¿Covid: comenzó el país a bajar hacia nueva meseta?

Enero se convirtió en el mes con mayor cantidad de contagios y fallecidos por la pandemia del covid-19 en el país. Y frente a meses anteriores dichas cifras superaron, y de lejos, las anteriores hace más de una semana.

De esta forma, durante el mes que hoy culmina, haciendo corte al viernes 29, el número de nuevos casos fue 434.858 y el de fallecidos por el coronavirus 10.071, más de 108 mil y 3.600 más frente a los registros de diciembre y también muy superiores a agosto, cuando se registró el pico de afectación y decesos en la primera ola de la pandemia.

Y vale señalar que las cifras antes indicadas serán superiores porque falta contabilizar los informes de ayer y hoy que sobre nuevos casos y fallecimientos entrega diariamente el Instituto Nacional de Salud (INS).

Al revisar las cifras desde mediados del año anterior tenemos: Junio 68.449 contagios (y 2.384 fallecimientos), Julio 197.644 (6.760), Agosto 319.660 (9.558), Septiembre 214,516 (6.335, Octubre 244.511 (5.316), Noviembre 242.612 (5.452) y Diciembre 325.969 (6.446).

Con base en los datos se puede concluir que Enero, sin duda, fue el pico de la segunda ola del coronavirus en el país, producto del relajamiento del autocuidado, pero sobre todo por las aglomeraciones comerciales y reuniones familiares con ocasión de las festividades decembrinas.

El notorio aumento de nuevos casos y sobre todo de fallecimientos, llevó a que se volvieran a implantar medidas extremas a la movilidad, que fueron desde cuarentenas estrictas totales los fines de semana en ciudades como Bogotá y Medellín, entre otras, a la implementación del pico y cédula y el toque de queda nocturno, en casi todo el país.

Con un poco más de 12 mil nuevos casos y rozando los 300 decesos inició el mes y el año. Desde entonces durante al menos 20 días, los registros diarios subieron alcanzando picos de afectación en toda la mitad de enero: 21.078 el 15 y 20.855 al día siguiente. Desde entonces comenzó un descenso, leve pero sostenido, al punto de registrar el viernes pasado 10.058 nuevos contagios, lo que no ocurría desde finales de diciembre.

Al contrario, los fallecimientos subieron sostenidamente, presentando su pico más alto, de 399, el pasado 22 de enero y han fluctuado entre éste y un mínimo de 220 que registró el tercer día del año.

El efecto de los descuidos en las festividades de fin de año se vio en el repunte de las cifras en todo el país y, solo para tomar un ejemplo, en Bogotá que comenzó enero con 2.731 contagios, registró su pico más alto el 15, con 8.145 nuevos casos, precisamente 15 días después de la despedida del año. También tuvo otros dos registros por encima de los 6 mil diarios, el 8 y el 22.

En cuanto los decesos por el coronavirus, durante toda la primera quincena se mantuvieron por debajo del centenar pero luego subieron hasta presentar un máximo de 144, el pasado 23 y desde entonces están a la baja, llegando el pasado viernes a 98.

Esa situación de cifras a la baja se ha registrado en casi todo el país, por lo que pareciera que se inició el descenso hacia una nueva meseta, pero para ello se requiere la responsabilidad ciudadana con la observancia del autocuidado y los protocolos de bioseguridad.

Vacunación en 20 días

El viernes, y tras varias días de expectativa, el gobierno anunció que comenzará el Plan Nacional de Vacunación el 20 de febrero con vacunas de Moderna y Sinovac, que se adicionan a las ya adquiridas en el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, cuyo calendario de entregas se define estos días.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo tras anunciar la firma del decreto que oficializa la vacunación masiva contra el covid-19, que se tienen aseguradas 35 millones de vacunas para inmunizar el 70 % de la población y con la cual se alcanzará la inmunidad de rebaño.

“Hemos logrado comprar 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos por Covax y por mecanismos bilaterales 41.5 millones de dosis para 25.250.000 personas. De esta manera alcanzamos 61.5 millones de dosis para 35.250.000 millones de personas a vacunar”, reveló el ministro.

Estas son las vacunas adquiridas y el plan a seguir:

Pfizer: con 10 millones de dosis adquiridas para 5 millones de personas, es una vacuna que usa una tecnología novedosa conocida como ARN mensajero. Se diferencia de las tradicionales porque no incorpora agentes vivos o atenuados del virus, ni fragmentos del mismo”

AstraZeneca: 10 millones de unidades para 5 millones de personas, y se trata de una vacuna de vector viral no replicante que se debe aplicar en dos dosis.

Janssen: 9 millones de dosis para 9 millones de personas, se trata de una vacuna de una sola dosis que presenta la facilidad de ser llevada a zonas dispersas.

Moderna: Compra de 10 millones de dosis para 5 millones de personas, la cual es una vacuna de tecnología novedosa también de ARN mensajero que requiere ultracongelación.

Sinovac: recién se acaban de adquirir 2.5 millones de dosis para 1.250.000 personas. Se trata de una vacuna inactiva, de dos dosis, que se puede almacenar en refrigeración estándar de 2°C a 8°C.

El ministro Ruiz dijo que todas estas vacunas que han mostrado eficacia, todas superan el estándar mínimo requerido por la OMS para los procesos de vacunación y nos permiten un portafolio diverso de maniobrabilidad ante cualquier eventualidad.

Añadió que contar con tal portafolio permite tener diferentes plataformas y tipos de vacuna para atender a la población colombiana.

Con esta disponibilidad completa de vacunas, la proyección de vacunación mes a mes, comenzando el próximo 20 es:

✓ Febrero: 337.000 dosis

✓ Marzo: 3.333.764

✓ Abril: 4.663.843

✓ Mayo: 3.939.843

✓ Junio: 7.553.450

✓ Julio: 8.294.941

✓ Agosto: 11.258.941

✓ Septiembre: 5.642.941

✓ Octubre: 6.260.116

✓ Noviembre: 4.934.352

✓ Diciembre: 3.166.666

Ruiz agregó que esta disponibilidad de dosis permitirá dos cosas: concentrar gran parte del proceso de vacunación entre el principio del año y la mitad del 2021, donde habrá un mayor volumen de vacunas y la posibilidad de completar la vacunación este año.

Tras hacer un llamado a los colombianos para tener confianza en la eficacia y seguridad de las vacunas, recordó que aunque el plan masivo de inoculación es voluntario es necesario acudir a la inmunización cuando sean citados y, sobre todo, cumplir el esquema que contempla cada una de ellas.

Insistió en que estas vacunas permitirán superar el covid-19 en la medida que todos los colombianos contribuyan en la vacunación. “Tener en cuenta que 35 millones de personas representan casi la totalidad de la población mayor de 16 años en Colombia, de manera que este debe ser un propósito nacional para pasar la página del covid-19”.

Como se recordará la vacuna será gratuita, se suministrará la gran mayoría a través de las EPS y significa una inversión del gobierno superior a los $2 billones.