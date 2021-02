Colegios privados retornan este lunes a la educación presencial

Como no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, este lunes por fin retornarán en un formato gradual de presencialidad los colegios privados que hay en la ciudad de Bogotá, y el próximo 15 de febrero le corresponde el turno a las instituciones públicas de educación.

Ahora bien, dado que este proceso de retorno se basó en la concertación con los padres de familia, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, ha sido reiterativa en referir que a partir de este lunes se dictarán las clases presenciales pero seguirán transmitiéndose de manera virtual para los hijos de aquellos padres de familia que aún no están preparados para la presencialidad.

Es importante señalar que las reglas para el regreso presencial a las aulas serán las mismas que se han socializado desde el año pasado, lo que quiere decir que los planteles educativos que tengan la autorización de la Secretaría de Educación, deberán asegurar el distanciamiento, la ventilación de los salones, el uso de tapabocas y el lavado de manos.

“Nosotros hemos hecho muchas campañas para que la mayor cantidad de padres pierdan el miedo y manden a sus hijos a los colegios y confíen en ellos. Una de las ventajas que tenemos gracias a la nueva normativa es que dejamos de depender de un aforo, y ahora este está determinado por la capacidad de cada uno de los colegios. Todos tienen capacidad para recibir a los estudiantes y todo lo que necesitamos es que los padres los manden. Por eso, de todas maneras todo el año escolar se va a trabajar bajo la modalidad de alternancia. Esta no se elimina”, dijo a EL NUEVO SIGLO el presidente de la Mesa Nacional de Colegios Privados, Fernando Vita.

Adicionalmente, el director Vita aclaró que cada colegio manejará el modelo de alternancia que decida tener, y fue claro al afirmar que el 100% de los colegios privados hicieron sus solicitudes, aunque no a todos se les dio la aprobación para el funcionamiento, y varios de ellos no comenzarán este lunes sino el próximo 15 de febrero.

“Por facilidad, varios colegios van a comenzar el 15 de febrero, básicamente por el esquema de cortes que tienen con los servicios adicionales, especialmente con el tema de transporte”, finalizó.

Necesidad de retorno

Por ejemplo, de acuerdo con una docente de un colegio privado ubicado al norte de Bogotá, alrededor de 700 alumnos, de los 1.100 que están matriculados en la institución (alrededor del 70% de la población total estudiantil), asistirán presencialmente a partir de este lunes. Aún así, del 100% de los alumnos que asistirán, la mitad de ellos asistirán unos días, y la otra mitad restante otra serie de días.

“Esta es la modalidad que adoptó mi colegio pero por ejemplo hay otro colegio en el cual los alumnos de un determinado curso irán todos completos pero solo dos días a la semana. Aún así este retorno es necesario. Los papás estaban desesperados por volver y por ejemplo varios padres de familia, sobre todo de preescolar, le solicitaron al colegio que le permitiera recibir a sus hijos todos los días de la semana”, indicó a este medio la docente.

“Abrir un sector económico que claramente tiene un riesgo asociado no contribuirá en el descenso de casos, pero este sector es el que ha estado mas comprometido así que, desde el punto de vista de salud mental y de retomar actividades fundamentales, es una excelente noticia. Es un riesgo que vale la pena correr. Los colegas además tienen una posibilidad gigante de control como en ningún otro lugar”, dijo a EL NUEVO SIGLO el director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Cordovez, quien desde el año pasado ha sostenido que es imperativa la apertura del sector educativo, para poder pasar la página y acercarse más a la inmunidad de rebaño.

Retorno seguro

Es importante recordar que el pasado 12 de enero, cuando la ciudad estaba adentrándose en el punto más álgido del segundo pico de la pandemia, la alcaldesa Claudia López había dicho que las clases arrancarían el 25 de enero de manera 100% virtual.

No obstante, este lunes la situación epidemiológica de la ciudad ha cambiado de manera considerable, y esta fecha la socializó la Administración Distrital el mismo día que le puso fin a la alerta roja de la capital. De hecho, la ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad ya está por debajo del 75%, razón por la cual a finales de la semana pasada el sistema hospitalario pasó de tener una alerta roja a una alerta naranja.