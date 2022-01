Claudia López pide judicializar a autores del asesinato de conductor

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mostró su voz de rechazo por la muerte del conductor Hidelbrando Rivera, asesinado tras ser linchado por indígenas embera, luego de que atropellara a una mujer de dicha comunidad y su hija en Funza.

La mandataria fue clara al decir que se deben capturar y judicializar a los responsables del hecho, rechazando la 'justicia por mano propia': "Doloroso el accidente por supuesto, pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera de Funza, deberían estar en su resguardo en el Chocó o Risaralda y que la Fiscalía haga su tarea, no es ninguna justicia por mano propia, es un asesinato, no es posible, el pobre señor tiene un accidente como cualquiera ¿y entonces lo matan?, es un asesinato".

También le pidió al Gobierno que garantice el retorno a sus lugares origen de estas comunidades indígenas, con quienes han fallado los planes de traslado en la capital.

Le puede interesar: Indepaz reporta 32 muertos en masacres de este año

"Yo quiero conminar a la Unidad nacional de Víctimas y al Ministerio de Defensa para que asegure el retorno seguro de la población Emberá, la población Emberá no tiene por qué deambular por ciudades fueras de su resguardo, llevamos 2 años con esa situación desde que llegaron cerca de 2 mil personas de la población Emberá desplazadas por violencia a la ciudad de Bogotá", dijo Claudia López.

Previamente, el jefe de gabinete y vocero de la Alcaldía, Luis Ernesto Gómez, condenó la muerte de conductor: "Esta justicia propia no puede nunca jamás convertirse en un acto de retaliación como el que vimos y que terminó en otra tragedia".