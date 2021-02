Una trabajadora ‘pura sangre’ rige ahora la cúpula de EPM

El cambio en menos de un año en la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín, provocó aparentemente un sisma en el sector corporativo y empresarial con toda clase de rumores sobre el rumbo de la compañía. Sin embargo, todo indica que las aguas volvieron a su cauce con el nombramiento de Mónica Ruiz Arbeláez, una profesional de las entrañas de la empresa en la que lleva trabajando desde 1994. Por primera vez llega al máximo cargo de EPM una trabajadora ‘pura sangre’. No en vano ha escalado posiciones durante 27 años demostrando que con empeño y dedicación se puede llegar a la cúpula.

Ahora la flamante gerente, ingeniera electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana y que tiene especializaciones de Teleinformática y Mercadeo de la Universidad Eafit, tomó el timón de una de las compañías más representativa de los antioqueños y del país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué siente al llegar a la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín, una de las compañías más representativas del país?

MÓNICA RUIZ ARBELÁEZ: Pues la verdad, estoy muy emocionada, muy contenta, obviamente tengo mariposas en el estómago, algunos temas me preocupan. Son como varios sentimientos encontrados, pero yo diría que en general es un orgullo poder llegar aquí y de verdad, poderle servir a una empresa en la que me he formado, a un grupo humano que es maravilloso, con el que he vivido toda mi vida y, sobre todo, pues servirle a la ciudad.

Respaldo

ENS: Pero no solo tiene el apoyo de los directivos y desde luego, del alcalde Daniel Quintero, sino también de los sindicatos, ¿cómo recibe este apoyo?

MRA: Me siento muy honrada con ese voto de confianza. Yo interpreto ese voto de confianza más que a mí misma, en un voto de confianza a la trayectoria de un funcionario de EPM, al grupo de empleados, al grupo humano EPM, yo represento a los ingenieros y en fin a todos los profesionales que se han hecho en esta casa, que representan la rigurosidad técnica y los principios que nos rigen de transparencia y calidad. Entonces estoy muy honrada porque es un voto de esperanza y de reconocimiento a ese grupo maravilloso de personas que nos hemos hecho en este lugar y que representamos un estilo que yo llamaría el Estilo EPM.

ENS: Si decimos que por primera vez llega a la presidencia de EPM un trabajador 'pura sangre' de la empresa, ¿usted qué diría?

MRA: Tuvimos un esquema organizacional un poco diferente antes de 1998 donde teníamos solo unos vicepresidentes de negocio y, normalmente esos vicepresidentes también salían de la empresa. Digamos que ahí fuimos evolucionando, pero bueno si nos concentramos solo en el gerente, gerente, sí me atrevería a decir que desde 1994 pues sí soy de las primeras funcionarias que llegan, que salen del seno de EPM.

Objetivos

ENS: ¿Cuáles son esos primeros objetivos que planea desarrollar?

MRA: Nosotros estamos trabajando muy focalizados en el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos, manteniendo los niveles que nos han caracterizado de calidad y disponibilidad. El primer objetivo es mantener la operación de todos los servicios: energía, agua, gas, alcantarillado y obviamente con nuestra filial el tema de manejo de residuos sólidos. El siguiente objetivo es la ejecución de los proyectos que hemos identificado como prioritarios empezando por Ituango, pero también tenemos un grupo de proyectos muy importantes en el tema de las adquisiciones, Afinia y la afiliación de Afinia completamente al grupo EPM es otra de nuestras prioridades.

ENS: ¿En el sector de aguas, cómo va a ser el desarrollo?

MRA: En aguas tenemos una inversión que supera, o llega casi a los $2 billones y está muy relacionada con obras de infraestructura, que aseguran la provisión de agua para el Valle de Aburrá y Oriente. Estamos trabajando en la modernización de la planta de Manantiales, y estamos trabajando en varias obras de conducción hacia el norte.

ENS: ¿Y cómo será el desarrollo con los empleados?

MRA: El foco principal de la empresa es una generación de confianza de los empleados con el grupo directivo y con las instituciones de la administración y, adicionalmente, concentrarnos en lo que debemos hacer, que es la operación del día a día y la ejecución de los proyectos que ya le mencionaba.

Inversiones

ENS: Respecto a esas inversiones que ha hecho EPM, como Afinia, ¿cómo esperan consolidarlas en la región Caribe?

MRA: Ya se están viendo los resultados. En el informe que hicimos en los 100 primeros días de esa empresa, contábamos que debíamos mejorar el recaudo pasando desde niveles por debajo del 75% a niveles por encima del 80% y las interrupciones anuales llegaban a superar las 120 horas. Rebajamos eso a 20 horas anuales en un sistema de distribución tan disperso y que todavía no ha tenido todos los procesos de reposición, es un gran logro. Adicionalmente, mejoramos muchísimo el servicio de atención al cliente aumentando horas de atención al final y al principio de las jornadas.

Entonces hemos venido ya cumpliendo y materializando la presencia y el ADN del grupo EPM en esta región. Estoy segura que terminando el primero periodo, el primer año de Afinia, que terminaría en septiembre 30, pues vamos a alcanzar las metas proyectadas. Ya en este momento estos planes que estamos arrancando están dando fruto y muestran cómo la disciplina del grupo EPM mejora ostensiblemente la calidad del servicio que se presta a esta zona costera colombiana, que ha sufrido bastante con los servicios anteriores.

Negocios

ENS: Sobre la represa de Ituango, ¿se van a cumplir con los procesos que ustedes han anunciado para que se llegue al 2022 y empezar el suministro de energía?

MRA: Sí señor, nosotros estamos muy confiados, venimos cumpliendo el cronograma de trabajo. Creo que todos se pudieron dar cuenta con la instalación de lo que llamamos la virola o los tubos de extracción de agua al final del tubo de conducción después de la generación. Ese es el inicio del montaje de la primera máquina de generación y esa es una gran muestra de que vamos de acuerdo con el cronograma planeado, y pues nos da una tranquilidad de que vamos logrando las metas que nos hemos trazado para 2022, entregando así las primeras máquinas ese año y estamos muy tranquilos de que vamos a poder cumplirle al país.

ENS: Respecto a los negocios que se presentan para las empresas colombianas, se ha visto últimamente que hay una oportunidad de comprar parte de las acciones de ISA. ¿EPM estaría interesada en participar en ese negocio?

MRA: Nosotros estamos estudiando muy detalladamente esta alternativa, recordemos que hay algunas limitaciones del orden regulatorio por ser una empresa integrada que tiene otros servicios de energía, como generación y distribución y hay unos límites que tenemos que revisar adecuadamente. Sin embargo, ahorita tiene unas acciones por fuera del país que para nosotros resultan muy interesantes, pero estamos estudiando y no hay nada todavía que comunicar de manera firme y cierta sobre esta transacción. Estamos haciendo el análisis y en su debido momento contaremos cuál es la conclusión.