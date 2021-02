Vacuna de Moderna llegaría a Colombia a mediados de 2021

Por medio de un comunicado la empresa informó que había firmado un acuerdo con el gobierno de Colombia para la adquisición de 10 millones de dosis que servirán para inmunizar a 5 millones de habitantes, dado que es de doble aplicación.

We just announced two supply agreements for the COVID-19 Vaccine Moderna: one with the government of Taiwan for 5 million doses and another with the government of Colombia for 10 million doses. Read more: https://t.co/imwnSWiOru pic.twitter.com/qjIP801Goj