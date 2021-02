Niegan moción de observación contra el secretario de Salud

Con una votación de 27 votos en contra y 15 a favor, el Concejo de Bogotá negó la Moción de Observación en contra del Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, con la que se buscaba llamar la atención de este funcionario sobre la manera en la que el Distrito ha manejado la pandemia en la ciudad.

Tras una sesión de más de 12 horas en esa corporación, la mayoría de cabildantes decidió que no se impusiera este mecanismo de control al funcionario, quien en este debate defendió la implementación de las cuarentenas en la ciudad e indicó que eran la mejor manera de contener los contagios en la ciudad.

“Estamos trabajando en el enfoque del Plan de Desarrollo en una cultura del cuidado, y la cultura del cuidado debe convertirse en acciones individuales y colectivas. Hay un gran valor a lo que hacen los ciudadanos como individuos, pero también hay un valor del colectivo, y hay una mirada territorial”, señaló Gómez e ese debate.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indicó que este fue un ”reconocimiento” de las mayorías del Concejo a la labor del Distrito respecto a la atención de la pandemia.

Asimismo, en el portal web de la Alcaldía de Bogotá indicaron que Gómez logró demostrar en el cabildo de la ciudad que en el sector salud se le está dando la debida atención a la emergencia sanitaria que ha provocado en la ciudad el covid-19.

Sin embargo, pese a que no prosperó, para los impulsores de la moción esta fue una oportunidad para hacer un llamado al Distrito sobre la gestión de la pandemia.

Por su parte, la concejal Carolina Arbeláez, recordó como se ha afectado al comercio en la ciudad con las cuarentenas e hizo un llamado a implementar otro tipo de medidas que no afecten a la economía de miles de bogotanos.

Entre tanto, Humberto Amín, del Centro Democrático, reconoció la gestión del Secretario de Salud, su disposición y trabajo arduo por la salud de los bogotanos pero indicó que la moción radicada no tenía nada que ver con presentar informes.

"Es claro que lo que votamos no tiene nada que ver con venir a rendir informes de gestión como los que pudimos observar, en donde no se responde de manera real y concreta a los cuestionamientos y por lo que no solo suscribí la proposición, sino que acompañaré a favor en la votación respectiva", manifestó.

Diana Diago, también del Centro Democrático, coincidió en que la moción era pertinente para mejorar la gestión en salud y que el Distrito no puede seguir tomando decisiones más reactivas que preventivas.