"Cuba o el ELN no están diciendo la verdad": Miguel Ceballos

La veracidad de las palabras del Gobierno de Cuba en relación al posible atentado que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría planeando cometer en Bogotá fue cuestionada por el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

El funcionario señaló que Cuba "tiene la obligación" de ampliar "la denuncia y la fuente" de ese supuesto atentado y afirma que si la delegación del ELN en La Habana "no tenía conocimiento" del mismo y su "comandante máximo", en referencia a Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', que reside allí tampoco, "es porque alguien no está diciendo la verdad".

Las palabras de Ceballos se producen después de que el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, alertara mediante carta a las autoridades colombianas de la posibilidad de que la guerrilla cometiera "en los próximos días" un atentado en Bogotá, aunque matizaba que la información no había podido ser evaluada, de la misma manera que la Delegación de Paz del ELN en La Habana desconocía estos hechos e insistía en no estar involucrada en acciones de este tipo.

"Ponce, embajador de Cuba en Colombia, entregó la carta al Ministerio de Exteriores y allí consultaron de la veracidad. Él tiene la obligación en ampliar esa denuncia y la fuente. En Cuba, el ELN no tenía conocimiento. En La Habana está el comandante máximo del ELN y si él no sabe de las operaciones en Colombia, es porque alguien no está diciendo la verdad. Si ellos saben que hay un atentado, que lo digan", enfatizó Ceballos.

"Preocupa porque el embajador da esta delicada denuncia solo alertó, no profundizó. Es importante que este país conozca cuál es el origen de esa información", insistió el Comisionado, quien apela a la "responsabilidad" del Gobierno de Cuba para que explique "por qué y cómo lo sabía".

Durante un diálogo con Caracol Radio, Ceballos envió un mensaje de tranquilidad al país recalcando que "todos los organismos de seguridad están trabajando para proteger la seguridad de los colombianos" y ha criticado duramente a los "cobardes" grupos armados que "no se enfrentan con la fuerza publica, sino con los líderes sociales".

"Todas las capacidades están preparadas para prevenir y contrarrestar cualquier atentado. Todos los colombianos deben estar alerta para denunciar cualquier acto sospechoso", puntualizó.