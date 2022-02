Carlos Mattos aceptó su responsabilidad por el caso Hyundai

Con una carta de tres páginas el empresario y ex presidente de Hyundai Colombia Automotriz, Carlos Mattos, reconoció su responsabilidad en los delitos de acceso abusivo a sistema informático, sobornos a funcionarios judiciales, manipulación del sistema de la rama judicial

La carta será enviada la Fiscalía General de la Nación, donde no solamente acepta su resposabilidad sino que también menciona los nombres de las personas involucradas en el caso.. En el escrito menciona a Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del juzgado sexto civil y Reinaldo Huertas, juez sexto civil del circuito.

Mattos es acusado de sobornar al al exjuez sexto civil Reinaldo Huertas con 700 millones de pesos, para que lo beneficiara en el caso de la representación de Hyundai en Colombia.

Le puede interesar: Tras enfática protesta de Colombia, agencias de ONU corregirían informe de seguridad alimentaria

"Se realizaron otra serie de gestiones ilegales para manipular el sistema de reparto, lo que implicó el pago de unos dineros a los servidores públicos que laboraban en el aérea de sistemas de la dirección seccional de administración judicial” Es uno de los apartados de la carta.

En el comunicado Mattos afirma que al enterarse de que la Fiscalía comenzaba adelantar una investigación en su contra, decide acudir al periodista Gonzalo Guillén, quien venida adelanto investigación contra la otra empresa involucrada el grupo Eljuri, para que buscara la manera de desacreditarlos y al sistema judicial. Por sus servicios Carlos le pagó 20 millones de pesos, así como el pago de los tiquetes aéreos.

Por su parte el periodista, Gonzalo Guillén, en conversaciones con Caracol Radio, aseguró no haber recibido dinero de Carlos Mattos y que ya le envió una carta a través de su abogado para que presente los comprobantes de los pagos que supuestamente él recibió.

"Yo no he recibido absolutamente nada de Carlos Mattos. Esto lo vienen orquestando desde hace tiempo entre Néstor Humberto Martínez, Jaime Lombana y los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, que los he denunciado por los delitos cometidos en el caso Odebrecht" dice el periodista.

"Este comportamiento de mi parte, desdice de los valores familiares que me fueron inculcados, así como los principios que orientaron la consolidación de mis empresas" dice Mattos en su carta.

Finaliza el comunicado ofreciendo disculpas a su familia, a la sociedad colombiana, a la administración de justicia y a la Fiscalía General de la Nacional y a todas las personas que se vieron afectadas por su actuar,.