciones de crecimiento para América Latina, la Cepal expresó que el Producto Interno Bruto de la región sería de 2,1%, tras avizorar una desaceleración, pues con anterioridad había predicho un alza de 2,9%.

“La desaceleración esperada en la región en 2022, junto a los problemas estructurales de baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad, requieren que reforzar el crecimiento sea un elemento central de las políticas, al tiempo que se atienden las presiones inflacionarias y riesgos macrofinancieros”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

Le puede interesar: Bogotá la más afectada por el alza en precios de la canasta familiar

Banco Mundial

Este organismo dio a conocer su estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto para Colombia tanto para 2022 como 2023.

De acuerdo a lo indicado, la economía mundial “está entrando en una pronunciada desaceleración” por causa de la propagación de las variantes de covid-19, además con agravantes como los índices de inflación, deuda y desigualdad, lo que según el Banco Mundial traería un periodo de incertidumbre en la economía.

Según el organismo, esto haría que para la economía nacional se redujera el pronóstico del PIB en 2022 de 4,2% al 4,1%, mientras que su proyección para 2023 pasó de 3,9% al 3,5%. Una estimación pesimista para el organismo, pero mejor que las de otras entidades.

A nivel global también se refirió en su informe: “Se espera que el crecimiento mundial se desacelere notablemente, del 5,5% en 2021 al 4,1% en 2022 y al 3,2% en 2023”.

Las previsiones del Gobierno

En su presentación y actualización del Plan Financiero 2022 del país, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que la previsión de crecimiento para 2021 sería de 9,7%, con una proyección del 5% para este año.

El jefe de la cartera de Hacienda manifestó que estas cifras son el resultado de las medidas de reactivación económica adoptadas por el Gobierno nacional, y que se tomaron en medio de la peor crisis económica y social de la historia del país, por la pandemia del covid-19.

“Las menores restricciones de aforo, el avance en el plan de vacunación y las medidas implementadas por el Gobierno nacional para promover el proceso de reactivación económica han favorecido tanto el ritmo de crecimiento de la economía como la recuperación del mercado laboral”, manifestó Restrepo.

La cifra prevista de 9,7% y de crecimiento de 5% para 2022, están por encima del 6% y 4,3%, respectivamente, proyectado en el denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo para ambos años.

El Ministro ratificó que los motores de crecimiento estarían enfocados en sectores de la industria y la gran rama de comercio, así como en el dinamismo de la demanda interna. “Con estos resultados, Colombia se consolidaría como uno de los países líderes en materia de reactivación económica a nivel mundial, por encima de gran parte de las economías avanzadas y pares de la región”.