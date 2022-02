Desempleo bajó, pero falta camino por recorrer: expertos

La desocupación ya está a 1,16 millones de puestos para alcanzar los niveles de prepandemia y hay optimismo por la generación de empleos este año para poder llegar a la meta de un dígito.

En diciembre, la tasa cayó a 11% contra 13,4% del mismo mes del año pasado y en el indicador anual el desempleo alcanzó 13,7% en 2021 frente al 15,9% registrado en 2020.

Sobre estos resultados que empiezan a registrar el esfuerzo que está haciendo el país para disminuir la desocupación laboral, el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “la cifra que salió de desempleo es buena, aunque realmente, con lo que ha crecido la economía, uno esperaría que fuera mejor. Una cifra del 11% para el estándar colombiano ya se acerca como al desempleo de largo plazo y eso la hace aceptable, pero sigue siendo una cifra que genera preocupación porque eso quiere decir que prácticamente una de cada diez personas que están en el mercado laboral está desempleada, y eso no es un gran indicador”.

Sostuvo el dirigente que “ahora, yo espero que siga mejorando. El problema es que en los primeros trimestres del año siempre la tasa de desempleo sube un poco, es decir, en enero, febrero y marzo veremos tasas de desempleo más altas, y no creo que este año realmente lleguemos a una tasa de un dígito”.

Santamaría agregó que “el segundo semestre, si a la economía le va bien y si el proceso electoral sale bien, serán meses con una tasa de desempleo baja, cercana al 10% pero no de un dígito. Si acaso, al puro final del año, podremos observar un mes por ahí con un dígito, pero hasta el 2023 no tendremos tasas de desempleo persistentes de un dígito. En eso estoy totalmente seguro. Entonces, ahí vamos, pero vamos despacio, podríamos ir mucho mejor si el mercado laboral colombiano no tuviera tantas restricciones a la generación de empleo como las tiene hoy”.

Por su parte el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry indicó a este medio, que “el desempleo siempre tuvo una estacionalidad muy grande, ya que normalmente los primeros meses del año es más alto que al final del año. Entonces creo que sí se puede llegar a este dígito; en la medida en que lleguemos a finales de este año, ya sea en septiembre o diciembre, las tasas de desempleo sean mucho menores a las de hoy”.

El camino

A su vez, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo señaló que el desempleo “muestra un ligero descenso, lo cual es explicable porque ya recoge algunos meses de la recuperación económica. El desempleo estuvo muy fuerte cuando la economía estuvo cerrada, pero ahora que ha comenzado a abrirse, pues esto empieza a reflejarse positivamente en las cifras de empleo, que todavía queda mucho por recorrer, puesto que sigue siendo un desempleo de dos dígitos, todavía hay mucho que recuperar en este campo”.

Manifestó Restrepo que “ahora, para llegar a un solo dígito, todo depende de cómo se sigue desarrollando la pandemia, las nuevas cepas, ese tipo de cosas, de la campaña de vacunación, pero sí deberíamos gradualmente en el tiempo ir volviendo a apuntarle al desempleo de un solo dígito”.

Respecto a las iniciativas para generar empleo, dijo que “frente a las medidas que se deben tomar para disminuir este índice, debemos seguir manteniendo la economía abierta, seguir manteniendo el comercio, los transportes, la industria funcionando, ya que eso de por sí es el generador de empleo”.

Empleo femenino

Mientras tanto, el también exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas manifestó a este diario que “en 2021 se generaron solamente 185 mil empleos en el país. Es una cifra pequeña, en comparación con la cantidad de trabajos que se perdieron durante la pandemia. 185 mil empleos que además fueron generados en su totalidad en las 13 ciudades colombianas, lo cual quiere decir que en las zonas rurales no solo no se generaron empleos, sino que se perdieron puestos de trabajo”.

