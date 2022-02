Comenzó caracterización de población emberá en Bogotá

Como quedó proyectado desde finales de la semana pasada, en el salón Gonzalo Jiménez de Quesada de la Alcaldía de Bogotá, se llevó a cabo el Puesto de Mando Unificado (PMU) para continuar con las acciones que garanticen el retorno digno de las comunidades emberá chamí, dobidá y katio a sus territorios ancestrales.

Como lo indicó la alcaldesa Claudia López el pasado viernes, día en el que se reunió con el Viceministro del Interior y otras entidades gubernamentales, hoy comenzó la caracterización de la población de estas comunidades para avanzar en su retorno.

En cabeza del alto consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación, Vladimir Rodríguez, y junto a otras entidades distritales y nacionales, se socializó el plan de manejo y caracterización con el que se buscará una concertación para que los emberá que están en situación de vulnerabilidad en la capital, regresen a sus territorios de manera voluntaria.

“Esta semana se hará una caracterización tanto en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Florida como en el Parque Nacional. La idea es recolectar toda la información que la nación necesita para facilitar el proceso de retorno, que es el fin último del proceso de reparación para los pueblos étnicos y para el desarrollo de sus planes de vida en sus territorios”, indicó ayer en horas de la mañana el Alto Consejero de Paz, quien hizo énfasis en la coordinación que ya se está llevando a cabo entre el Distrito y el Gobierno nacional.

Rodríguez añadió que, para tal efecto, el distrito capital dispuso de todas sus secretarías para avanzar en este proceso de caracterización, el cual también será clave para que las autoridades competentes se hagan una idea de cómo está el panorama en materia de vacunación contra el covid-19 de esta población.

Lo que seguirá en el cronograma

Vale referir que, por cronograma, tras concluir el proceso de caracterización que arrancó ayer, el próximo lunes 7 de febrero se llevará a cabo otra reunión, convocada y presidida por el Ministerio del Interior, en la que estarán presentes las autoridades tradicionales de los cabildos y resguardos, con los entes territoriales de los departamentos de Risaralda y Chocó, quienes recibirán a la población que retornará a sus territorios.

Así mismo, esta reunión también contará con la Unidad para las Víctimas y toda la institucionalidad del Distrito, con el fin de establecer el plan de retornos y cronogramas.

“Es necesario trabajar entre todos para velar por los derechos de estas comunidades y para que el retorno sea seguro y duradero. No existe la paz si las poblaciones no están en sus territorios, y no existe el territorio sin garantías de no repetición. En esta Administración consideramos que el proceso de reparación y la mayor garantía de no repetición es que los pueblos originarios habiten su territorio ancestral”, agregó el Alto Consejero de Paz.

Punto aparte, vale referir que en caso de que algunas personas no quieran retornar, el Distrito dispone de la oferta social para las personas que han sufrido un hecho de violencia en el marco del conflicto armado.

Por último, vale referir que hasta el pasado viernes no se había acordado una hoja de ruta entre el Gobierno nacional y el Distrito para darle solución a la crisis social que atraviesa la comunidad emberá. De hecho, en el transcurso de la semana pasada la alcaldesa le dio al gobierno el plazo máximo del mes de febrero, para darle solución a este problema.

“Es responsabilidad y obligación definitiva del Gobierno nacional garantizar su retorno y reubicación en febrero. Sean capaces de defender a los colombianos y garanticen la reubicación o retorno seguro a sus resguardos. Es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza: deberían estar en sus resguardos en Chocó o en Risaralda”, indicó el jueves de la semana pasada la Mandataria Distrital.