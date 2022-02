Solo 4 de los 11 senadores más votados en Bogotá aspiran a reelegirse

Bogotá es la plaza electoral más grande del país y de allí su atractivo para todos los candidatos al Senado que por tener circunscripción nacional pueden ‘pescar’ votos en la capital del país.

En los comicios parlamentarios de 2018 hubo 2.777.460 votos para Senado en un potencial de 5.690.937 personas que estaban habilitadas para sufragar.

Las votaciones en la ciudad fueron de la siguiente manera:

De la Alianza Verde, que dicho sea de paso fue la fuerza política con el mayor número de votos (543.170) en la ciudad, el candidato con el mayor apoyo fue Antanas Mockus, con 327.095.

La segunda votación la tuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien sacó 200.935 votos, encabezando la lista por el Centro Democrático, que fue la segunda colectividad con la mayor votación (465.330 votos).

En tercer lugar quedó Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien obtuvo 62.748 votos. A ella le siguió el aspirante del Polo Democrático Alternativo (la quinta colectividad más votada con 156.269 votos), Jorge Enrique Robledo, quien hace cuatro años obtuvo una votación de 61.994.

Después quedó el senador Gustavo Bolívar Moreno (60.525) de la entonces denominada coalición “Lista de la decencia” (ASI, UP, MAIS) y tercera fuerza más votada en el 2018 en Bogotá para Senado, con 234.774 votos

En sexto lugar se ubicó el candidato por el partido MIRA Carlos Eduardo Guevara, con 56.953 votos. El séptimo más votado fue Iván Cepeda Castro (Polo Democrático), con 34.351 sufragios y el octavo lugar se lo llevó el liberal Horacio José Serpa, con 29.345.

En las siguientes dos posiciones se ubicaron dos parlamentarias: Claudia Yadira de Castellanos (quien después se cambió el nombre a Emma Claudia Castellanos), quien obtuvo 29.045 votos, y Olga Lucía Velázquez Nieto, de la lista liberal, con 25.797 apoyos, aunque no salió electa.

Y los últimos dos lugares de los 12 más votados en la capital del país pasa Senado en 2018 fueron para los senadores de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo (25.734) y Germán Varón Cotrino (25.504).

¿Y ahora?

Ese fue el panorama hace cuatro años, pero para los comicios del próximo 13 de marzo el tablero electoral ha sufrido hondas modificaciones por los nuevos partidos, movimientos y coaliciones que quieren conquistar los 108 escaños de la cámara alta.

¿De esas votaciones al Senado más altas en Bogotá en 2018 (salvo el caso de Velásquez, que no fue electa) cuántas buscarán repetir curul?

EL NUEVO SIGLO responde este interrogante con base en la lista de inscripciones de candidatos de cada partido publicada de manera oficial por la Registraduría Nacional.

Se encontró que ocho de las 12 votaciones no están compitiendo por un escaño en el Senado a partir del próximo 20 de julio.

Entre ellos están c, Rodrigo Lara Restrepo y Claudia Castellanos. Mientras el primero anunció que no seguirá en el Congreso, el segundo se incorporó al Nuevo Liberalismo como precandidato presidencial, y la tercera no se postulará, ya que su hija, Sara, exconcejal, aspirará en la lista liberal.

Horacio José Serpa renunció a finales del año pasado al liberalismo; Jorge Enrique Robledo se salió del Polo, formó su propio movimiento político y ahora es precandidato presidencial en la Coalición Centro Esperanza; Álvaro Uribe tampoco se postuló en la lista del Centro Democrático (de la cual fue cabeza en 2014 y 2018) y Antanas Mockus, a quien anularon la elección al Senado, tampoco aspirará.

Es de anotar que Uribe, Mockus y Robledo fueron, en ese orden, las mayores votaciones a nivel nacional para Senado hace cuatro años.

Así las cosas, solamente cuatro de las mayores votaciones de hace cuatro años en la capital del país se inscribieron para repetir curul: Angélica Lozano (Coalición Centro Esperanza), Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Carlos Eduardo Guevara (Coalición MIRA-Colombia Justa Libres).

Reacomodo electoral

Ahora, si bien es cierto que Bogotá cuenta con 18 curules en la Cámara de Representantes, ¿qué significa para la ciudad capital que la mayoría de sus más altas votaciones al Senado hace cuatro no busquen ahora la reelección?

En primer lugar, hay que señalar que Uribe, Mockus ni Robledo (tres de las cuatro más altas votaciones en Bogotá) han señalado “sucesores” directos a quienes intenten endosar los votos, salvo el hecho de pedir que voten por sus respectivas listas partidistas o de coaliciones.

De acuerdo con el analista político y experto en asuntos electorales, el profesor y jefe del departamento de estudios políticos de la Universidad Icesi, Juan Pablo Milanese, las elecciones del 2018 fueron una atipicidad, y en ese orden de ideas “comparar cualquier elección con esa última no tiene demasiado sentido”.

Esto se debe a dos fenómenos: el primero es que en los comicios de este año no estarán en la jugada dos fichas políticas con tan alta capacidad de aglomeración de votos (Uribe y Mockus); y el segundo está relacionado con nuevas fuerzas políticas que es altamente probable que convoquen a más votantes que otras colectividades tradicionales.

“Lo primero en lo que hay que concentrarse es en que la ausencia de dos de los principales electores en las listas de sus respectivos partidos cambiará por completo el panorama… Antanas Mokus y Álvaro Uribe sumaron más de 500 mil votos y eso fue una atipicidad. Es supremamente raro encontrarse con electores de semejantes magnitudes, cuando en condiciones normales ningún candidato al Senado tiene dichas votaciones”, indicó a EL NUEVO SIGLO el profesor Milanese.

Agregó que si se hiciera una comparación con lo que ha sucedido en otras elecciones posiblemente los parámetros sean más razonables, pero en este año electoral, precisamente, sí tocará mirar con mucha atención cómo será el reacomodamiento de todos esos votos que se concentraron en dos personajes hace cuatro años.

“Lo que nosotros vamos a ver este año será una elección muy incierta porque lo que habrá es un reacomodamiento de buena parte de esos electorados en dos aspectos. En una primera medida, está la aparición de nuevos actores relevantes, tales como el Pacto Histórico. En la elección pasada la lista de la Decencia, que fue la que acompañó a Gustavo Petro, no sacó muchos votos, mientras que es muy probable que la lista del Pacto sí tenga un caudal electoral significativamente más alto. Difícil de prever pero seguramente muchísimo más alto”.

Y en una segunda medida, está el electorado huérfano de Uribe y Mokus. “¿Cómo se reacomodará este electorado sin estas dos fichas? En ese sentido, habrá que ver si hay, en los partidos por los que se lanzaron en su momento ellos dos, personajes que sean capaces de tomar el testimonio en este caso particular. Ningún elector va a tener sus votos pero sí hay que ver cómo se reparten dichos votos entre los otros candidatos, si van a terminar en los mismos partidos y en qué proporción van a migrar a otras colectividades”, finalizó Milanese.

Como se ve, la votación a Senado el próximo 13 de marzo en Bogotá apunta a ser una incógnita porque todo el tablero electoral y político cambió.

Las 12 mayores votaciones al Senado en Bogotá en el 2018

Senador Partido Votación ¿Se Postuló?