Cárdenas señaló que “de los 185 mil empleos generados en el 2021 en Colombia, más de 150 mil correspondieron a hombres, es decir, la brecha de género se mantiene, la pérdida de empleo femenino durante la pandemia no se ha recuperado. Para poder llegar al nivel donde estábamos en 2019, en Colombia se tendrían que generar dos empleos de mujeres por cada empleo de hombres, lo cual quiere decir que tenemos un problema de equidad de género muy grave, no resuelto, producto de la pandemia”.

Pese a esto, el exministro dio que “el 2021 fue un año donde se avanzó, pero a menor ritmo, más lentamente de lo que era necesario para la recuperación del empleo en el país, especialmente el empleo rural y el empleo femenino. Y, por cierto, también hay que destacar que se recuperaron empleos informales, de cuenta propia, no los empleos formales. Entonces, la situación laboral sigue siendo muy compleja y va a requerir la máxima prioridad por parte de la próxima administración”.

Población ocupada

De acuerdo con el DANE, la población ocupada en diciembre de 2021 sumó a 185 mil personas para llegar a un total de 21,59 millones, mientras que las desocupadas disminuyeron en 634 mil y ahora son un total de 2,67 millones.

Adicionalmente, el DANE explicó que la población inactiva (que puede trabajar, pero no está haciéndolo por decisión propia) sumó 955 mil personas, para llegar a 16,32 millones.

Sobre estos resultados, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, aseguró que “el país está 1,16 millones de puestos de trabajo debajo de los niveles que se tenían antes de la pandemia del covid-19”.

“Lo anterior se traduce en que en diciembre de 2021 no pudo aumentar la cantidad suficiente de población ocupada”, agregó Oviedo. El punto positivo, indicó, es que en Colombia el número de horas trabajadas llegó a ser de 909,94 millones en diciembre de 2021, creciendo 3,1 % frente a 2020.

Sin embargo, ese dato se contrae en 5,36% al hacerse la revisión de las cifras de 2019, cuando el número de horas trabajadas llegó a ser de 961,49 millones.

Al analizar los datos de todo el 2021, la población ocupada en Colombia es de 21,08 millones y crece en 1,2 millones frente a 2020. Al tiempo que la población desocupada aumentó en 738 mil personas para llegar a 3,35 millones.

De esta manera, la tasa de desempleo de Colombia en el lapso enero-diciembre de 2021 fue de 13,71%. Mientras tanto, la población inactiva cerró 2021 en 15,91 millones gracias a los 1,46 millones que se sumaron en el año pasado.

Participación laboral

El equipo de investigaciones del Bancolombia, a cargo de Juan Pablo Espinosa, señaló que “si bien el resultado significó el segundo nivel más bajo desde el inicio del choque sanitario en el país, esto obedeció más a un deterioro de la participación laboral que a una mejora de la ocupación”.

Sostiene el análisis de la entidad financiera, que “desde el lado negativo, es de resaltar la contracción del comercio ante la finalización de las jornadas del día sin IVA y la temporada navideña. Desde lo positivo, es de resaltar el buen momento agregado de las ramas a la hora de emplear mano de obra. Por el lado de la construcción, obedecería a los inicios de obras residenciales. En lo que concierne a transporte, alojamiento y servicios de comida, estas se beneficiaron del mayor comercio internacional y la temporada de viajes de fin de año. Así las cosas, es de esperar que los sectores rezagados ganen tracción en los próximos meses”.

En la investigación del Bancolombia, se explica que en diciembre se prolongó el deterioro de la brecha laboral de género que se había recuperado en octubre. Este comportamiento se debió a un declive más pronunciado del nivel de ocupación de las mujeres en relación al de los hombres. En concreto, por cada cinco hombres que perdieron su trabajo, seis mujeres también lo hicieron.

En contravía, mientras una mujer ingresaba a la inactividad, dos hombres lo hacían, exhibiendo la aún marcada brecha de género que se ha dado durante toda la pandemia. De cara a 2022, es de esperar que continúe la tendencia de caída de la tasa de desempleo y la estabilidad de la ocupación.

En cualquier caso, es de resaltar que para este año se espera una tasa de desempleo inferior en 1,9% en relación al promedio de 2021 (15,3%) en las zonas urbanas del país.