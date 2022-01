Sacaré el proyecto de Ley que elimina el 4x1.000: Miranda

En el marco del cubrimiento de las campañas de los candidatos a la Cámara de representantes por Bogotá, EL NUEVO SIGLO habló con la cabeza de lista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien dio sus impresiones sobre los principales desafíos que afronta la capital. De ser reelegida avanzaría en materializar el proyecto de ley que elimina el 4x1.000.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el primer proyecto de ley que impulsaría de ser elegida?

KATHERINE MIRANDA: Yo ya tengo varios proyectos de ley que están en curso, así que lo primero que haría de ser reelegida sería concentrarme en sacarlos adelante. Cuáles son: la eliminación del 4x1.000, al que solo le faltan dos debates; el proyecto de segundas oportunidades, que consiste en darle oportunidades laborales a la población pospenal para que no reincida, y solo le falta un debate. Y al proyecto de acoso sexual callejero, al que solo le quedan dos debates. En eso me concentraría. En terminar lo que ya comenzamos y que tenemos a un pasito.

ENS: ¿Qué medidas concretas debería emprender la Alcaldía para enfrentar la inseguridad?

KM: Primero, yo creería que lo que la Alcaldía tiene que reconocer es que la inseguridad no es una percepción sino una realidad. Eso ya sería un avance porque es algo que no ha hecho la Administración Distrital. En segunda medida, más que policías lo que Bogotá necesita es una policía tecnificada que logre capturar al delincuente y llevar pruebas suficientes ante un juez. Y en tercer lugar, hay que apostarle a una política social. No podemos negar que el desempleo y la situación económica de muchísimos bogotanos los ha impulsado a la delincuencia.

ENS: ¿Qué debería hacer la Alcaldía en materia de movilidad?

KM: Yo creo que se debe mejorar la flota de Transmilenio y el servicio de transporte masivo de los bogotanos para que realmente haya alternativas al vehículo particular. Hacerlo más eficiente. Y yo creo que debería haber una llave real con el Gobierno nacional para sacar adelante los proyectos de movilidad. Los bogotanos tenemos la cultura tributaria más grande del país, pero la ciudad no recibe en la medida que entrega. Hay un desbalance enorme y la nación está en deuda con la capital.

ENS: ¿Un acierto y un desacierto de la Administración de Claudia López?

KM: El acierto es el manejo que se le ha dado a la vacunación y como, desde el campo de la salud, se le ha hecho frente al covid-19. También ha sido un acierto la reactivación económica. Un desacierto, sin lugar a dudas, la seguridad. Un síntoma de que realmente estamos muy mal a este respecto es el aumento en la tasa de homicidios, un aumento sin precedentes en la última década. En la protección a la vida esta Administración ha fallado y ha sido un desacierto total.

ENS: ¿Cómo cree que se pueda mejorar la relación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía?

KM: El próximo Presidente y la Alcaldesa tienen que entender que una vez se ganan las elecciones, se dejan de lado los colores y los partidos políticos, y los mandatarios se deben poner al frente de un país o de una ciudad. Uno no puede seguir en modo campaña y menos si está al frente de una ciudad como Bogotá. Hay que dejar de lado los egos, dejar de pensar en elecciones y pensar más en las generaciones venideras.