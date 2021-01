2.162 bachilleres obtuvieron su título con el Icfes en 2020

2.162 personas obtuvieron en 2020 su título de bachiller con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), en las dos aplicaciones que se realizaron de la prueba de Validación del Bachillerato Académico.

La directora general de la entidad, Mónica Ospina Londoño, resaltó que esta es la primera vez en que 248 ciudadanos venezolanos residentes en el país tuvieron la oportunidad de presentar esta prueba y 126 de ellos ya son bachilleres en Colombia.

"Este examen busca certificar las competencias académicas de las personas que por distintas razones no han culminado sus estudios secundarios, que son mayores de 18 años y no estén matriculados en ninguna institución educativa, incluidos institutos de validación. Si la persona gana la prueba, el Instituto le otorga el título y expide el diploma y acta de grado que lo acredita como bachiller", indicó.

La primera aplicación de esta prueba se realizó el 18 de octubre cuando 4.322 personas presentaron este examen de Estado, de los cuales 845, es decir el 19.5%, la aprobó.

Entre tanto, en noviembre, 4.574 personas mayores de 18 años asistieron a la citación para buscar cumplir el sueño de ser bachilleres y tener la posibilidad de ingresar a la educación superior. En esta oportunidad, del total de evaluados, 1.317, el 28.9%, aprobó el examen.

Cabe aclarar que la prueba no está dirigida a quienes a través de cursos de validación completan su ciclo académico, sino a quienes no iniciaron o no terminaron su educación media por diversas razones y presentan validantes para certificar que si tienen las competencias necesarias para tener el título de bachiller.

La próxima aplicación de este examen será el domingo 21 de marzo de 2021.