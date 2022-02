Lupa del Concejo de Bogotá a negocio sobre fibra óptica de la ETB

El negocio alrededor de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) fue abordado en un nuevo escenario: el Concejo de Bogotá, avivando la discusión alrededor del mismo.

En un debate de control político organizado por la coalición de oposición Colombia Humana-UP-MAIS, las cabildantes explicaron en qué consiste esta negociación, la cual no logró materializarse, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a dicha ejecución a finales del año pasado.

Por lo mismo, Heidy Sánchez, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal denunciaron cómo, de acuerdo con ellas, la Administración de Claudia López “intentó ejecutar una privatización soterrada de la infraestructura de la ETB”.

Adicionalmente, aunque por ahora el tema quedó en pausa, de acuerdo con una de las concejalas que lideró este espacio de discusión en la plenaria del Concejo, Heidy Sánchez, “en las respuestas de la Administración ellos no están diciendo que renuncian a la posibilidad de crear una integración empresarial vertical con Ufinet", una figura que será explicada a continuación.

“La ETB nos respondió que la Superintendencia la objetó y ya hubo recurso de apelación pero no nos dijo que no lo va a hacer”, comenzó por advertir a EL NUEVO SIGLO la concejala Sánchez.

Precisamente por esta razón, pasado el debate de control político de esta semana, las concejalas insistirán en ponerle la lupa a este tema, y el próximo lunes las cabildantes de la coalición sostendrán una reunión con el sindicato de la ETB para evaluar el paso a seguir.

También se proyectará un segundo debate, se evaluarán acciones relacionadas con derechos de petición y seguirán haciendo un seguimiento al tema, “para que haya absoluta claridad al respecto porque no vemos que estén renunciando como tal a darle viabilidad a ese modelo”, finalizó diciendo la concejal Sánchez.

En qué consiste el modelo

Ahora bien, ¿exactamente en qué consiste la figura que tenía planeado desarrollar la Alcaldía frente a la ETB? La cabildante explicó que hoy ya es bien sabido que la ETB está adelantando lo que se llamaría una integración empresarial vertical con Ufinet, una empresa con sede en Madrid, España (de la que se derivan Ufinet Participaciones S.A.S., con activos por un millón de pesos, y Ufinet Colombia S.A.) y que hoy ya administra, en virtud de un contrato de mandato, la infraestructura de Codensa.

“Ya administra parte de las infraestructuras públicas de esta ciudad”, enfatizó Sánchez.

De hecho, como lo explicó en una declaración la totalidad de la bancada, “el negocio que se frenó, no por voluntad de esta administración, era el siguiente: ETB ponía su infraestructura ya existente de fibra óptica (tecnología de punta en telecomunicaciones), Ufinet construye la nueva y también les arrienda a todos los operadores de telecomunicaciones esta infraestructura, sin exclusiones, incluyendo a la ETB".

"Eso quiere decir que la empresa pasa de tener una fibra óptica que, en vez de expandir, prefiere ceder a un privado, para luego tener que pagar por usar lo que antes era solo suyo”, lo explicó Colombia Humana en una declaración oficial.

Además, la coalición precisó que este negocio pretendía concesionar la fibra óptica existente de la ETB y permitir que fuera un privado el que la extendiera hacia la futura región metropolitana, lo que haría que esta empresa renunciara a su negocio principal.

“Este modelo lo que propone es una especie de arrendamiento. Entonces se hace una especie de administración en la que Ufinet administra y tiene la posibilidad de arrendar la fibra óptica que ya construyó el Distrito. Ante eso tú te preguntas: ¿cuál va a ser la función de la ETB? La de ser algo así como una caseta y un peaje que va a dejar de prestar un servicio fundamental”, precisó la concejal Sánchez a este medio.

Y agregó que Ufinet construiría la fibra óptica nueva, lo que significa que ya no sería del Distrito. “Pasará a administrar todas las arterias de la ciudad, entiéndase los postes de luz, la fibra óptica y el vicepresidente no es claro en decir que este modelo no se va a hacer bajo otra figura o bajo otro contrato”, añadió a EL NUEVO SIGLO la concejala Sánchez.

Le puede interesar: MinDefensa lideró consejo de seguridad en el Meta

Referencia a GEB

Otra de las potenciales ventas que entraron en colación en el marco del debate fue la del Grupo Energía de Bogotá (GEB). A este respecto vale referir que, desde mediados de noviembre, cuando se hizo pública la decisión de iniciar la exploración de mercado para ver qué tan viable sería enajenar el remanente de acciones para venta de la misma, lo que equivale al 9,4% del paquete accionario de la joya de la corona de Bogotá, varias voces en el Concejo levantaron su voz de alarma.

Este porcentaje, hay que aclararlo, corresponde al 20% que durante la Administración Peñalosa fue aprobado por el Concejo de Bogotá para su venta. Entre el 2017 y el 2018 el exalcalde Enrique Peñalosa negoció un primer tramo de 10,6% por el que se recaudaron $1,94 billones, y el remanente de 9,4% que ahora la alcaldía de Claudia López quiere vender para recaudar alrededor de $2 billones, los cuales serán destinados a la Primera Línea del Metro de Bogotá Fase 2, Calle 13 y el Cable de San Cristóbal.

“Vender el 9,4% de las acciones del GEB por $1,9 billones, una compañía que en promedio anualmente arroja en dividendos más de 700 mil millones de pesos a las arcas del Distrito, es un acto de deslealtad con la ciudad”, indicaron las concejalas de la bancada.

Lo que dijo la Alcaldesa en calidad de candidata

Por último, a este respecto, y tras analizar las implicaciones de dicho negocio, de acuerdo con las cabildantes, este no es más que otro incumplimiento de las propuestas de campaña de la Mandataria distrital.

Por lo mismo, vale recordar que en el marco de la campaña a la Alcaldía de Bogotá, la ahora Alcaldesa indicó que las empresas públicas de servicios estratégicos de la ciudad no se privatizarían en el marco de su mandato.

“Me parece una torpeza pretender privatizarlas (…) No la voy a vender y voy a retomar el camino de modernización tecnológica de la ETB. Aquí tenemos oportunidades en productos digitales, en economía digital y de telecomunicaciones. Tenemos oportunidades para Bogotá, Colombia y el mundo. Lo que hay es que recuperar y retomar la senda de modernización tecnológica y de inversiones, de cara a ofrecer mejores servicios”, indicó durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá la entonces candidata por el partido Alianza Verde, quien indicó que esta dinámica se tenía que aplicar para los tres servicios de agua, energía y telecomunicaciones.

“Estos tres son servicios estratégicos, de desarrollo económico y de desarrollo social que deben mantenerse en manos de la ciudad”, añadió hace ya dos años y medio la alcaldesa López.