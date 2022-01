En diciembre de 2022 tendremos 13 Zonas de Parqueo Pago en Bogotá

El pasado 2 de noviembre Bogotá se embarcó en un experimento que otras ciudades del mundo llevan décadas implementando: el cobro por parqueo en el espacio público, un programa liderado por la Terminal de Transportes.

A exactamente tres meses de su inicio y con varias dudas que ya se habían materializado durante la marcha, la gerente de la Terminal de Transportes, Ana María Zambrano Duque, le resolvió a EL NUEVO SIGLO todas las inquietudes a este respecto y habló sobre las proyecciones de este año.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el primer balance que ha tenido el Parqueo Pago en Vía?

ANA MARÍA ZAMBRANO DUQUE: Mañana cumplimos tres meses de operación con nuestra primera área de implementación. Desde que comenzamos, el pasado 2 de noviembre hasta ahora, hemos registrado cerca de 70.600 usuarios. De esos mismos, 67.100 corresponden a vehículos y 3.500 a motos, lo que significa que el 95% de los usuarios han sido carros.

También vale referir que el 96% de los usuarios tienen una permanencia inferior a las dos horas, lo cual es para nosotros muy importante porque justamente ese es el objetivo del proyecto: que la gente entienda que se paga por el uso del espacio público y por estancias cortas.

Esa es la premisa que tenemos como solución de movilidad, y es que les permitamos a los usuarios estacionar en la vía de manera tranquila, sabiendo que no tendrá un eventual comparendo porque es una zona habilitada para eso, pero que debe ser una instancia corta. También vale referir que la franja pico que nosotros ya tenemos completamente identificada está entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía.

ENS: Esta cifra de usuarios ¿está por encima, por debajo o se ajusta a las expectativas iniciales que tenían?

AMZD: Se ajusta a las expectativas que teníamos. Era lo que esperábamos en un comienzo. Nosotros, estando en la fase de estructuración técnica, legal y financiera, construimos modelos que nos permitieron estimar la demanda. Nosotros hacemos un seguimiento muy riguroso de todos los meses, diario, de cómo evoluciona el comportamiento, y es muy similar y está en sintonía con lo que establecimos en el marco de la estructuración.

ENS: Esta primera área está funcionando dentro de las expectativas del programa ¿Cuál es el siguiente paso?

AMZD: La primera área de implementación está en Chapinero, en el sector de Chicó Norte entre las calles 76 y 94, y entre la Autopista Norte y la carrera 11. La segunda zona va a estar entre la calle 72 y la 100, entre la Carrera Séptima y la Autopista Norte. Y está área comenzará a funcionar en febrero con exactamente el mismo modelo, pero se aplicarán dos elementos que estamos reforzando:

El primero es el acercamiento con la comunidad. Nosotros lo hicimos con la primera implementación, pero recibimos varias retroalimentaciones, por parte del Concejo de Bogotá, sobre cómo la llegada de estos proyectos a los barrios se tienen que hacer de manera mucho más contundente. Tenemos que acercarnos más a las comunidades, preguntarles más por los horarios que sugieren, en dónde, y queremos que sea un espacio de diálogo más nutrido. Eso ya lo estamos implementando este año.

Y lo segundo está relacionado con un fortalecimiento de la comunicación. Nosotros sabemos que solo si comunicamos bien las bases del programa la gente sabrá cómo usarlo y lo usará correctamente. Por lo mismo, estamos fortaleciendo nuestra estrategia de comunicación para que la gente realmente tenga claro el A, B, C de esta medida. Es que esto debería ser el común denominador y en Bogotá apenas estamos arrancando.

ENS: En febrero abren la segunda área, ¿en diciembre de este año cuántas de estas áreas esperan tener?

AMZD: Esperamos materializar 13 mil cupos de parqueo en 13 áreas de implementación. Y estas van a estar, si el cronograma se cumple, en las localidades de Chapinero (ampliada la cobertura), Usaquén, Barrios Unidos, Santa Fe, Candelaria, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Fontibón y Engativá.

