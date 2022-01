En 10 años trabajadores han retirado $16,5 billones en Cesantías

Las cesantías deberán ser consignadas por los empleadores, máximo, hasta el próximo 14 de febrero, si no quieren incurrir en sanciones. Estas prestaciones han sido uno de los salvavidas con los que han contado millones de colombianos durante la pandemia del covid-19; sin embargo, no solo se han usado durante esta debacle económica. En los últimos 10 años, los connacionales han retirado más de $16,5 billones solo por terminación de contrato.

Sin embargo, en dos años de pandemia, tres millones de trabajadores que tuvieron caída en sus ingresos y terminación de contrato, se protegieron con el retiro de más de $5 billones, según cifras de Asofondos.

Para conocer esta situación, EL NUEVO SIGLO consultó con Daniel Wills, vicepresidente técnico de la entidad, quién comentó que este año se esperan menos retiros por estos motivos. “Es difícil hacer proyecciones, por supuesto, porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Cada día puede salir una nueva variante, puede pasar cualquier cosa. Yo me atrevo a decir que probablemente sí van a bajar los retiros, porque hemos avanzado mucho en la pandemia. De todas maneras, la puerta sigue abierta”.

Respecto a los retiros de estos fondos durante el año pasado, dice que el mensaje no va en una sola dirección. “Yo diría que es un mensaje mixto, de un poco lo que estamos viendo con la economía en general. Algunas señales de buena reactivación y algunas señales de que la reactivación no se ha dado para todo el mundo. Entonces, efectivamente vimos retiros por $2,4 billones por terminación de contrato, son personas que perdieron su contrato, y retiraron las cesantías para solventar su situación de bajos ingresos por causa del desempleo”, comentó el directivo.

Respecto al retiro de las cesantías a causa de un descenso en los ingresos, señaló que tuvo un menor uso el año pasado, “cuando empezó la emergencia sanitaria, el Gobierno abrió una puerta que nos permitía a todos los que tengamos cesantías, no solo por estar desempleados, sino si se nos bajó el salario por alguna razón, hacer el retiro. Y esa causa fue importante en el 2020, pero muchísimo menos en el 2021. En el 2021 se retiraron $91 mil millones por esa causa, que todavía está vigente, digamos en tanto esté vigente la emergencia sanitaria”, sostuvo Wills.

Compra de vivienda

Otra de las principales razones por la que los colombianos retiraron sus cesantías durante el 2021 fue la compra de vivienda. Para el vicepresidente técnico de Asofondos, esta dinámica obedeció a las facilidades que hubo en el mercado para estas compras, y que podrían seguir este año: “Los retiros por compra de vivienda aumentaron muchísimo, aumentaron más de 20% en 2021 frente a 2020. Entonces por eso yo digo que hay dificultades, pero por otro lado hay señales de recuperación, mucha gente retirando cesantías para comprar vivienda. Seguramente veamos de nuevo algo así en 2022”.

Los subsidios entregados por el Gobierno nacional son uno de los alicientes de los colombianos para comprar vivienda. “Los subsidios claro que van a incentivar la compra, además se van a complementar otras políticas. El 2021 fue un año ideal para comprar vivienda para ciertas personas que no perdieron su empleo y que ahorraron porque se les bajaron sus gastos, tenían tasas de interés supremamente bajas y pudieron hacerse a créditos, a una buena financiación”, manifestó Wills

Aunque también cree que no se verán los mismos beneficios este año, ese no será un impedimento, “esas políticas, no todas se extenderán durante 2022. De todas maneras, seguimos en una fase de irnos recuperando y seguramente pues la compra de vivienda juegue un papel ahí muy importante”.

Pensiones

Pero además de las cesantías, el activo más importante para Asofondos son las pensiones, que durante el 2021 tuvieron un comportamiento relativamente bueno. “Muy bien el ahorro pensional ya es de más de $340 billones. Con rentabilidades muy buenas, todavía no tenemos las cifras año para el año completo 2021, pero lo que sí le anticipo es que las rentabilidades, por lo que hemos visto, por las cifras preliminares que tenemos, van a ser muy buenas, muy buenas ganancias”, comentó el economista.

Gran parte de las rentabilidades se dieron en los perfiles de alto riesgo, ya que las inversiones de estos portafolios tienen muchos activos en acciones internacionales. “El riesgo alto y el riesgo moderado probablemente vieron mejores rentabilidades porque son portafolios que tienen más acciones en el exterior. Tal vez, curiosamente, después de la pandemia, durante el año 2021, las acciones en Estados Unidos se valorizaron muchísimo. Compañías de tecnología se valorizaron muchísimo y en la medida en que los afiliados son socios a través de su fondo de pensiones, de esas compañías, se ganaron unas buenas ganancias”, explicó el directivo.

Futuro pensional

Uno de los grandes debates que se han dado, sobre todo en medio ahora que se vienen de cara las elecciones presidenciales, es qué va a pasar con la pensiones y si el país necesita una reforma en esta materia.

En días pasados la Misión de Empleo hizo algunos comentarios acerca de qué habría que hacer en esta materia, mientras que los candidatos han tomado diversas posturas frente a qué hacer con el dinero de las pensiones de los colombianos. Para Wills, lo principal es ser cauto con estos fondos, “lo primero y fundamental es la responsabilidad, las pensiones son, por su naturaleza, un ahorro, un ahorro que es muy cuantioso, $340 billones. Y hemos visto, en otros países, que pues es tentador gastarse el ahorro”, afirmó.

Para el directivo es importante que esto lo tengan en cuenta; “yo les pediría a los candidatos responsabilidad frente a ese ahorro, porque mi generación, la de los que hoy somos menores de 35 años, vamos a ser numerosos cuando nos pensionamos y ese ahorro va a ser un apoyo fundamental para que existan los recursos para solventar un ingreso en la vejez”, argumentó.

En cuanto a los cambios que se deberían hacer al sistema pensional, desde Asofondos se tiene una propuesta muy clara: “Las características que debería tener cualquier cambio al sistema pensional son: aumentar cobertura, hacerlo más solidario, es cierto que las personas que más lo necesitan tengan un apoyo pero con cargo a los que más pueden contribuir. Y que sea relacionado con lo que decía antes, sostenible, responsable en términos financieros. Asofondos ha construido una propuesta ya desde hace varios años, es pública, o sea, se ha presentado en diferentes espacios, incluso la conocía el gobierno actual”, comenta Wills.

El desempleo y el uso de cesantías

Para Daniel Wills, uno de los puntos que el gobierno y el sector privado deben solucionar prontamente es el desempleo. “Las empresas tienen hasta el 14 de febrero. La cuestión de un par de semanitas largas para consignar las cesantías en alguno de los fondos de cesantías que están disponibles para eso. Y, pues luego de eso, durante el transcurso del año, los trabajadores podrán, si se presenta alguna de las causales, validar y retirar sus cesantías. De todas maneras, el mercado laboral sigue mal, el desempleo está alto, todavía no estamos igual que como estábamos antes de la pandemia, pero seguramente las cesantías van a seguir siendo un aliado para los que pierdan su empleo, para los que posiblemente lo recuperen, pues verán una pérdida de ingresos”, finalizó el directivo.