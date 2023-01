EU "muy preocupado" por resultados de lucha antidrogas: Barbosa

El Fiscal General, Francisco Barbosa, informó que Estados Unidos manifestó estar "muy preocupado" por los bajos resultados de Colombia en la lucha contra las drogas.

Barbosa informó que Colombia pasó de 25 a 30 toneladas de coca incautada de manera mensual, a solo 3, en lo corrido del año. En este mismo sentido está ocurriendo en la destrucción de laboratorios ilícitos, lo cual se redujo en más del 100% pues en 2022 el promedio era de 250 a 300, por mes, a solo 5 en enero.

Según el Fiscal, otra preocipación latente es la "parálisis de la Policía nacional" debido a los decretos presidenciales que suspendian las operaciones para "hallar espacios de diálogo para la paz".

Del mismo modo, Barbosa aseguró el queipo de Estados Unidos manifestó la incertidumbre que hay sobre las extradiciones de delincuentes, para que respondan por sus delitos en ese país, ya que bajo la sombrilla de la política de paz que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro se acogerían impotantes cabecillas.

“Con mucha preocupación y al mismo tiempo diciendo que el Departamento de Justicia está de la mano con el Fiscal General de la Nación de forma indeclinable en cada uno de los propósitos que tenemos en este momento. El objetivo es tratar de recomponer el país en una serie de temas que pueden haber fallado como se ha visto este mes, pero es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el Presidente de la República para equilibrar lo que está ocurriendo para que todos podamos vivir bajo las ideas de un gobierno que ganó (las elecciones), pero también bajo el estado de derecho”, dijo Barbosa.

Le puede interesar: Juzgado admitió acción popular de Asocapitales contra Fedemunicipios

Por otro lado, Barbosa resaltó que Washington respalda la decisión de que tomó de no levantar la órdenes de captura que le solicitó el presidente Petro.



"Como lo he dicho públicamente, acompañamos el proyecto de paz total y de levantar órdenes de captura como lo hicimos con el Eln, con lo que colaboramos. Pero cuando hay órdenes de captura con fines de extracción, como en este caso, no tenemos un marco jurídico ni constitucional para hacerlo", dijo el Fiscal.



"Tenemos órdenes de captura vigentes, pero al mismo tiempo cese de hostilidades contra estos delincuentes", dijo Barbosa, realtando la fuerzá pública no tiene un protocolo claro de cómo actuar frente a la situación que se esta afrntando.



Finalmente, Fiscal señaló que estas y otras preocupaciones serán comunicados al Presidente para que se siga conciliando la política de paz que quiere ejecutar.

¨Cuando se habla de lucha contra el narcotráfico no es un asunto que le compete solo al ejecutivo, también a la Fiscalía por cuenta de la persecución criminal que hacemos y por que hoy existe el código penal y esas conductas son criminalizadas en Colombia¨, sostuvo Barbosa.