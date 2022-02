Presentan programa para apoyar a emprendedores del sector agro

En el marco del evento ‘Innovación del sector agroalimentos desde Colombia para Latinoamérica’, iNNpulsa Colombia y el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) dieron a conocer el reto ie innovación abierta ‘Trazabilidad de cadenas agroalimentarias’, que busca compartir información entre los actores de la cadena de valor, para encontrar soluciones que contribuyan a la seguridad alimentaria en el país y en la región.

Durante el lanzamiento del reto, la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, destacó la innovación como eje fundamental para la nutrición y resaltó la estrategia HZero y el Hub de Innovación Regional para Latinoamérica y el Caribe por impulsar estas iniciativas.

“Innovar es pensar en colectivo, es dejar el egoísmo, es saber que cuando se aporta en una cadena de valor nos hacemos más fuertes, eso es importante para cualquier innovación, esa capacidad de entender que el aporte que haga cada uno de ustedes, va a tener un beneficio colectivo, eso es un pensamiento innovador y quiero invitarlos a que reconozcan esa capacidad que tiene su aporte cuando se suma al talento y conocimiento de otros”, afirmó la Primera Dama.

De igual manera, afirmó que Colombia trabaja en hacerle frente a la desnutrición infantil y que, gracias a apuestas como la Gran Alianza por la Nutrición se ha logrado combatir y disminuir las muertes asociadas y por desnutrición en cerca de un 40% en el territorio.

“El progreso, el avance, los logros que hemos alcanzado no son menores, pero no por eso nos hace sentir satisfechos o cómodos con los resultados, todo lo contrario, nos siguen motivando con una condición particular y es saber que el trabajo articulado, multisectorial, en donde participamos cada uno de nosotros, siendo parte activa de las soluciones, dan resultados efectivos”, expresó la Primera Dama.

Asimismo, la señora María Juliana envió un mensaje a los emprendedores e innovadores para que se animen a ser parte del reto: “No se dejen desconcentrar por la desinformación, por el negativismo, por la dificultad en sí misma, llénense de valor, de coraje, y tengan en mente ese gran beneficio de aportar a muchos cuando inicien este proceso”.

Francisco Noguera, Presidente de iNNpulsa Colombia, destacó que “la clave está en la capacidad de conectar la creatividad y la posibilidad que tienen los emprendedores e innovadores con los grandes propósitos que tenemos como nación, entre ellos, los asociados a la agenda 2030 y los ODS. El reto que hoy presentamos hace parte de esa capacidad de articulación que tiene nuestro ecosistema. Invito a todos los emprendedores del sector agroalimentos a postular sus iniciativas que permitan solucionar las principales causas de la pérdida de alimentos”.

Este reto tiene como base científica el estudio que realizó la Cámara de Alimentos de la Andi y Ábaco (aliados de la Gran Alianza por la Nutrición) sobre las experiencias exitosas que han generado impactos positivos en el mundo en temas que conciernen a la nutrición, por medio de los alimentos que se pueden rescatar y disponer para el consumo humano.

Carlo Scaramella, Director y Representante de la Oficina de País del WFP en Colombia, afirmó que “el Hub de Innovación Regional HZero del WFP busca contribuir a las soluciones de problemas urgentes relacionados con la malnutrición y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, enmarcado en la iniciativa Innovation 4 Nutrition (I4N), en estrecha colaboración con el Gobierno e instituciones nacionales, y apoyándonos de la red del Programa Mundial de Alimentos a nivel global, que es muy fuerte y robusta. Las apuestas inclusivas enfocadas en el territorio y las comunidades para empoderarles a través de la innovación son nuestra prioridad, y en este sentido, nos complace seguir colaborando con aliados como la Primera Dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, e iNNpulsa”.

Por su parte, Carolina Salgado, Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, destacó que este Hub de Innovación, lanzado en noviembre del 2021, es “un legado para el país, al promover el trabajo colaborativo y articulado; invitamos a todos los innovadores y emprendedores de la región a que se unan a esta cadena de valor, a este reto que se lanza hoy, para que por medio de sus valiosos aportes, se logre mejorar cada día la problemática derivada de la seguridad alimentaria, teniendo a la nutrición en el centro de la agenda y contribuir con el ODS 2 - Hambre Cero”.

Asistieron Maria Ximena Lombana, Ministra de Comercio; Ignacio Corlazzoli, Representante en Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, y María Clara Rangel, Rectora de la Universidad El Bosque.

El evento también contó con la participación de Agustín Tomas, Coordinador Técnico de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (RELAI); Angelo Quintero, Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura; Clara Ricaurte, Vicepresidenta de Conexión y Experiencias de iNNpulsa Colombia; David Duarte, CEO de Agrapp; Margarita Cabal, CEO de Páramo Snacks; Mauricio Medina, CEO de Guineo; Hugo López, CEO de Innovakit, y Alejandro Sáenz, Gerente de Desarrollo de Negocios de Sáenz Fety.

Sobre el reto

El reto propuesto, enfocado en la trazabilidad de la cadena agroalimentaria, se enmarca en el programa de innovación abierta Desafíos Comunes, liderado por la RELAI, a la cual pertenece iNNpulsa junto a otras 12 agencias de 11 países de la región, y con el que el sector agro/alimentos en Colombia podrá trabajar en la consolidación de un país con sistemas alimentarios más sostenibles.

De igual manera, se integra a Innovation for Nutrition (I4N), una iniciativa novedosa y visionaria liderada por la Primera Dama de Colombia, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP), orientada a reafirmar compromisos y promover activamente la lucha contra la malnutrición en Colombia y América Latina y el Caribe (ALC), permitiendo lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible “Hambre Cero” a 2030.