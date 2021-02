Medellín no tendrá medidas restrictivas este fin de semana

No aplicará la ley seca, el pico y cédula, ni el toque de queda, este fin de semana en Medellín por decisión del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien aseguró que se logró superar el pico de la pandemia.

“Superamos lo más difícil, pero esto no es para cantar victoria, no es para relajarnos ni hacer fiestas. No es necesario poner ninguna medida adicional en la ciudad”, manifestó el mandatario.

Las medidas restrictivas en la capital antioqueña se han ido moderando en los últimos días debido a la disminución de los casos positivos y en la ocupación en las camas de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) que este miércoles está en 83,98%.

Entre tanto, se mantiene la alerta roja hospitalaria en Antioquia hasta el domingo 7 de febrero, mientras que la Gobernación evalúa si el resto de los 124 municipios del departamento tendrá medidas el fin de semana para continuar con el toque de queda nocturno desde las12:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), Antioquia superó las 6.000 muertes por el coronavirus y 327.802 personas se han visto contagiadas.