Se registra monumental trancón en vía La Línea

Un monumental trancón se registra en la vía La Línea desde hace más de 9 horas. Este corredor vial que comunica los departamentos de Tolima y Quindío y es fundamental para el transporte de abastecimiento esencial, fue habilitado este jueves para el tránsito de todo tipo de vehículos durante las 24 horas.

La Línea estuvo bajo restricciones de movilidad durante más de un mes y medio debido a algunos deslizamientos y trabajos del Invías para garantizar la seguridad de transeúntes y conductores en dicha carretera.

ATENCIÓN



Esta es la situación que se presenta en este momento en la “línea” no hay ningún tipo de flujo vehicular entre Calarca y Cajamarca.



Señores @numeral767 no es cierto que esté restringido a un carril , no se mueve nada en este momento desde las 11 pm@rcnradio pic.twitter.com/cF9wFfun0v