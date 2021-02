Así se alista el país para la vacunación masiva

En medio del escepticismo (infortunadamente avivado por no pocas desinformaciones) Colombia se alista para emprender el proceso de vacunación, para lo cual el país empezará a recibir los primeros cargamentos y simultáneamente dispuso la información que requerirán las personas priorizadas en la primera etapa, es decir quienes tengan 80 años de edad o más y el personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia.

Entre tanto, el médico Julio César Aldana, director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), anunció que con base en la autorización sanitaria de uso de emergencia (ASUE) otorgada a Pfizer el mes pasado se le dio el jueves “el visto bueno de importación para el ingreso de un lote de vacunas a Colombia. A Sinovac también se le dio visto bueno de importación esta semana”.

El funcionario precisó en sus redes sociales que “con estas autorizaciones, el país está listo para recibir las vacunas contempladas en el Plan Nacional de Vacunación. De este modo, dependiendo del mecanismo de negociación y de la farmacéutica que suministra la vacuna, se materializará su ingreso al territorio nacional. Al priorizar estos trámites, las autorizaciones se han concedido con la antelación necesaria para facilitar el cumplimento de las fechas programadas”.

Llegan vacunas

En este contexto, afirmó Víctor Muñoz, consejero presidencial de Asuntos Económicos y Transformación Digital, las primeras vacunas contra el Covid-19 llegarían al país entre el 18 y 19 de febrero, siendo el proveniente de China el primer cargamento en arribar: "Las primeras vienen desde Beijing en un vuelo especial contratado por el Gobierno". Luego empezarán a recibirse los primeros lotes adquiridos mediante el mecanismo Covax, como las de Pfizer, que vendrán desde Europa. Así, más de un millón de dosis estarán en suelo nacional este mes y en marzo.

La primera vacuna estaría aplicándose en Colombia el 20 de febrero, de acuerdo con la priorización definida en el Plan Nacional de Vacunación. Para cumplir este propósito el Ministerio de Salud y Protección Social ha construido el aplicativo Mi Vacuna Covid-19, que empezó a funcionar este viernes.

“Se trata de una herramienta dispuesta en el link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo”, indicó Weimar Pazos, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, del Ministerio de Salud.

De esta manera desde el componente Me Informo, los ciudadanos pueden encontrar lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado.

En el segundo componente Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la vacunación se encuentra. Al respecto sostuvo el funcionario, “desde los próximos días las personas en la Etapa 1 –adultos de 80 años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del Covid-19–, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación.

En el tercer componente Me Postulo, la persona en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización -por ejemplo, que no aparezca-, podrá postularse ingresando unos datos adicionales y determinando el criterio correspondiente. Al respecto indicó Pazos Enciso, “los responsables de la actualización de la información serán las EPS o las entidades que reportaron la información del grupo de riesgo”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud aclaró que no es necesario registrarse en Mi Vacuna para vacunarse, porque serán las IPS las que ingresarán la información de la población a vacunar de acuerdo con la etapa en la que se vaya avanzando, para que así los colombianos priorizados puedan visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación.

Paralelamente, el Gobierno estableció una ruta de información para los adultos mayores que estén dentro de la población priorizada, pero que no tengan acceso a un dispositivo con internet.

Logística lista

Precisamente este viernes, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, lideró desde Cartagena el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) alrededor del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus con todos los actores del sistema y secretarios de salud municipales y departamentales.

Ruiz, acompañado de los viceministros y varios directores del Ministerio, resaltó la importancia de que se apliquen los lineamientos técnicos para llevar a cabo la vacunación, que se presentaron durante la jornada, de manera que se cumpla con éxito con la materialización del Plan en las entidades territoriales.

Por su parte, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención, del Ministerio de Salud, anotó que las primeras vacunas que se aplicarán en Colombia será en territorios que cumplan con algunas características determinadas en los lineamientos de vacunación contra el Covid-19 establecidos por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Vacunación.

Entre estos, aparecen los municipios o distritos en los que se concentra la población del talento humano de primera línea de atención al coronavirus, los que tengan mayor concentración de población de 80 años y más en el área urbana y las zonas que tengan una concentración mayor a 3.000 personas priorizadas en la fase inicial definida en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. Estos criterios son para las vacunas que requieren ultracongelación.

De interés: Las EPS están listas para la vacunación contra el covid afirma Minsalud

Bermont explicó que este criterio se adoptó debido a que son las zonas que tienen más vulnerabilidad para esta población.

Algunos mitos

El coordinador de estudios Covid en Colombia, Carlos Álvarez, desmintió algunos mitos sobre las vacunas Covid-19.