Crecimiento dependerá de si derrotamos la inflación: Jaime Alberto Cabal

Desde Fenalco, Jaime Alberto Cabal ha propendido por convertir al comercio en uno de los grandes ejes del crecimiento económico de Colombia; ahora como líder de los gremios nacionales el enfoque es reactivar la economía y luchar contra la inflación que azota al país.

EL NUEVO SIGLO conversó con Cabal acerca del presente que vive la nación en materia económica y lo que le depara en los próximos meses.

EL NUEVO SIGLO: Por estos días se ha hablado mucho acerca de la ausencia de propuestas concretas de los precandidatos presidenciales en materia económica ¿Qué les han pedido desde el Consejo Gremial a ellos?

JAIME ALBERTO CABAL: La verdad es que desde el Consejo Gremial sí hicimos un llamado constructivo para que pudiéramos tener un debate programático más enriquecido en las propuestas, porque nos ha venido preocupando, desde el empresariado, ver que esta campaña se nos está quedando mucho en las formas, en la mecánica política, en la mecánica electoral.

E, igualmente, los foros entre los precandidatos son foros que, digamos, están mucho más enfocados al ataque personal, a la réplica, a los señalamientos. Y creemos que el país necesita tomar conciencia sobre por quién votar y tener unas propuestas estructuradas por parte de todos los candidatos. Hay que anotar que algunos han avanzado más en eso que otros, pero en esa dirección también hemos visto cómo algunos candidatos se quedan en lugares comunes. En el qué hacer, pero no en el cómo y en frases de cajón, que las hemos estado oyendo desde hace 20 o 30 años, como por ejemplo: “hay que luchar contra la corrupción”, todos sabemos que hay que luchar contra la corrupción, pero no, no trabajan en el cómo y en estructurar cuáles son sus políticas públicas, y ese es un poco el sentido de ese llamado que hemos hecho a los candidatos, a la Presidencia y también al Congreso.

ENS: A su modo de ver ¿en qué propuestas claves deberían profundizar?

JAC: Hay grandes temas que están aplazados y que el país necesita avanzar sobre ellos. En el seno del Consejo Gremial hemos estado trabajando, y vamos a dar a conocer pronto el contenido de lo que nosotros creemos que son esos grandes temas, para trabajar con los candidatos presidenciales y sobre los que los colombianos están esperando respuesta.

Ahora hablábamos de la lucha a la corrupción, hablábamos también de la importancia de la generación de empleo y la formalización del empleo y las empresas, que son temas gruesos que requieren una atención prioritaria. Acabamos de ver las cifras del DANE, por ejemplo, donde si bien es cierto ha habido una ligera baja en las tasas de desempleo, todavía tenemos el reto de recuperar un millón 250 mil empleos perdidos que teníamos antes de la pandemia.

No se está hablando mucho de eso, vemos cómo la informalidad ha crecido en el país. El empleo informal, cómo hemos pasado del 41% al 46,3% de personas que hoy reciben menos del salario mínimo. Ese es un gran tema que no se ha atacado, la informalidad en el sector rural sigue también creciendo.

El otro de los de los grandes temas que hemos hablado es, obviamente, el fortalecimiento del Estado. El Estado colombiano necesita fortalecerse frente a asuntos tan importantes como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, entre otros temas, las grandes reformas, que se ha hablado por expertos nacionales e internacionales y que lo ha hecho también el empresariado, el sector privado. Que están ahí, y que nunca se han podido discutir, ni siquiera como la reforma laboral para generar empleo, la reforma a la justicia, la reforma pensional. Todo el tema de sostenibilidad fiscal, reducción del tamaño del Estado. Bueno, hay grandes temas que estamos terminando de depurar. Y sobre esos temas estamos extendiendo una invitación pública a los candidatos presidenciales para que se puedan sentar a dialogar con nosotros en representación del empresariado. Poder discutir ideas, poder enriquecerlas, poder controvertirlas.

ENS: Algunos candidatos han hablado de subir aranceles a los importaciones, ¿qué opinión le merece?

JAC: Los tratados de libre comercio, digamos, son tratados que están enmarcados desde un punto de vista de libertad de la libre competencia. Y, obviamente, trabajar una política de aranceles. Volver un poco al proteccionismo, digamos que fracasó en años anteriores. Pero, más allá de eso, los candidatos que proponen eso deberían pensar más bien en mantener la libre competencia, entre otras cosas, esto favorece al consumidor, a los consumidores colombianos. Lo que hay que hacer es trabajar en políticas públicas sectoriales de apoyo a los distintos sectores, no en a hacer política sectorial a punta de aranceles. Que es una gravísima equivocación si se quiere estimular la producción y la actividad en un determinado sector de la economía.

ENS: Frente a la inflación, si finalmente será un problema grave a final de año o si se podrá controlar, ¿cómo ve usted el crecimiento de la economía colombiana?

JAC: Pues nosotros vemos el crecimiento, lo digo como presidente de Fenalco, con un optimismo moderado. Creemos que el país va a crecer. Pero estamos en un fenómeno inflacionario que puede ser un obstáculo grande y estamos en una incertidumbre política. En este primer semestre tenemos ley de garantías, de pronto vamos a tener un primer semestre menos dinámico que el segundo y, en ese orden de ideas, pues digamos que los pronósticos que se han hecho de crecimiento económico, que pueden estar entre 4% y 4,5%, son unos pronósticos que pueden ser reales, pero van a depender mucho de si somos capaces de derrotar este tendencia inflacionaria y si somos capaces de alguna manera de encontrar en la comunidad internacional solución a estos problemas que hemos señalado como la crisis de los contenedores, la crisis logística al incremento de los fletes; que son variables que el país no controla.

RECUADRO

Empleo

ENS: Desde el empresariado se ha hecho un llamado muy importante para fomentar el empleo, ¿qué propuestas han salido desde allí?

JAC: Se está revisando, porque esto es uno de los de los males que más aqueja al país en estos momentos. Bueno, primero el país debía tener una política muy agresiva de formalización, las políticas de formalización no se hacen solamente con estímulos a entrar al sistema tributario, hay que trabajar mucho en el acompañamiento, en la gestión, mostrar las bondades de la economía formal en las oportunidades, en el acceso a ellas, como el crédito a la transformación tecnológica, la digitalización.

Creemos que es necesaria una flexibilización laboral en Colombia que permita, precisamente, nuevas formas de contratación, especialmente para apuntarles a los jóvenes, a las mujeres, que son los dos segmentos poblacionales con mayor tasa de desempleo. Creemos que hay que direccionar las políticas públicas hacia las regiones. Sin desconocer sus vocaciones económicas, es decir, hay mucho por hacer. Pero como vuelvo y digo, esas son las propuestas y las ideas que desde el empresariado estamos extrañando.