Forma de pago y sanciones

ENS: ¿Cómo ha funcionado el pago electrónico por el uso de esta área de parqueo?

AMZD: En el pago electrónico no nos ha ido muy bien. De hecho, el 98,7% de los pagos se han realizado en efectivo con nuestros facilitadores y solo el 1,3% ha hecho los pagos a través de la aplicación. Es muy importante y debo reiterar la invitación a todos los ciudadanos, para que descarguen la aplicación, denominada Zonadeparqueopago-ciudadano y que ya está disponible para dispositivos IOS y Android.

A través de la aplicación se puede seleccionar el tramo y pagar. Nosotros, a este respecto, para este año tenemos la meta de que ese 1,3% se pueda convertir en por lo menos un 5%, para que este porcentaje de usuarios pague de manera electrónica. Ello, además, contribuirá a mejorar la cultura de pagar de manera electrónica. Eso es algo en lo que este país necesita avanzar.

ENS: ¿Cuántos cepos se han impuesto?

AMZD: Hemos impuesto 242 cepos, 24 para motos, 213 para carros y tres para camión. Aunque nosotros hicimos una amplia pedagogía y continuamos haciendo pedagogía porque el mensaje es “anticipo mi pago y cepo no pago”, aún falta.

En la estructuración del modelo financiero la principal fuente no es poniendo cepos; es recaudar en función del uso del cajón de estacionamiento. Entonces al principio, pese a que hicimos pedagogía, algunos se molestaron porque no entendían la medida, pero a medida que vamos mejorando en pedagogía y cultura ciudadana, la gente va entendiendo que si anticipan su pago no se les impondrán cepos.

ENS: En estos tres meses, ¿cuánto han recaudado con este programa?

AMZD: Por concepto de cepos, si uno hace la relación de todo lo que ha ingresado, te diría que por cepos no alcanza a ser ni el 1%. Nuestra misión no es castigar sino que la gente aprenda a utilizar las zonas de parqueo pago.

Ahora, la cifra de recaudo la estamos consolidando. Nosotros entendemos que este es un proyecto de ciudad pero le hemos pedido a la opinión pública que entienda que estamos en un proceso de consolidación y de calibración de esas cifras, y en este momento no estamos socializando las cifras económicas pero lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer muy pronto.

Las daremos a medida que las vayamos consolidando. Es que este es un proyecto que hace 20 años demandaba la ciudad, se implementó el año pasado, este año estamos en expansión y los beneficios que han observado los residentes en términos de seguridad, organización del empleo y de formalización de empleo es lo importante y ahí estamos cumpliendo con el objetivo del proyecto. Las cifras sabemos que son importantes, pero cualquier experto en movilidad te va a decir que tres meses no son suficientes para informar financieramente cómo va el proyecto.

ENS: ¿Cómo va la vinculación y formalización de los cuidadores de vía?

AMZD: En la primera implementación nosotros tenemos un total de 85 facilitadores y más o menos 30 son producto de la identificación previa que hizo nuestro equipo de gestión social y de personas que iniciaron un proceso de ruta de formalización laboral. Y en la segunda implementación van identificados 34 cuidadores de vía, de los cuales 29 personas, el 85%, ya iniciaron las pruebas para ser contratados en febrero.

ENS: Este año el flujo de pasajeros vía terrestre por los tres terminales de Bogotá, ¿llegaría a cifras prepandemia?

AMZD: Estamos en el proceso. Nosotros en el 2019 movilizamos a 17 millones de pasajeros con nuestras 90 empresas usuarias. El año pasado llegamos casi a los 9 millones, con 8,7 millones, lo que quiere decir que aún estamos en un 40% por debajo de lo que estábamos antes de que llegara el covid-19. Este año nosotros esperamos cerrar con 12 millones de pasajeros. Aún no nos acercamos a los 17 pero sí esperamos que este año la afluencia aumente en 4 millones. Esperamos llegar a cifras del 2019 en el 2023.