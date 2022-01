"Julián reflexión por favor" Uribe a concejal por delatar conductor

Tras conocerse el video del concejal de Manizales Julián Osorio, del Centro Democrático, donde evidenciaba ante un policía de tránsito la operación ilegal de la plataforma InDriver, las redes sociales explotaron con reacciones negativas del actuar "inhumano" de Osorio.

El video se desarrolla al interior de un carro particular y el conductor es Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez, adulto mayor, quien fue víctima de la 'trampa' realizada por el concejal que pidió el servicio y se hizo pasar por pasajero, llevándolo hacia un retén de la Policía de Tránsito en Manizales, donde Osorio de manera apática puso en evidencia el servicio que le estaban prestando.

“Yo le colaboro diciéndole (al policía) que usted viene prestándome un servicio de InDriver. Y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer. Que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”, dijo el concejal en el video que él mismo grabó y publicó.

En esta operación el vehículo fue inmovilizado y enviado a patios. Al respecto el conductor, mediante un video se manifestó diciendo "Me hizo decomisar el carro. El carro está en los patios y era el único sustento que yo tenía (...) Me sentí engañado, me sentí humillado e impotente ante la situación de ver que no podía hacer nada".

Le puede interesar: Corporaciones piden fortalecer descentralización y autonomías locales

Tras estos hechos, el expresidente Alvaro Uribe, máximo dirigente del Centro Democrático, a través de su cuenta de Twitter le pidió al concejal reflexionar por su accionar "Julián reflexión por favor, que el mal ejemplo no sea nuestro".

Del mismo modo, Uribe añade que "el proyecto que presenté como Senador buscaba reglamentar el pago equitativo de la seguridad social a los trabajadores de las plataformas, Uber por ejemplo, nunca prohibirlas. Y otras de equidad frente a los taxistas".

Tras la ola de desaprobación Osorio aseguró para la W que "le pedimos excusas públicas a don Carlos por haberlo vuelto viral en las redes sociales, pero nosotros no podemos escudarnos en que lo legal se tenga que esconder en lo ilegal".

Y añadió que "no puedo pedir disculpas, ni podemos sacar en hombros a alguien que por la edad que tenga, sea niño o sea viejo, esté haciendo acciones ilegales".

Esta conducta apática desató que cientos de colombianos aportaran en una recolecta para ayudar al señor Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez para que recupere su carro y pueda seguir trabajando para conseguir el sustento de él y su familia.