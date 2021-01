Lupa de calificadoras a venta de ISA

Las tres calificadoras que miden con lupa el rumbo de la economía colombiana, dieron su concepto sobre la venta que el Gobierno haría del 51,4% que tiene el Estado en ISA a otras compañías públicas, tal como lo anticipó EL NUEVO SIGLO a comienzos de este mes.

Por ejemplo, la calificadora de riesgos Moody's ha valorado en US$4.000 millones (3.295 millones de euros) la oferta de Ecopetrol. Según detalló la firma, la partida se basa en los precios del mercado y las prácticas de evaluación, ya que ISA es una empresa cotizada en bolsa a pesar de la intervención que el Gobierno mantiene en la empresa.

El Gobierno colombiano tiene una participación mayoritaria en Ecopetrol (88,5%), que es la mayor petrolera del país, y en ISA (51,4%), que opera en los sectores eléctricos, telecomunicaciones y vías. En caso de cumplirse la operación, el Estado colombiano mantendría el control de ambas empresas a través de la participación de al menos el 80% en Ecopetrol.

Moody's ha valorado que la operación es positiva para el crédito de Ecopetrol, ya que el resultado bruto de explotación (Ebitda) generado en las áreas de negocio de ISA es más estable que en el sector de petróleo y gas, lo que aumentaría la visibilidad del flujo de caja de la petrolera. La agencia considera que, una vez completada la transacción, ISA contribuirá entre el 15% y el 20% del Ebitda consolidado de Ecopetrol.

Estrategia

Además, la agencia ha destacado la diversificación del negocio de ISA, que actualmente opera en Colombia, Brasil, Perú y Chile, lo que reduciría el riesgo para Ecopetrol de la concentración geográfica. Por otro lado, Moody's ha afirmado que la estructura de Ecopetrol no cambiaría de manera material en caso de materializarse la adquisición.

La calificadora entiende que las estrategias comerciales no cambiarán de manera material, por lo que sus respectivos equipos de gestión, políticas de dividendos y planes de inversión se mantendrán "prácticamente sin cambios".

De otro lado, para Fitch Ratings, la oferta no vinculante ratifica la estrecha vinculación de Ecopetrol con el Gobierno. Si bien Fitch no espera que la transacción afecte las calificaciones de Ecopetrol, ya que seguirán igualadas con las de Colombia dada su fuerte vinculación, esta transacción retrasará la estrategia de desapalancamiento de la empresa, ya que aumentará el apalancamiento bruto consolidado pro forma en 0.5xa aproximadamente 3.1x de la recuperación previamente esperada de Fitch a 2.6x para 2021.

Riesgos

Fitch actualmente califica a ISA de forma independiente, dado el vínculo relativamente moderado con el gobierno colombiano y la importancia estratégica moderada para el país como resultado del tamaño de la empresa y las extensas operaciones en el extranjero. Si la transacción propuesta se materializara, el enfoque de Fitch para calificar a ISA cambiaría y podría ser de neutral a negativo para ISA ya que Ecopetrol tiene la misma calidad crediticia que el gobierno colombiano, pero puede aumentar la presión sobre los dividendos de ISA.

Operacionalmente, la oferta de Ecopetrol por ISA podría diversificar su negocio de una empresa de energía tradicional con operaciones upstream, midstream y downstream predominantemente en Colombia, a una empresa de energía y servicios públicos más diversificada. Pero existe incertidumbre sobre cómo el negocio general de Ecopetrol se beneficiará de esta adquisición y cómo se integrarán las operaciones.

Por otra parte, la firma S&P Global Ratings dijo que sus calificaciones del grupo de infraestructura con sede en Colombia y de ISA no se ven afectadas inmediatamente después de que Ecopetrol S.A. hiciera una oferta no vinculante para adquirir el 51.4% de las acciones de ISA. Señalan que “en nuestra opinión, la propuesta actualmente no afecta nuestras calificaciones de ISA porque aún es una oferta no vinculante, sujeta a la evaluación preliminar del gobierno. Dado que este es actualmente el accionista controlador tanto de Ecopetrol como de ISA, si la transacción se materializa, ISA permanecerá bajo el control del gobierno, aunque ahora indirectamente a través de Ecopetrol”.

Sostiene la firma que además, el gobierno colombiano podría recibir propuestas adicionales para comprar su participación controladora en ISA. Grupo Energía Bogotá S.A., bajo control de Bogotá, ha manifestado públicamente su interés en hacerlo, aunque aún no ha presentado una propuesta.

Panorama

Al respecto, S&P asegura que “es importante resaltar que tanto Ecopetrol como GEB son entidades relacionadas con el gobierno, y si alguna de las entidades adquiere la participación de este en ISA, no implicaría su privatización. El gobierno acaba de anunciar su disposición de vender sus acciones en ISA, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión formal. Si se produce la venta u ocurre la privatización de ISA, el gobierno tendría que publicar un decreto sobre la venta de su participación controladora, siguiendo los procedimientos de acuerdo con la Ley 226 de 1995”.

Por otro lado, la misma firma manifiesta que “en nuestra opinión, esta transacción transformaría a Ecopetrol, ya que se diversificaría hacia un segmento de transmisión regulado y más predecible. La adquisición potencial está en línea con la estrategia de Ecopetrol hacia los esfuerzos de transición energética y descarbonización. La compañía está trabajando en reducir las emisiones de gas, expandir su producción de energía renovable, aumentar la producción de gas natural para enfrentar mejor la transición energética y los desafíos ambientales”.

Puntualiza S&P que “sin embargo, aún no ha revelado detalles sobre la oferta, incluido el valor de la transacción, el fondeo para la misma, los próximos pasos ni el momento para un posible cierre. Después de que Ecopetrol lo haga y si la adquisición se cierra, evaluaremos las implicaciones en el perfil crediticio individual de la empresa. Actualmente, mantenemos nuestra evaluación como muy elevada de la probabilidad de apoyo extraordinario del gobierno colombiano a Ecopetrol en un escenario de dificultades financieras. Este es un factor clave que respalda la calificación en grado de inversión de la empresa”.

Por su parte, los analistas de Bancolombia, dicen que si el Gobierno vende a Ecopetrol su participación en ISA, “es un negocio redondo dada la urgencia fiscal del país”.

Sostienen que “una de las repercusiones económicas más marcadas que ha dejado el choque de la pandemia del covid-19 es el deterioro de las finanzas públicas, lo cual se ha observado tanto en el mundo desarrollado como en el emergente. Desde la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020 en junio pasado, las autoridades incorporaron dentro de la estrategia fiscal la consecución de recursos adicionales a través de la venta de activos estatales”.