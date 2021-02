Proponen cambio en desarrollo de recursos humanos

Para el 2021 hay fenómenos que confluyen en el cambio para los recursos humanos. Según Camilo Mejía L. CEO de Buk Colombia, el empleo y la humanización de la tecnología en el departamento de RR.HH se hizo realidad y continuará siendo esencial en procesos de gestión de talento, reclutamiento y selección de personal, pago de nómina, contratación, evaluación de desempeño; además, la pandemia ha propiciado más documentos con firmas electrónicas y la búsqueda de bienestar organizacional.

Asimismo, está el desarrollo de métodos eficaces para mejorar habilidades. Indica el experto que se debe mantener motivados a los empleados que teletrabajan. Así, los departamentos de recursos humanos deben construir una estrategia de “employer branding”, promover el sentido de pertenencia, recompensar la creatividad, fijar objetivos diarios y tener una comunicación abierta y directa.

También se va a generar una tendencia creciente hacia la gestión de proyectos y modelos colaborativos basados en herramientas tecnológicas. Los nuevos entornos de trabajo obligarán a desarrollar nuevas formas de relacionarse, de vincular a los empleados y colaboradores y de dirigirlos de una forma más integradora y facilitadora, buscando la restructuración de los modelos de liderazgo más próximos al coaching que al ejercicio tradicional de la autoridad, en donde se da espacio de crecimiento, confianza y creatividad.

“Hay que agregar que, en estos tiempos con la inmediatez y la hiperconectividad se intensifican síndromes y trastornos como: el fear of missing out, la infoxicación, tecnofilia y el mismo burnout laboral”, afirma Camilo Mejía Landucci de Buk Colombia, por eso para evitar estos contratiempos en los equipos de trabajo, hay que monitorear y cuidar a los colaboradores, así como propiciar un correcto equilibrio entre la vida personal y laboral. El desafío está en utilizar la automatización para potencializar y aumentar, en lugar de reemplazar, la fuerza laboral. Así se podrán generar mejores empleos, no menos.