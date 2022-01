Buscaré eliminar las Cámaras de Comercio: Carolina Restrepo

En el marco del cubrimiento de las campañas de los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, EL NUEVO SIGLO habló con la cabeza de lista por el partido político Salvación Nacional (SN), Carolina Restrepo, quien dio sus impresiones sobre los principales desafíos que afronta la capital, y se refirió a lo primero que buscaría impulsar desde el Congreso de la República, de ser elegida.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el primer proyecto de ley que impulsaría de ser elegida?

CAROLINA RESTREPO: Eliminar las Cámaras de Comercio o reestructurarlas para que hagan lo que saben hacer: ser un centro de conciliación y arbitraje, y los cursos y las capacitaciones que hacen. Pero la sacadera permanente a los empresarios es una traba tanto a los empresarios como a los emprendedores para que no se haga empresa.

Cuando tú vas a hacer un emprendimiento, tú necesitas $10 millones antes de arrancar. A ti te cobran una matrícula mercantil solo por existir anualmente. Y eso te lo cobran basado en el patrimonio que tienen las compañías. Es como si yo sacara la cédula y cada año me pidieran confirmar que existo, que estoy viva, y me cobraran nuevamente la cédula, con relación a mi declaración de renta.

Esto favorecería a los empresarios porque las Cámaras de Comercio cobran mucha plata: registro del revisor fiscal: $200 mil; cambiarle una coma al nombre de la compañía cuesta plata.

ENS: ¿Qué medidas concretas debería emprender la Alcaldía para enfrentar la inseguridad?

CR: Respeto a la Fuerza Pública. Es que la hemos irrespetado de una manera, en donde los mismos dirigentes están motivando a la ciudadanía para que los irrespetemos. Si no restituimos el respeto por la autoridad, no vamos a llegar a ningún lado.

ENS: ¿Qué debería hacer la Alcaldía en materia de movilidad?

CR: Organizarse. No podemos arrancar todas las obras al tiempo cuando estamos de salida. Yo personalmente he pagado dos veces las valorizaciones, supuestamente por lo mismo, y luego me llega una carta en la que me dicen que ya están ejecutando, porque ya vieron que hay un control político en donde se está exigiendo que se ejecuten las obras o que devuelvan la plata. Esta Alcaldía no sabe gerenciar y hay que organizarse.

ENS: Un acierto y un desacierto de la Administración Distrital de Claudia López.

CR: Acierto no podría decirte ninguno. Desaciertos millones, comenzando por la actitud de la alcaldesa Claudia López, quien vive en campaña de manera permanente. Ella no ejecuta, ella está en campaña y eso es algo que debería cambiar en pro de la ciudad.

ENS: ¿Cómo cree que se pueda mejorar la relación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía?

CR: Negociar. Todos tenemos que remar para el mismo lado, y el mismo lado es el bienestar de los colombianos y de los bogotanos, paisas y costeños. Todos tenemos que remar a Colombia adelante. La Alcaldía y el Gobierno nacional deben escucharse y negociar consensos. Pero que uno diga y luego el otro controvierta no es un mensaje sano para la ciudadanía.