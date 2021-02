Primeras dosis de vacuna rusa llegaría en marzo al país

La vacuna rusa que demostró una eficiencia del 91% podría llegar al país en marzo. Esta información la dejó conocer la embajada rusa en Colombia en una entrevista.

No se conoce aún el número de dosis que podría obtener el país. Sin embargo se sabe que los primeros biológicos podrían llegar en marzo.

Así mismo, se conoce que ya se están adelantando los trámites para aplicar a la Autorización Uso de Emergencia del Invima para que pueda ser usada tan pronto como lleguen al país.

Esta vacuna también requiere la aplicación de doble dosis como es el caso de las de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Moderna o la china. No obstante, presenta una facilidad relacionada con la temperatura de conservación que oscila entre los 2ºC y 8ºC.

El ministerio de salud había mostrado ciertos recelos con esta vacuna pues no se conocían los estudios que respaldaran la seguridad y eficiencia de la vacuna. No obstante, con la publicación de su eficiencia por parte de la publicación especializada, The Lancet, el gobierno colombiano se mostró más abierto a iniciar una negociación.

Se sabe que ahora el gobierno está negociando para adquirir la vacuna y que firmó un acuerdo de confidencialidad para negociar la adquisición de la vacuna.